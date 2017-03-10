Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Барселона» обыграла УНИКС на своей площадке, Перпероглу набрал 13 очков
Фото: РИА «Новости»
Текст: Дмитрий Планидин

Выжившие. «Барселона» продолжает борьбу за место в плей-офф

Команда Георгиоса Барцокаса не испытала проблем в матче с УНИКСом без Кита Лэнгфорда и турнирной мотивации.
10 марта 2017, пятница. 01:30. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
09 марта 2017, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
70 : 62 (24:20, 12:14, 19:10, 15:18)
УНИКС
Казань, Россия
Барселона: Перпероглу - 13, Клавер - 12, Копонен - 9, Райс - 9, Томич - 6, Эрикссон - 6, Везенков - 6, Фаверани - 4, Олсон - 3, Рэнфро - 2, Манфорд, Дьяне
УНИКС: Антипов - 12, Колом - 10, Понкрашов - 8, Параховский - 8, Банич - 6, Панин - 5, Анджушич - 5, Кларк - 4, Уильямс - 2, Клименко - 2, Воронов

Досадное поражение УНИКСа в первом круге от «Барселоны» сразу после игры оставило очень неприятное ощущение – упускать такие матчи, да еще и в противостоянии с соперником выше классом казанцам было не с руки. Обычно позже такие осечки больно аукаются, и фантомная боль зачастую переходит в настоящую.
К сожалению, для УНИКСа это был не первый и, как окажется, даже не пятый промах в концовке, и к концу регулярного чемпионата значимость результата первой встречи для подопечных Пашутина, по сути, оказалась равной нулю.

А вот для каталонцев победа в Казани стала одной из соломинок, за которую команда Барцокаса всё ещё цеплялась за 6 туров до конца «регулярки». Перед отчётным поединком «Барсу» от занимавших седьмое и восьмое места «Анадолу Эфес» и «Басконии» отделяло четыре победы, и домашний матч с одним из аутсайдеров турнира подходил для сокращения гандикапа очень кстати.

Немного поднять настроение перед решающим матчем (других в Евролиге для них не осталось) каталонцам помог успех во встрече с «Мурсией», правда, игры уровня участника плей-офф лучшего континентального турнира «Барселона» не показала. Сине-гранатовым пришлось возиться с середняком испанского чемпионата до последних мгновений матча, а все лидеры команды вновь провалились как по заказу. Победа есть (73:70), а работы над ошибками после показательной порки от ЦСКА никто так и не увидел.

Но УНИКС на данном этапе даже близко не может эмулировать «армейцев», тем более без Кита Лэнгфорда, получившего отдых в преддверии важного матча с «Зенитом». Держа в уме все эти расклады, каталонцы с первых минут матча без особых стеснений начали растаскивать оборону гостей. Даже единственный классический «большой» Анте Томич без тени сомнения отказывался от бросков с двух-трёх метров, не прерывая хорошего движения мяча. Результатом «паутины» «Барсы» стали два точных трёхочковых от Брэда Олесона и Стратоса Перпероглу (10:3).

Казанцы ответили дальними попаданиями Павла Антипова, Вадима Панина и Хоакина Колома, но полностью ликвидировать отставание не успели: Томич наконец-то вспомнил о своих габаритах, а чуть позже прямо перед ТВ тайм-аутом вакуум в «краске» гостей заполнил Виктор Клавер. Однако развить успех каталонцы не смогли, практически сравнявшись с УНИКСом по потерям и позволив Антону Понкрашову оживить нападение казанцев и сгенерировать 7 очков – 24:20.

Евгений Пашутин не стал менять разыгравшегося Понкрашова, и Антон мгновенно ответил взаимностью, отдав изящные ассисты на Лэтэвиуса Уильямса и Марко Банича в дебюте второй четверти. «Барса» ответила рывком — 7:0, дирижёром которого стал Петтери Копонен, воспользовавшийся свободой в нападении в отсутствие Тайриза Райса. На паркете долго не присутствовал и Томич, что тут же подметил Пашутин и выпустил сдвоенный центр Параховский — Уильямс.

Долго тандем «больших» не продержался: Уильямс ничем не отметился в нападении, а в одном из немногочисленных быстрых отрывов «украл» у себя же мяч. Вместе с УНИКСом в атаке вскоре уснула и «Барса», как и в матче с ЦСКА сбившись на не всегда подготовленные трёхочковые броски. Особых дивидендов нехитрая тактика подопечным Барцокаса не принесла – у казанцев дела из-за дуги шли куда лучше, а после «трёхи» Колома процент дальних атак перевалил за 50. В концовке гости и вовсе могли сравнять счёт, но броски Параховского и Антипова не достигли цели – 36:34.

Впервые в матче УНИКС вышел вперёд после трёхочкового с «нуля» Анджушича, а уже в следующем владении серб ассистировал Параховскому, поддержавшему быстрый прорыв (38:41). На этом запас удачных действий казанцев иссяк. Каталонцам не пришлось придумывать ничего сверхъестественного: они вновь без особого труда вскрыли слабые места соперника в «краске». Клавер, Перпероглу и Райс (пусть и с очевидной пробежкой) забивали без какого-либо сопротивления.

Остановить рывок 0:9, когда у казанцев мяч не шёл в кольцо буквально с расстояния 50 сантиметров, сумел трёхочковый Павла Антипова, правда, уже в следующей атаке самый результативный игрок матча, Перпероглу, получил слишком много пространства для манёвра и в итоге реализовал не самый сложный энд-уан. К сожалению, с этого момента УНИКС не просто перестал отвечать – казанцы не смогли предложить ни одной сложной комбинации, при этом довели количество своих потерь до 13. По такой игре «-11» по итогам трёх четвертей смотрелись подарком от «Барселоны» – 55:44.

Грустные глаза Кита Лэнгфорда продолжали искать на паркете «блауграны» искорки надежды, но всё, чем мог похвастаться УНИКС в дебюте заключительной четверти, так это перебором фолов соперника. «Барса» вышла за лимит всего за 4 минуты, но по-прежнему не допускала явных провалов в защите. Вывести из себя Барцокаса смогли только две трёхи кряду Антипова и Понкрашова, которые сократили отставание до однозначного (65:56).

Успешный быстрый прорывов в исполнении Коти Кларка сразу после тайм-аута ненадолго вернул к жизни, казалось, уже мёртвую игру. Но «Барсе» по-прежнему нужно было просто забить, чтобы успокоить и себя, и соперника. Более подходящего кандидата, чем Тайриз Райс, для этой миссии найти в составе сине-гранатовых было невозможно. Тайриз с задачей справился, реализовав ключевой трёхочковый в матче, де-факто подаривший «Барселоне» десятую победу в сезоне. УНИКС не стал долго сопротивляться, и уже через пару минут игроки обеих команд дружелюбно пожимали друг другу руки. 70:62 – каталонцы продолжают верить в чудо.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Барселона БК УНИКС Евролига - Баскетбол
Новости. Баскетбол
10 марта 2017, пятница
00:44 УНИКС проиграл «Барселоне», Антипов набрал 12 очков
9 марта 2017, четверг
23:59 «Маккаби» победил «Милан», Радд набрал 17 очков
23:23 НБА оштрафовала Казинса на $ 50 тыс. за ненормативную лексику
22:54 «Фенербахче» уступил «Басконии», несмотря на 26 очков Богдановича
22:51 «Жальгирис» одолел «Панатинаикос», Вестерманн набрал 14 очков
22:35 Тошич с девушкой, тренер Атаман и другие фото с матча ЦСКА — «Галатасарай»
22:34 Хайнс: рядом с Пляйссом чувствую себя совсем маленьким
22:14 Итудис: ЦСКА первым вышел в плей-офф Евролиги, и это большое достижение
22:07 Атаман: во второй четверти игроки «Галатасарая» допускали идиотские потери
21:47 22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай» и досрочно выйти в плей-офф
20:54 Роуз: Милуоки — не худшее место для меня, почти как дом
19:33 Ведищев: в полуфинале Еврокубка с «Уникахой» шансы 60 на 40 в пользу «Локо»
18:37 Споэльстра: приз лучшему новичку? Давайте рассмотрим Макгрудера
17:55 Майкл Джордан покрасил самолёт под цвет кроссовок
17:27 Антипов: ни от «Барселоны», ни от УНИКСа такого сезона не ждали
17:08 Форвард «Валенсии» Дублевич — MVP третьих четвертьфинальных матчей Еврокубка
16:00 Корстин: пока преждевременно говорить об уходе ВЭФа из Лиги ВТБ
15:16 А. Томас: когда у «Бостона» нет проблем с травмами, он может обыграть любой клуб
14:49 Дж. Ар Смит: проигрывать финал со счётом 1:3 труднее, чем вернуться после травмы
14:21 «Кливленд» планирует расторгнуть контракт с Богутом
13:43 Керр: «Голден Стэйт» не будет паниковать из-за последних поражений
12:56 Сокрушительные данки Адетокунбо и Таунса – в топ-10 дня в НБА
12:51 Лоусону грозит тюремный срок за нарушение испытательного срока
12:31 Д'Антони: «Хьюстон» должен добыть как можно больше побед в оставшихся матчах
12:16 ВЭФ может покинуть Единую лигу ВТБ после завершения сезона-2016/17
12:02 Эмбиид: в этом сезоне я показал лишь 5-10% своего потенциала
11:33 Крис Пол реализовал баззер-биттер со своей половины площадки
11:10 Уэйтерс стал автором ключевого попадания в матче с «Шарлотт»
10:38 Маркиф Моррис — об ударе в пах Мэйсону Пламли: такое случается
10:16 Болельщик «Голден Стэйт» выиграл автомобиль, забросив 4 трёхочковых
10:08 «Сан-Антонио» в 18-й раз кряду выиграл 50 матчей в регулярном чемпионате
09:56 Дюрант: травма оказалась не такой серьёзной, как я думал
09:35 Маркиф Моррис был удалён за удар ногой в пах Мэйсону Пламли
09:03 25 очков А. Томаса принесли «Бостону» победу над «Голден Стэйт»
07:27 «Вашингтон» обыграл «Денвер», Уолл набрал 30 очков
07:13 «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», уступая с разницей в 28 очков
06:45 «Миннесота» разгромила «Клипперс», «Торонто» переиграл «Нью-Орлеан»
06:38 «Хьюстон» уступил «Юте», несмотря на 35 очков Хардена
06:34 «Индиана» разгромила «Детройт» — «+17»
06:25 32 очка Адетокунбо помогли «Милуоки» одолеть «Нью-Йорк»
06:09 «Майами» обыграл «Шарлотт», «Атланта» победила «Бруклин»
05:32 Трипл-дабл Пэйтона принёс «Орландо» победу над «Чикаго»
00:22 «Химки» проиграли «Валенсии» — «-16» на выезде и вылетели из Еврокубка
8 марта 2017, среда
23:52 «Уникаха» обыграла «Баварию» и сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Еврокубка
23:11 Харден: контролировать раздевалку — моя работа
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+