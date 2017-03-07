Швед или пропал. «Химки» сразятся с «Валенсией» в Еврокубке

Испанское гостеприимство

Даже главный тренер жёлто-синих Душко Иванович отметил важность поддержки трибун в поединках на вылет.

Две химкинские башни

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес за весь гостевой матч противоядия от Соколова так и не нашёл.

Фактор Шведа

При этом основной атакующей опцией жёлто-синих всё равно остаётся Швед – от игры защитника напрямую зависит результат команды.

Испания встретила «Химки» гостеприимной 30-градусной жарой, но команда не обольщается. Впереди у подмосковного клуба едва ли не важнейшая игра в сезоне – в рамках третьего матча четвертьфинала Еврокубка жёлто-синие сразятся с «Валенсией». Ближайший соперник химчан – один из признанных фаворитов турнира.«Химки» не впервой обыгрывать «Валенсию» в Еврокубке – чего только стоит победа над испанцами в финале турнира в сезоне-2011/12. Что до нынешнего сезона, команды успели лишь обменяться домашними победами.Позади два совершенно разных по качеству и результату поединка. В первом матче, здесь же, в Валенсии, химчане не выстояли в борьбе за подбор, позволив хозяевам установить несколько впечатляющих рекордов по этому показателю. Единственным светлым пятном в составе подмосковной команды стал. Центровой вышел на паркет, настроенным не щадить ни себя, ни соперника. В Химках ситуация повторилась, вот только в роли проигравших оказались уже испанцы. Соколов продолжил выжигать «краску» на обеих сторонах площадки,, в отличие от самого себя образца первой встречи, нашёл бросок, а также умело дирижировал действиями партнёров и получил приз MVP вторых матчей четвертьфинала. Итог – разгромная победа жёлто-синих, которая должна принести российской команде понимание того, что испанцы им вполне по зубам.После матча в Химках даже главный тренер жёлто-синихотметил важность поддержки трибун в поединках на вылет: «Остался всего один матч. Выиграем – пройдём дальше, проиграем – вылетим. Думаю, у нас есть шансы, всё зависит только от нас. «Валенсия» дома и на выезде – две разные команды. Поддержка у них сумасшедшая».Испанцы проводят домашние матчи на арене «Фуэнте де Сан-Луис». Её вместимость составляет 9000 человек, и на первый поединок с российской командой пришли посмотреть 8400 зрителей. Во многом именно фактор домашней площадки предопределил исход встречи – в момент, когда «Химки» приблизились к сопернику на минимальное расстояние, они не нашли поддержки на трибунах, напротив, подвергались психологическому давлению.В нынешнем розыгрыше Еврокубка «Валенсия» потерпела всего одно домашнее поражение – на старте турнира победу отсюда увёз иерусалимский «Хапоэль», да и то судьба матча решилась в самой концовке, где испанцам просто немного не повезло.Разгромная победа в Баскетбольном центре Московской области стала следствием целого ряда событий, одним из которых была хорошая игра черногорского центрового «Химок»и великолепная – упомянутого выше Соколова. Когда младший товарищ быстро нахватал персональных замечаний, опытный россиянин не только подменил его, но и буквально заставил Ивановича оставить на площадке именно его.Главный тренер «Валенсии»за весь гостевой матч противоядия от Соколова так и не нашёл. Центровой топтал оппонентов в «краске», вовремя выдвигался на дугу и ставил непроходимые заслоны, освобождая пространство для партнёров. Даже штрафные для Дмитрия – и те не проблема.Перед решающим матчем Иванович наверняка подумывает над тем, чтобы выпустить Соколова с первых минут, уж слишком хорош он был в предыдущих встречах. Мариновать на скамейке столь нацеленного на борьбу «большого» – сродни преступлению. Единственным минусом Соколова по иронии судьбы является один из его главных плюсов – он выходит на паркет настолько заряженным, что может очень быстро выбрать лимит персональных замечаний. А, учитывая, что кроме него и Тодоровича «центрить» в «Химках» некому, ему придётся быть крайне осторожным.При этом основной атакующей опцией жёлто-синих всё равно остаётся Швед – от игры защитника напрямую зависит результат команды. Предсказать, как сложится для звезды «Химок» грядущая встреча практически невозможно. В первом матче в Испании Алексей испытывал явные трудности с точностью трёхчоковых – он попал из-за дуги лишь 3 раза из 12. С ним играли плотно и агрессивно, и даже сбитый прицел не помешал ему набрать «дежурные» 24 очка.В то же время в домашнем матче Швед был буквально везде и остановился в шаге от трипл-дабла. 17 очков, 11 передач, 8 подборов и перехват – такова «скромная» статистика лидера «Химок» в недавнем поединке. Мало того, что Швед зависит от собственного настроения, так ещё и от партнёров. Алексею дышится значительно легче в те дни, когда бросок идёт не только у него, но и у бывшего партнёра по «Миннесоте»или американских легионеров «Химок». Не стоит забывать и о других россиянах подмосковной команды. Во втором матче неплохо вышел со скамейки, а вот капитанвремени получил минимум. Он, будучи игроком опытным, этому не удивился и выразил надежду, что в решающей встрече «Химки» покажут такую же качественную игру.«Первый матч прошёл под диктовку «Валенсии», второй – под нашу. Будем надеяться, третья игра тоже останется за нами. Едем в Испанию с хорошим настроением. После такой победы команда, конечно, воодушевлена. Если покажем такой же качественный баскетбол и грамотно сыграем в обороне, у нас будут все шансы пройти в полуфинал», – отметил Моня.С капитаном остаётся только согласиться. Судьбоносный матч уже совсем скоро. 8 марта в 22:45 по Москве «Химкам» предстоит бой за право продолжить борьбу за титул чемпиона Еврокубка, дающего право выступить в следующем розыгрыше Евролиги. А это одна из главных целей подмосковной команды в нынешнем сезоне.