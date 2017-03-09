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175 лет назад 2016
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ЦСКА — «Галатасарай»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

В плей-офф по расписанию. Как ЦСКА растерзал «Галатасарай»

«Армейцы» разгромили стамбульцев во второй четверти и уверенно довели матч до победы, гарантировав себе путёвку в плей-офф Евролиги.
9 марта 2017, четверг. 22:50. Баскетбол
ЦСКА впервые за две недели проводил домашний матч Евролиги. Очередным соперником «армейцев» стал «Галатасарай» – самый скромный из представителей Стамбула в нынешнем розыгрыше сильнейшего клубного турнира Старого Света. Команда Эргина Атамана, занимающая 13 место в турнирной таблице, практически лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Красно-синие в кои-то веки подошли к матчу практически без потерь. В распоряжении Димитриса Итудиса были все игроки, за исключением продолжающего восстановление Павла Коробкова и Ивана Лазарева.

Матч ожидаемо не вызвал большого ажиотажа среди столичных любителей баскетбола. Если нижние ярусы «Мегаспорта» со временем заполнились зрителями, то на верхних не было ни души. Тем не менее, на трибунах присутствовало чуть более 7000 человек.

Никакие предматчевые расклады не остановили гостей от стартового рывка 5:0. В ответных атаках пробежкой и промахом отметился Никита Курбанов. Из-за дуги промазал Нандо де Коло, а вот Аарон Джексон забил эффектную «бомбу», обыграв опекавшего его Синана Гюлера один в один. На ТВ-тайм-аут команды ушли при счёте 9:7 в пользу гостей.

Публика взревела от восхищения сразу после возобновления игры. 218-сантиметровый Тибор Пляйсс уже видел мяч в корзине ЦСКА, но 198-сантиметровый Кайл Хайнс поставил центровому соперника великолепный блок-шот. Пару минут спустя Пляйсс всё же добился желаемого. Он завершил аллей-уп, толком не выпрыгнув, забил сверху, просто пробегая мимо кольца.

С ЦСКА те временем творились странные вещи. «Армейцы» сумели перевалить за отметку в 10 набранных очков лишь в начале последней минуты четверти. Красно-синие выглядели непривычно вяло и редко обостряли игру, о чём наглядно свидетельствовали лишь 3 командных фола, заработанных баскетболистами «Галатасарая». Первая десятиминутка завершилась неудачной атакой де Коло – его попытку накрыл Пляйсс – 13:17.

В дебюте второй четверти хозяева наконец проснулись. Де Коло и Кори Хиггинс по очереди воспользовались двумя потерями подряд гостей и сравняли счёт. «Галатасарай» не остановился на достигнутом и допустил ещё одну потерю, но «армейцы» ответили любезностью на любезность и сами потеряли мяч.

На площадке появился Милош Теодосич и принялся кормить передачами партнёров. Больше всех досталось де Коло. Оборона гостей размякла, после рывка ЦСКА 10:0 Атаман взял тайм-аут. Выбежавшие на паркет участницы группы поддержки красно-синих начали было свой танец, но вынуждены были освободить площадку – турецкий тайм-аут оказался не тайм-аутом вовсе.

После паузы избиение «Галатасарая» продолжилось. ЦСКА не только включил скорости в атаке, но и заметно прибавил в защите. За шесть минут второго игрового отрезка гости набрали лишь 3 очка – 31:20. «Армейцы» и не думали останавливаться, они устроили стамбульцам локальную Барселону (неделей ранее москвичи устроили сине-гранатовым кошмарную первую четверть, выиграв её со счетом 29:4).

Сами гости остановить унижение были не в силах, спасением для них стал большой перерыв. Красно-синие целиком реабилитировались за раскачку в первой десятиминутке, не оставив от «Галатасарая» мокрого места – 33:12 (!) и 46:29 по итогам первой половины.

Гости вроде бы встряхнулись во второй половине, но вскоре растеряли настрой. Команды обменивались довольно вялыми атаками, будто одни уже уверовали в собственную победу, а вторые – смирились с поражением. Первую половину отрезка выиграли гости (10:6), сократив отставание до 13 очков – 39:52.

Тихим сапом «Галатасарай» совершил рывок 8:0. Большой пользы из этого гости не извлекли, так как следом трижды за четыре атаки на ровном месте теряли мячи. На скамейку отправился Остин Дэй, получивший четвёртое персональное замечание. Он не был самым результативным игроком стамбульцев (4 очка), зато собрал 7 подборов. Впрочем, в этом компоненте ЦСКА сопернику нисколько не уступал.

Виктор Хряпа с де Коло и Хайнсом соорудили одну из самых красивых атак вечера. Капитан сбросил мяч на врывавшегося в «краску» француза, тот стянул на себя двух соперников и вложил мяч в руки оставшегося без опеки американца. Четверть завершилась трёхочковым баззер-битером Виталия Фридзона – 65:49.

Не успела начаться заключительная четверть, а Хряпа заставил «Мегаспорт» взорваться восхищённым рёвом – капитан в быстром отрыве забил сверху через Гоксенина Коксала.

«Армейцы» подразнили турков, подпустив их на расстояние 10 очков, но тут же увеличили отрыв до «+14». Возможно, хоть какой-то интриги в матче хотелось и самим игрокам ЦСКА, вот они и позволяли себе некоторую расслабленность.

За четыре минуты до конца встречи «армейцы» уверенно вели 73:60. Гости попробовали было придавить ЦСКА прессингом, но пропустили быстрые два очка от Хайнса и отказались от этой затеи. Американский центровой красно-синих продолжил доминировать под кольцом соперника и набрал ещё четыре очка. В следующей атаке Хайнс нацелился на данк, но Эге Арар сделать этого не позволил, выписав Кайлу смачный «горшок».

После результативного быстрого отрыва Аарона Джексона отрыв вновь достиг 18 очков – 83:65. Оставшиеся до финальной сирены минуты превратились в пустую формальность. ЦСКА одержал 19-ю победу в регулярном чемпионате Евролиги (85:69) и гарантировал себе место в плей-офф турнира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Галатасарай ПБК ЦСКА Евролига - Баскетбол
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