Курс Йоги. «Даллас» из «сливающего» превратился в перспективный

Если вынести за скобки всё, что так или иначе связано с, в интервью снакануне поединка регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити» хватало любопытных и справедливых изречений.«Мне нравится моя команда прямо сейчас, – сказал владелец «Далласа» перед матчем, победа в котором позволила коллективу из Техаса приблизиться к идущему восьмым в турнирной таблице Западной конференции «Денверу» на две победы. – Мы начинали сезон отвратительно, потерпев 17 поражений в 21 встрече, но теперья вижу, что у нас есть потенциал. Более того, мы пришли к тому, что имеем, благодаря одному обмену и подписанию контрактов с несколькими незадрафтованными свободными агентами. Это достойно всяческих похвал».Пока весь мир с нетерпением ждёт того момента, когдадоберётся до отметки в 30 000 очков, набранных в сильнейшей лиге планеты, «Маверикс» без шума и пыли выстраивают молодой коллектив вокруг своей живой легенды. И именно это должно вселять в болельщиков известную долю оптимизма.Обычно клуб, отказывающийся накануне дедлайна от услуг испытанных временем исполнителей вроде, целиком и полностью входит в режим «слива». «Даллас» – принципиально иной случай. Подопечныевыиграли четыре из шести матчей после перерыва на Звёздный уик-энд, а разыгрывающий-новичоки 22-летний центровойчувствуют себя более чем комфортно, заполняя дыры в составе, возникшие после ухода ветеранов.Но утверждение, будто «Маверикс» заиграли в кардинально иной баскетбол только после Матча звёзд, благодаря чему и сломили сопротивление «железных» участников плей-офф в лице «Тандер» и «Мемфиса», в корне неверно. Толчком к изменениям в лучшую сторону послужило включениев стартовую пятёрку на позиции атакующего защитника. 15 побед при девяти неудачах говорят сами за себя.Перевоплощение 26-летнего Карри в стабильную и эффективную опцию в нападении – отнюдь не случайность, как и 16,8 очка в среднем за игру при великолепной продуктивности (52,2% реализации бросков вообще и 46,9% трёхочковых в частности) на данном отрезке. Кьюбан увидел достаточно, чтобы сделать на Сета, заключившего минувшим летом двухлетнее соглашение с клубом на общую сумму $ 5,9 млн, ставку в долгосрочной перспективе.«Мы хотим, чтобы он играл здесь вечно, – отметил владелец клуба перед тем, как младший Карри отметился 22 баллами и отправил в цель 10 из 16 своих атак с сопротивлением лучшего «персональщика» «Оклахома-Сити». – Это наш парень: он здорово бросает, старается в защите, излучает позитив в раздевалке. Высокий уровень куража, низкий уровень шума. Такие ребята нам нравятся. Сет определённо должен остаться в команде».Впрочем, Карри, преодолевавший планку в 20 очков в графе результативности в пяти матчах «Далласа» из шести после февральской паузы – далеко не единственный проспект, всецело и полностью оправдывающий возложенные на него ожидания.24-летнийпродемонстрировал, что стоит каждого цента из выписанного ему максимального контракта. Форвард расцвёл, получив возможность быть первым парнем на деревне после четырёхлетнего пребывания в стане «Голден Стэйт», где в нём видели в лучшем случае вспомогательную опцию. Теперь в его отношении стоит уже новый, значительно более сложный вопрос: способен ли Харрисон быть фундаментом боеспособного коллектива и лучшим баскетболистом команды, претендующей на что-нибудь большое и светлое?Феррелл, новичок, закрепившийся в НБА благодаря отработанному на высочайшем уровне 10-дневному договору, помог «Маверикс» выиграть девять встреч из 14, в которых ему доверялось место в основе. Запредельный показатель для человека, значительную часть сезона пылившего в Лиге развития – сомнений в принадлежности защитника лучшей лиге мира уже не возникает. В концовке регулярного чемпионата Йоги предстоит доказать, что он достоин статуса игрока стартовой пятёрки коллектива, стремящегося принимать участие в поединках на вылет не от случая к случаю. а непременно каждой весной.Ноэль достался клубу фактически за бесценок, но летом бигмэн станет ограниченно свободным агентом и наверняка запросит немалые деньги. Правда, сейчас он действительно похож на человека, способного сделать разницу: «Даллас» отчаянно нуждался в его защитной агрессии и умении вести борьбу на щитах. Плюс у Карлайла навыки Нерленса как финишёра на чужой половине площадки не остаются невостребованными.Наконец, даже незадрафтованный первогодкаобещает застолбить за собой нишу ролевого игрока оборонительного плана.«В «Маверикс» собралась группа молодых ребят, которые отлично ладят друг с другом, – утверждает Барнс. – Мы уже некоторое время играем вместе и рады, что стартовая пятёрка команды обрела устойчивый вид. Мы пытаемся формировать новые сочетания, расширять ротацию, и все парни растут. Пусть значительную часть заявки команды составляют незадрафтованные баскетболисты и парни на 10-дневных контрактах – мы всё равно выходим на площадку с задачей победить в каждом следующем матче. Каждый из нас предельно мотивирован, и мы готовы идти вперёд».Несложно понять, почему отдельные болельщики «Далласа» вовсе не желают выхода команды в плей-офф уже в нынешнем сезоне – не так уж плохо сохранить лотерейный выбор на драфте, считающемся одним из сильнейших за последние годы.Но не менее очевидно, что необходимость побеждать, а не просто отбывать номер или набивать личную статистику, самым положительным образом сказывается на молодых баскетболистах. Поэтому даже если техасцы будут выбирать в середине первого раунда вместо, скажем, первой десятки, никто в офисе клуба так уж сильно от этого не расстроится.«Мы сразу же учимся играть в баскетбол с правильным настроем ради правильных вещей, – рассказывает Карри. – В прошлом году я был в «Сакраменто» в схожей с турнирной точки зрения ситуации. Тренерский штаб использовал нескольких молодых ребят в концовке регулярного чемпионата, но они ни за что не бились, ни к чему не стремились, и ощущалось всё это совершенно иначе. Да, все по умолчанию хотят победить, но в «Кингз» многие парни стремились в основном лишь показать, чего они стоят. Блеснуть индивидуальным мастерством. Здесь, в «Маверикс», нас учат чётко следовать системе игры, выкладываться не только в нападении, но и в обороне. Это куда более ценный опыт, нежели те матчи, которые ты пытаешься провести на высоком уровне, играя сам за себя».В таком подходе, по мнению Сета, и состоит секрет прорыва «Далласа» зимой 2017-го.«До тех пор пока мы играем в хороший баскетбол и показываем, что способны перевернуть ход неудачно складывавшегося для нас сезона, я буду верить, что нынешний костяк будет развиваться и становиться сильнее как команда в целом".