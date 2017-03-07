Шаку – 45! Как хорошо ты знаешь историю О’Нила?

провёл в НБА долгие 19 лет, успев влюбить в себя болельщиков практически каждой команды лиги. За эти годы он четырежды выиграл кубок Ларри О’Брайена, трижды став MVP Финала. Все его 15 появлений на Матчах звёзд лиги всякий раз становились захватывающим действом. Дизель был хорош не только на паркете – после завершения карьеры он трудится в качестве аналитика на телевидении, не забывая радовать поклонников отменным чувством юмора и добродушным видом. 6 марта О’Нилу исполнилось 45 лет. Предлагаем проверить свои знания в тесте, посвящённом жизни и карьере знаменитого центрового.Если у вас случились трудности с загрузкой теста, вы можете пройти его