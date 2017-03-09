Стадемайер полетит в Валенсию. «Химки» выбыли из Еврокубка

Третий матч в противостоянии одной из самых «горячих» команд Еврокубка и не последнего претендента на раздел сочного пирога в АСБ и третьей команды Единой лиги ВТБ явно напрашивался задолго до решающей четверти игры в Химках. Поражение в Валенсии не оставляло подопечным Душко Ивановича места для ошибок, и, стоит признать, в последние 20 минут их у подмосковного клуба было не так много.
По крайней мере, куда меньше, чем у «Валенсии», потерпевшей самое крупное поражение в сезоне – так над командой Педро Мартинеза не куражился даже мадридский «Реал». На самом деле эта неудача стала только второй (!) для испанцев за все предыдущие этапы Еврокубка. Если же совсем углубиться в цифры, то последнее поражение в европейском турнире «Валенсия» потерпела 19 октября в поединке против иерусалимского «Хапоэля» – Топ-16 испанцы прошли на одном дыхании вместе с «Баварией» (6-0).
И всё же особого значения впечатляющей серии соперника «Химок» в Еврокубке придавать не стоило, так как только в национальном первенстве «Валенсия» могла сравнить свою огневую мощь с действительно сильнейшими мира сего. Положительного результата добиваться получалось не всегда: «Реал» обыгрывал валенсийцев дважды, «Барселона» и «Баскония» – по одному разу.
По-настоящему в актив команда Мартинеза может занести себе победные поединки против всё той же «Басконии» в первом круге и сенсационного лидера чемпионата — «Тенерифе». Всё это оставляет «Валенсию» на промежуточной третьей позиции, которую она делит как раз с «Реалом» и «Барселоной». Достойное резюме, в котором, правда, были изъяны, уже вскрытые «Химками». Оставалось лишь проделать это ещё один раз. Никакого мандража в действиях химчан в нападении с первых минут не чувствовалось, о чём красноречиво говорил шикарный аллей-уп через полплощадки на Маркела Брауна. Однако в защите стало неспокойно уже при первом «знакомстве» с игроками «Валенсии»: дважды упустили Сэма Ван Россома, который прошёлся под кольцо, не встретив серьёзного сопротивления.
Но вряд ли это так же волновало Ивановича, как два быстрых фола Марко Тодоровича, один из которых черногорец «придумал» в нападении. Вариантов у наставника «Химок» не было: воевать с Дублевичем и Сикмой за каждый квадратный метр был отряжен один из героев второго матча — Дмитрий Соколов. Через несколько минут кошмар продолжился: Соколов схватил два быстрых замечания.
Валенсийцы не стеснялись гнуть свою линию, постоянно используя преимущества в мисс-матчах, которые возникали с угрожающей частотой. Гости в целом справлялись с давлением, в ответ предлагая сопернику проверить защитные навыки в игре один на один против Алексея Шведа и И Джея Роулэнда. Получалось у хозяев не очень, хотя солидного отрыва за счёт действий двух своих лидеров «Химкам» создать не удалось – 15:19. Не самый высокий темп игры ещё больше замедлился вместе со стартом второй четверти. Теперь защиту «Химок» в «краске» таранил Уилл Томас, и делал это весьма успешно, заставив дважды сфолить на себе при броске. Отдохнувший и свежий Дублевич, пристреливавшийся ещё в первой четверти, наконец попал из-за дуги, после чего партнёра по фронткорту поддержал уже Томас. Рывок 9:2 и полное отсутствие мысли в нападении заставили Ивановича взять тайм-аут, после чего отправить на паркет сверхмалую пятёрку со Шведом, Пулленом и Роулэндом. Именно Джейкоб несколько раз кряду вскрыл оборону соперника в проходах, а чуть позже прорывом под кольцо отметился Вячеслав Зайцев, вколотив мяч сверху (32:30).
С другой стороны, ход Ивановича подарил «Валенсии» новые возможности для качественной работы в трёхсекундной, чем не преминули воспользоваться Люк Сикма и Пьер Ориола. К сожалению, испанцы вырвались вперёд и по реализации трёхочковых – постарался Рафа Мартинез. Концовка половины полностью осталась за хозяевами, уходившими на перерыв уже ведя в счёте «+5» – 39:34.Обмен трёхочковыми Cергея Мони и Хоана Састре сразу же после большого перерыва завершился моментальной вспышкой «Валенсии»: испанцы дважды организовали быстрые прорывы, на острие которых оказались Сикма и Ван Россом. Увы, на этот раз тайм-аут Ивановича должного действия не возымел. Хозяева продолжили атаковать в быстром нападении, не замечая защиту «Химок». Лёгкие мячи Састре, Дублевича и вездесущего Ван Россома (17 очков) быстро довели отставание до пугающих по такой игре 15 очков (52:37).
«Оранжевые» поймали кураж и в защите, не допуская даже минимальных огрехов. В патовой ситуации защитники «Химок» вновь пошли под кольцо, правда, и там довольствовались максимумом в виде штрафных. По иронии судьбы, следующий бросок с игры у гостей забил именно Сергей Моня спустя шесть минут после своего первого попадания в четверти. К сожалению, прицел с дальней дистанции не сбился только у Сергея – остальные мячи в последние минуты отрезка химчане вырывали буквально с мясом – 66:54. Стартовая трёха Шведа, которому перекрыли кислородный баллон ещё во второй четверти, завершила рывок гостей — 7:0 и вновь вернула разрыв к однозначным цифрам. Но мгновения счастья оказались недолгими: на две лишние передачи, превратившиеся в потери, хозяева ответили двумя точными трёхочковыми. За 8 оставшихся минут химчанам предстояло отыграть те же 15 очков.
Жёлто-синие бросились отыскивать своих немногочисленных удачливых снайперов, но ни у Роулэнда, ни у Хаммела больше из-за дуги не шло. «Валенсии» не составило труда подтолкнуть соперника к пропасти, и после попадания Дублевича, оформившего дабл-дабл (16 + 11 подборов), «Химки» получили смертоносные «-20». Хозяева хладнокровно провели последние минуты поединка, не дав сопернику и намёка на молниеносный камбэк.
Подопечные Мартинеза вновь выиграли щит (36:26), но, главное, в очередной раз переиграли жёлто-синих в «краске», которая принесла им более 50% набранных очков. Добавьте к этому нейтрализацию Шведа, выбросившего 6 из 19 с игры, и вы получите комфортное преимущество, которым хозяева владели на протяжении всей второй половины. 92:76 – «Валенсия» идёт дальше и в полуфинале проверит на прочность «Хапоэль» Амаре Стадемайера.