В плей-офф по расписанию. Как ЦСКА растерзал «Галатасарай»

ЦСКА впервые за две недели проводил домашний матч Евролиги. Очередным соперником «армейцев» стал «Галатасарай» – самый скромный из представителей Стамбула в нынешнем розыгрыше сильнейшего клубного турнира Старого Света. Команда, занимающая 13 место в турнирной таблице, практически лишилась шансов на попадание в плей-офф.Красно-синие в кои-то веки подошли к матчу практически без потерь. В распоряжениибыли все игроки, за исключением продолжающего восстановлениеМатч ожидаемо не вызвал большого ажиотажа среди столичных любителей баскетбола. Если нижние ярусы «Мегаспорта» со временем заполнились зрителями, то на верхних не было ни души. Тем не менее, на трибунах присутствовало чуть более 7000 человек.Никакие предматчевые расклады не остановили гостей от стартового рывка 5:0. В ответных атаках пробежкой и промахом отметился. Из-за дуги промазал, а вотзабил эффектную «бомбу», обыграв опекавшего егоодин в один. На ТВ-тайм-аут команды ушли при счёте 9:7 в пользу гостей.Публика взревела от восхищения сразу после возобновления игры. 218-сантиметровыйуже видел мяч в корзине ЦСКА, но 198-сантиметровыйпоставил центровому соперника великолепный блок-шот. Пару минут спустя Пляйсс всё же добился желаемого. Он завершил аллей-уп, толком не выпрыгнув, забил сверху, просто пробегая мимо кольца.С ЦСКА те временем творились странные вещи. «Армейцы» сумели перевалить за отметку в 10 набранных очков лишь в начале последней минуты четверти. Красно-синие выглядели непривычно вяло и редко обостряли игру, о чём наглядно свидетельствовали лишь 3 командных фола, заработанных баскетболистами «Галатасарая». Первая десятиминутка завершилась неудачной атакой де Коло – его попытку накрыл Пляйсс – 13:17.В дебюте второй четверти хозяева наконец проснулись. Де Коло и Кори Хиггинс по очереди воспользовались двумя потерями подряд гостей и сравняли счёт. «Галатасарай» не остановился на достигнутом и допустил ещё одну потерю, но «армейцы» ответили любезностью на любезность и сами потеряли мяч.На площадке появилсяи принялся кормить передачами партнёров. Больше всех досталось де Коло. Оборона гостей размякла, после рывка ЦСКА 10:0 Атаман взял тайм-аут. Выбежавшие на паркет участницы группы поддержки красно-синих начали было свой танец, но вынуждены были освободить площадку – турецкий тайм-аут оказался не тайм-аутом вовсе.После паузы избиение «Галатасарая» продолжилось. ЦСКА не только включил скорости в атаке, но и заметно прибавил в защите. За шесть минут второго игрового отрезка гости набрали лишь 3 очка – 31:20. «Армейцы» и не думали останавливаться, они устроили стамбульцам локальную Барселону (неделей ранее москвичи устроили сине-гранатовым кошмарную первую четверть, выиграв её со счетом 29:4).Сами гости остановить унижение были не в силах, спасением для них стал большой перерыв. Красно-синие целиком реабилитировались за раскачку в первой десятиминутке, не оставив от «Галатасарая» мокрого места – 33:12 (!) и 46:29 по итогам первой половины.Гости вроде бы встряхнулись во второй половине, но вскоре растеряли настрой. Команды обменивались довольно вялыми атаками, будто одни уже уверовали в собственную победу, а вторые – смирились с поражением. Первую половину отрезка выиграли гости (10:6), сократив отставание до 13 очков – 39:52.Тихим сапом «Галатасарай» совершил рывок 8:0. Большой пользы из этого гости не извлекли, так как следом трижды за четыре атаки на ровном месте теряли мячи. На скамейку отправился Остин Дэй, получивший четвёртое персональное замечание. Он не был самым результативным игроком стамбульцев (4 очка), зато собрал 7 подборов. Впрочем, в этом компоненте ЦСКА сопернику нисколько не уступал.с де Коло и Хайнсом соорудили одну из самых красивых атак вечера. Капитан сбросил мяч на врывавшегося в «краску» француза, тот стянул на себя двух соперников и вложил мяч в руки оставшегося без опеки американца. Четверть завершилась трёхочковым баззер-битером Виталия Фридзона – 65:49.Не успела начаться заключительная четверть, а Хряпа заставил «Мегаспорт» взорваться восхищённым рёвом – капитан в быстром отрыве забил сверху через«Армейцы» подразнили турков, подпустив их на расстояние 10 очков, но тут же увеличили отрыв до «+14». Возможно, хоть какой-то интриги в матче хотелось и самим игрокам ЦСКА, вот они и позволяли себе некоторую расслабленность.За четыре минуты до конца встречи «армейцы» уверенно вели 73:60. Гости попробовали было придавить ЦСКА прессингом, но пропустили быстрые два очка от Хайнса и отказались от этой затеи. Американский центровой красно-синих продолжил доминировать под кольцом соперника и набрал ещё четыре очка. В следующей атаке Хайнс нацелился на данк, носделать этого не позволил, выписав Кайлу смачный «горшок».После результативного быстрого отрываотрыв вновь достиг 18 очков – 83:65. Оставшиеся до финальной сирены минуты превратились в пустую формальность. ЦСКА одержал 19-ю победу в регулярном чемпионате Евролиги (85:69) и гарантировал себе место в плей-офф турнира.