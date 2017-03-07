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175 лет назад 2016
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«Даллас» выиграл четыре матча из шести после перерыва на звёздный уик-энд
Фото: Reuters
Текст: Андрей Белик

Курс Йоги. «Даллас» из «сливающего» превратился в перспективный

Один обмен и несколько незадрафтованных свободных агентов помогли «Маверикс» включиться в борьбу за плей-офф.
7 марта 2017, вторник. 18:45. Баскетбол
Если вынести за скобки всё, что так или иначе связано с Расселлом Уэстбруком, в интервью с Марком Кьюбаном накануне поединка регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити» хватало любопытных и справедливых изречений.

«Мне нравится моя команда прямо сейчас, – сказал владелец «Далласа» перед матчем, победа в котором позволила коллективу из Техаса приблизиться к идущему восьмым в турнирной таблице Западной конференции «Денверу» на две победы. – Мы начинали сезон отвратительно, потерпев 17 поражений в 21 встрече, но теперь
я вижу, что у нас есть потенциал. Более того, мы пришли к тому, что имеем, благодаря одному обмену и подписанию контрактов с несколькими незадрафтованными свободными агентами. Это достойно всяческих похвал».

Пока весь мир с нетерпением ждёт того момента, когда Дирк Новицки доберётся до отметки в 30 000 очков, набранных в сильнейшей лиге планеты, «Маверикс» без шума и пыли выстраивают молодой коллектив вокруг своей живой легенды. И именно это должно вселять в болельщиков известную долю оптимизма.

Обычно клуб, отказывающийся накануне дедлайна от услуг испытанных временем исполнителей вроде Эндрю Богута и Дерона Уильямса, целиком и полностью входит в режим «слива». «Даллас» – принципиально иной случай. Подопечные Рика Карлайла выиграли четыре из шести матчей после перерыва на Звёздный уик-энд, а разыгрывающий-новичок Йоги Феррелл и 22-летний центровой Нерленс Ноэль чувствуют себя более чем комфортно, заполняя дыры в составе, возникшие после ухода ветеранов. Но утверждение, будто «Маверикс» заиграли в кардинально иной баскетбол только после Матча звёзд, благодаря чему и сломили сопротивление «железных» участников плей-офф в лице «Тандер» и «Мемфиса», в корне неверно. Толчком к изменениям в лучшую сторону послужило включение Сета Карри в стартовую пятёрку на позиции атакующего защитника. 15 побед при девяти неудачах говорят сами за себя.

Перевоплощение 26-летнего Карри в стабильную и эффективную опцию в нападении – отнюдь не случайность, как и 16,8 очка в среднем за игру при великолепной продуктивности (52,2% реализации бросков вообще и 46,9% трёхочковых в частности) на данном отрезке. Кьюбан увидел достаточно, чтобы сделать на Сета, заключившего минувшим летом двухлетнее соглашение с клубом на общую сумму $ 5,9 млн, ставку в долгосрочной перспективе.

«Мы хотим, чтобы он играл здесь вечно, – отметил владелец клуба перед тем, как младший Карри отметился 22 баллами и отправил в цель 10 из 16 своих атак с сопротивлением лучшего «персональщика» «Оклахома-Сити» Андре Роберсона. – Это наш парень: он здорово бросает, старается в защите, излучает позитив в раздевалке. Высокий уровень куража, низкий уровень шума. Такие ребята нам нравятся. Сет определённо должен остаться в команде». Впрочем, Карри, преодолевавший планку в 20 очков в графе результативности в пяти матчах «Далласа» из шести после февральской паузы – далеко не единственный проспект, всецело и полностью оправдывающий возложенные на него ожидания.

24-летний Харрисон Барнс продемонстрировал, что стоит каждого цента из выписанного ему максимального контракта. Форвард расцвёл, получив возможность быть первым парнем на деревне после четырёхлетнего пребывания в стане «Голден Стэйт», где в нём видели в лучшем случае вспомогательную опцию. Теперь в его отношении стоит уже новый, значительно более сложный вопрос: способен ли Харрисон быть фундаментом боеспособного коллектива и лучшим баскетболистом команды, претендующей на что-нибудь большое и светлое?

Феррелл, новичок, закрепившийся в НБА благодаря отработанному на высочайшем уровне 10-дневному договору, помог «Маверикс» выиграть девять встреч из 14, в которых ему доверялось место в основе. Запредельный показатель для человека, значительную часть сезона пылившего в Лиге развития – сомнений в принадлежности защитника лучшей лиге мира уже не возникает. В концовке регулярного чемпионата Йоги предстоит доказать, что он достоин статуса игрока стартовой пятёрки коллектива, стремящегося принимать участие в поединках на вылет не от случая к случаю. а непременно каждой весной.

Ноэль достался клубу фактически за бесценок, но летом бигмэн станет ограниченно свободным агентом и наверняка запросит немалые деньги. Правда, сейчас он действительно похож на человека, способного сделать разницу: «Даллас» отчаянно нуждался в его защитной агрессии и умении вести борьбу на щитах. Плюс у Карлайла навыки Нерленса как финишёра на чужой половине площадки не остаются невостребованными. Наконец, даже незадрафтованный первогодка Дориан Финни-Смит обещает застолбить за собой нишу ролевого игрока оборонительного плана.

«В «Маверикс» собралась группа молодых ребят, которые отлично ладят друг с другом, – утверждает Барнс. – Мы уже некоторое время играем вместе и рады, что стартовая пятёрка команды обрела устойчивый вид. Мы пытаемся формировать новые сочетания, расширять ротацию, и все парни растут. Пусть значительную часть заявки команды составляют незадрафтованные баскетболисты и парни на 10-дневных контрактах – мы всё равно выходим на площадку с задачей победить в каждом следующем матче. Каждый из нас предельно мотивирован, и мы готовы идти вперёд».

Несложно понять, почему отдельные болельщики «Далласа» вовсе не желают выхода команды в плей-офф уже в нынешнем сезоне – не так уж плохо сохранить лотерейный выбор на драфте, считающемся одним из сильнейших за последние годы.

Но не менее очевидно, что необходимость побеждать, а не просто отбывать номер или набивать личную статистику, самым положительным образом сказывается на молодых баскетболистах. Поэтому даже если техасцы будут выбирать в середине первого раунда вместо, скажем, первой десятки, никто в офисе клуба так уж сильно от этого не расстроится. «Мы сразу же учимся играть в баскетбол с правильным настроем ради правильных вещей, – рассказывает Карри. – В прошлом году я был в «Сакраменто» в схожей с турнирной точки зрения ситуации. Тренерский штаб использовал нескольких молодых ребят в концовке регулярного чемпионата, но они ни за что не бились, ни к чему не стремились, и ощущалось всё это совершенно иначе. Да, все по умолчанию хотят победить, но в «Кингз» многие парни стремились в основном лишь показать, чего они стоят. Блеснуть индивидуальным мастерством. Здесь, в «Маверикс», нас учат чётко следовать системе игры, выкладываться не только в нападении, но и в обороне. Это куда более ценный опыт, нежели те матчи, которые ты пытаешься провести на высоком уровне, играя сам за себя».

В таком подходе, по мнению Сета, и состоит секрет прорыва «Далласа» зимой 2017-го.

«До тех пор пока мы играем в хороший баскетбол и показываем, что способны перевернуть ход неудачно складывавшегося для нас сезона, я буду верить, что нынешний костяк будет развиваться и становиться сильнее как команда в целом".
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Маверикс Нерленс Ноэль Сет Карри Харрисон Барнс
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