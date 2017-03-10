Выжившие. «Барселона» продолжает борьбу за место в плей-офф

Досадное поражение УНИКСа в первом круге от «Барселоны» сразу после игры оставило очень неприятное ощущение – упускать такие матчи, да еще и в противостоянии с соперником выше классом казанцам было не с руки. Обычно позже такие осечки больно аукаются, и фантомная боль зачастую переходит в настоящую.К сожалению, для УНИКСа это был не первый и, как окажется, даже не пятый промах в концовке, и к концу регулярного чемпионата значимость результата первой встречи для подопечных Пашутина, по сути, оказалась равной нулю.А вот для каталонцев победа в Казани стала одной из соломинок, за которую команда Барцокаса всё ещё цеплялась за 6 туров до конца «регулярки». Перед отчётным поединком «Барсу» от занимавших седьмое и восьмое места «Анадолу Эфес» и «Басконии» отделяло четыре победы, и домашний матч с одним из аутсайдеров турнира подходил для сокращения гандикапа очень кстати.Немного поднять настроение перед решающим матчем (других в Евролиге для них не осталось) каталонцам помог успех во встрече с «Мурсией», правда, игры уровня участника плей-офф лучшего континентального турнира «Барселона» не показала. Сине-гранатовым пришлось возиться с середняком испанского чемпионата до последних мгновений матча, а все лидеры команды вновь провалились как по заказу. Победа есть (73:70), а работы над ошибками после показательной порки от ЦСКА никто так и не увидел.Но УНИКС на данном этапе даже близко не может эмулировать «армейцев», тем более без Кита Лэнгфорда, получившего отдых в преддверии важного матча с «Зенитом». Держа в уме все эти расклады, каталонцы с первых минут матча без особых стеснений начали растаскивать оборону гостей. Даже единственный классический «большой»без тени сомнения отказывался от бросков с двух-трёх метров, не прерывая хорошего движения мяча. Результатом «паутины» «Барсы» стали два точных трёхочковых от(10:3).Казанцы ответили дальними попаданиями, но полностью ликвидировать отставание не успели: Томич наконец-то вспомнил о своих габаритах, а чуть позже прямо перед ТВ тайм-аутом вакуум в «краске» гостей заполнил. Однако развить успех каталонцы не смогли, практически сравнявшись с УНИКСом по потерям и позволивоживить нападение казанцев и сгенерировать 7 очков – 24:20.не стал менять разыгравшегося Понкрашова, и Антон мгновенно ответил взаимностью, отдав изящные ассисты нав дебюте второй четверти. «Барса» ответила рывком — 7:0, дирижёром которого стал, воспользовавшийся свободой в нападении в отсутствие. На паркете долго не присутствовал и Томич, что тут же подметил Пашутин и выпустил сдвоенный центр Параховский — Уильямс.Долго тандем «больших» не продержался: Уильямс ничем не отметился в нападении, а в одном из немногочисленных быстрых отрывов «украл» у себя же мяч. Вместе с УНИКСом в атаке вскоре уснула и «Барса», как и в матче с ЦСКА сбившись на не всегда подготовленные трёхочковые броски. Особых дивидендов нехитрая тактика подопечным Барцокаса не принесла – у казанцев дела из-за дуги шли куда лучше, а после «трёхи» Колома процент дальних атак перевалил за 50. В концовке гости и вовсе могли сравнять счёт, но броски Параховского и Антипова не достигли цели – 36:34.Впервые в матче УНИКС вышел вперёд после трёхочкового с «нуля» Анджушича, а уже в следующем владении серб ассистировал Параховскому, поддержавшему быстрый прорыв (38:41). На этом запас удачных действий казанцев иссяк. Каталонцам не пришлось придумывать ничего сверхъестественного: они вновь без особого труда вскрыли слабые места соперника в «краске». Клавер, Перпероглу и Райс (пусть и с очевидной пробежкой) забивали без какого-либо сопротивления.Остановить рывок 0:9, когда у казанцев мяч не шёл в кольцо буквально с расстояния 50 сантиметров, сумел трёхочковый, правда, уже в следующей атаке самый результативный игрок матча, Перпероглу, получил слишком много пространства для манёвра и в итоге реализовал не самый сложный энд-уан. К сожалению, с этого момента УНИКС не просто перестал отвечать – казанцы не смогли предложить ни одной сложной комбинации, при этом довели количество своих потерь до 13. По такой игре «-11» по итогам трёх четвертей смотрелись подарком от «Барселоны» – 55:44.Грустные глазапродолжали искать на паркете «блауграны» искорки надежды, но всё, чем мог похвастаться УНИКС в дебюте заключительной четверти, так это перебором фолов соперника. «Барса» вышла за лимит всего за 4 минуты, но по-прежнему не допускала явных провалов в защите. Вывести из себя Барцокаса смогли только две трёхи кряду Антипова и Понкрашова, которые сократили отставание до однозначного (65:56).Успешный быстрый прорывов в исполнениисразу после тайм-аута ненадолго вернул к жизни, казалось, уже мёртвую игру. Но «Барсе» по-прежнему нужно было просто забить, чтобы успокоить и себя, и соперника. Более подходящего кандидата, чем Тайриз Райс, для этой миссии найти в составе сине-гранатовых было невозможно. Тайриз с задачей справился, реализовав ключевой трёхочковый в матче, де-факто подаривший «Барселоне» десятую победу в сезоне. УНИКС не стал долго сопротивляться, и уже через пару минут игроки обеих команд дружелюбно пожимали друг другу руки. 70:62 – каталонцы продолжают верить в чудо.