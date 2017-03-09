Стадемайер полетит в Валенсию. «Химки» выбыли из Еврокубка

Третий матч в противостоянии одной из самых «горячих» команд Еврокубка и не последнего претендента на раздел сочного пирога в АСБ и третьей команды Единой лиги ВТБ явно напрашивался задолго до решающей четверти игры в Химках. Поражение в Валенсии не оставляло подопечнымместа для ошибок, и, стоит признать, в последние 20 минут их у подмосковного клуба было не так много.По крайней мере, куда меньше, чем у «Валенсии», потерпевшей самое крупное поражение в сезоне – так над командойне куражился даже мадридский «Реал». На самом деле эта неудача сталатолько второй (!) для испанцев за все предыдущие этапы Еврокубка. Если же совсем углубиться в цифры, то последнее поражение в европейском турнире «Валенсия» потерпела 19 октября в поединке против иерусалимского «Хапоэля» – Топ-16 испанцы прошли на одном дыхании вместе с «Баварией» (6-0).И всё же особого значения впечатляющей серии соперника «Химок» в Еврокубке придавать не стоило, так как только в национальном первенстве «Валенсия» могла сравнить свою огневую мощь с действительно сильнейшими мира сего. Положительного результата добиваться получалось не всегда: «Реал» обыгрывал валенсийцев дважды, «Барселона» и «Баскония» – по одному разу.По-настоящему в актив команда Мартинеза может занести себе победные поединки против всё той же «Басконии» в первом круге и сенсационного лидера чемпионата — «Тенерифе». Всё это оставляет «Валенсию» на промежуточной третьей позиции, которую она делит как раз с «Реалом» и «Барселоной». Достойное резюме, в котором, правда, были изъяны, уже вскрытые «Химками». Оставалось лишь проделать это ещё один раз.Никакого мандража в действиях химчан в нападении с первых минут не чувствовалось, о чём красноречиво говорил шикарный аллей-уп через полплощадки на. Однако в защите стало неспокойно уже при первом «знакомстве» с игроками «Валенсии»: дважды упустили Сэма Ван Россома, который прошёлся под кольцо, не встретив серьёзного сопротивления.Но вряд ли это так же волновало Ивановича, как два быстрых фола, один из которых черногорец «придумал» в нападении. Вариантов у наставника «Химок» не было: воевать с Дублевичем и Сикмой за каждый квадратный метр был отряжен один из героев второго матча — Дмитрий Соколов. Через несколько минут кошмар продолжился: Соколов схватил два быстрых замечания.Валенсийцы не стеснялись гнуть свою линию, постоянно используя преимущества в мисс-матчах, которые возникали с угрожающей частотой. Гости в целом справлялись с давлением, в ответ предлагая сопернику проверить защитные навыки в игре один на один против. Получалось у хозяев не очень, хотя солидного отрыва за счёт действий двух своих лидеров «Химкам» создать не удалось – 15:19.Не самый высокий темп игры ещё больше замедлился вместе со стартом второй четверти. Теперь защиту «Химок» в «краске» таранил Уилл Томас, и делал это весьма успешно, заставив дважды сфолить на себе при броске. Отдохнувший и свежий Дублевич, пристреливавшийся ещё в первой четверти, наконец попал из-за дуги, после чего партнёра по фронткорту поддержал уже Томас. Рывок 9:2 и полное отсутствие мысли в нападении заставили Ивановича взять тайм-аут, после чего отправить на паркет сверхмалую пятёрку со Шведом, Пулленом и Роулэндом. Именно Джейкоб несколько раз кряду вскрыл оборону соперника в проходах, а чуть позже прорывом под кольцо отметился, вколотив мяч сверху (32:30).С другой стороны, ход Ивановича подарил «Валенсии» новые возможности для качественной работы в трёхсекундной, чем не преминули воспользоваться. К сожалению, испанцы вырвались вперёд и по реализации трёхочковых – постарался. Концовка половины полностью осталась за хозяевами, уходившими на перерыв уже ведя в счёте «+5» – 39:34.Обмен трёхочковымисразу же после большого перерыва завершился моментальной вспышкой «Валенсии»: испанцы дважды организовали быстрые прорывы, на острие которых оказались Сикма и Ван Россом. Увы, на этот раз тайм-аут Ивановича должного действия не возымел. Хозяева продолжили атаковать в быстром нападении, не замечая защиту «Химок». Лёгкие мячи Састре, Дублевича и вездесущего Ван Россома (17 очков) быстро довели отставание до пугающих по такой игре 15 очков (52:37).«Оранжевые» поймали кураж и в защите, не допуская даже минимальных огрехов. В патовой ситуации защитники «Химок» вновь пошли под кольцо, правда, и там довольствовались максимумом в виде штрафных. По иронии судьбы, следующий бросок с игры у гостей забил именно Сергей Моня спустя шесть минут после своего первого попадания в четверти. К сожалению, прицел с дальней дистанции не сбился только у Сергея – остальные мячи в последние минуты отрезка химчане вырывали буквально с мясом – 66:54.Стартовая трёха Шведа, которому перекрыли кислородный баллон ещё во второй четверти, завершила рывок гостей — 7:0 и вновь вернула разрыв к однозначным цифрам. Но мгновения счастья оказались недолгими: на две лишние передачи, превратившиеся в потери, хозяева ответили двумя точными трёхочковыми. За 8 оставшихся минут химчанам предстояло отыграть те же 15 очков.Жёлто-синие бросились отыскивать своих немногочисленных удачливых снайперов, но ни у Роулэнда, ни у Хаммела больше из-за дуги не шло. «Валенсии» не составило труда подтолкнуть соперника к пропасти, и после попадания Дублевича, оформившего дабл-дабл (16 + 11 подборов), «Химки» получили смертоносные «-20». Хозяева хладнокровно провели последние минуты поединка, не дав сопернику и намёка на молниеносный камбэк.Подопечные Мартинеза вновь выиграли щит (36:26), но, главное, в очередной раз переиграли жёлто-синих в «краске», которая принесла им более 50% набранных очков. Добавьте к этому нейтрализацию Шведа, выбросившего 6 из 19 с игры, и вы получите комфортное преимущество, которым хозяева владели на протяжении всей второй половины. 92:76 – «Валенсия» идёт дальше и в полуфинале проверит на прочность «Хапоэль» Амаре Стадемайера.