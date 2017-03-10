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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кевин Дюрант
Фото: Reuters
Текст: Андрей Белик

Хуже «Лейкерс». Как травма Дюранта подкосила «Голден Стэйт»

Три поражения в пяти матчах и 25-е место в НБА по эффективности нападения – вот до чего докатились «Уорриорз» в отсутствие Кевина Дюранта.
10 марта 2017, пятница. 21:45. Баскетбол
Незадолго до того, как баскетболисты «Голден Стэйт» сподобились набрать всего 86 очков в проигранном матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном», реализовав жалкие 20% трёхочковых, Кевин Дюрант отказался давать прямой ответ на вопрос, когда планируется его возвращение в строй после растяжения связок колена — повреждения, обещающего вывести форварда из строя аж до начала плей-офф.

«Я об этом сейчас даже не думаю, – сказал лидер „Уорриорз“ по очкам, подборам и блок-шотам в текущем регулярном чемпионате. — Как только мой организм даст мне понять, что он готов, я вернусь на паркет».

Самого Дюранта, быть может, конкретные сроки восстановления не очень-то и тревожат, а вот тренерский штаб калифорнийцев – наверняка. С того момента, как ведущая команда ассоциации потеряла звёздного свободного агента с рынка-2016, эффективность её игры в нападении упала до неприлично низкого уровня.

«Голден Стэйт» потерпел три поражения в пяти матчах, которые Кевин пропустил из-за травмы, полученной в дебюте поединка с «Вашингтоном» в ночь на 1 марта. Уже дважды с начала месяца атаку «Уорриорз» затормозили на подступах к отметке в 90 очков за игру – подобное случалось только семь раз с начала сезона-2014/15, включая и ставшее легендарным фиаско в седьмой встрече финальной серии с «Кливлендом».

«Селтикс», третья с конца команда лиги по качеству игры в обороне в заключительных четвертях, позволила «Голден Стэйт» наковырять кошмарные 12 баллов за 12 минут, победив в Окленде с не свойственным поединкам с участием вице-чемпиона счётом 96:86.

«Наши болельщики покидали трибуны до финальной сирены, а мы не дали им никаких поводов для радости», – резюмировал плеймейкер «Уорриорз» Стивен Карри.

А всё потому, что теперь у соперников калифорнийцев стало на одну причину для головной боли меньше.

Со здоровым Дюрантом, набирающим в среднем 25,3 очка за игру, «Голден Стэйт» мог похвастать лучшим в НБА показателем продуктивности нападения – 114,3 балла в пересчёте на 100 владений. В пяти встречах без Кевина дружина Стива Керра с трудом вышла на отметку 103,7 балла. Это 25-й результат в лиге, в аккурат между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройтом».

Атака «Уорриорз» базируется на движении мяча и игроков, а оно, в свою очередь, создаёт баскетболистам возможности для свободного броска. На секунду представьте себе обычное владение «Хьюстона» – окружённый тремя снайперами Джеймс Харден либо уничтожает своего визави «один в один», либо, стягивая на себя подстраховку, запросто находит открытого партнёра.

Без Дюранта у калифорнийцев остались лишь два убийственных снайпера – Карри и Клэй Томпсон, и оппоненты команды среагировали на это изменение единственно правильным способом. Теперь они бросают все силы на опеку дуэта «Сплэш Бразерс» и с чистой совестью оставляют без присмотра Дрэймонда Грина, отправляющего в цель посредственные 32% «бомб» в карьере.

В результате после травмы одной из своих звёзд баскетболисты «Голден Стэйт» совершают в среднем на пять результативных передач меньше, нежели обычно. Томпсон, отправивший в цель 49% бросков с поля в феврале, в марте атакует с 35-процентной точностью.

С поиском адекватного ответа у Керра возникли серьёзные трудности – видимо, потому, что его просто-напросто нет.

Проблемы Карри в завершающей фазе нападения команде, мягко говоря, тоже не помогают.

Это может прилично удивить, но травма Дюранта привела к увеличению числа свободных бросков, исполняемых Стэфом. Другое дело, что пока он банально не способен их забить.

С Кевином на площадке разыгрывающий реализовывал эффективные 68,2% открытых попыток в прыжке (показатель, учитывающий как двухочковые, так и трёхочковые броски с поправкой на более высокую ценность последних). Без него — всего 43,5%. В пяти предыдущих встречах «Уорриорз» Карри смазал 50 из 67 атак с периметра и меньше всего напоминал человека, лидировавшего в НБА по числу «бомб» в двух сезонах кряду.

Спада, безусловно, следовало ожидать.

Кевин Дюрант – один из сильнейших игроков современности. Баскетболист, завоевавший статуэтку MVP сезона и только в одной «регулярке» в карьере — дебютной! – не вышедший на показатель в 25 очков в среднем за игру. Тренерский штаб «Голден Стэйт» полностью интегрировал его в собственные схемы на обеих сторонах площадки, сделав всё возможное, чтобы подтвердить статус главного претендента на трофей Ларри О'Брайена.

Его проблемы со здоровьем этот почти неуязвимый механизм разрушили.

«Уорриорз» не хватает глубины состава, чтобы компенсировать производительность Дюранта стараниями вчерашних резервистов. Подписанный накануне ветеран Мэтт Барнс просто ещё один парень, способный закрыть вакантную позицию форварда. Андре Игуодала – высококлассный универсальный «шестой» игрок, но ему уже 33, и в сезоне-2016/17 в его личной статистике значатся скромные 6,8 очка за поединок «регулярки».

Более того, Патрик Маккоу, занявший место Кевина в стартовой пятёрке, – новичок из второго раунда драфта.

«Голден Стэйт» без Дюранта просто не мог оставаться прежним – это очевидно. В распоряжении Керра остаются три баскетболиста калибра Матча звёзд, но только двое из них являются стабильными атакующими опциями. Против этих двух опций соперники защищаются целыми пятёрками; Карри, действующий MVP сезона, играет слабее обычного, а ролевыми исполнителями, способствовавшими установлению коллективом рекорда НБА по количеству побед в регулярном чемпионате, летом 2016-го пришлось пожертвовать ради приглашения суперзвезды.

И, тем не менее, локальный кризис «Уорриорз» оказался слишком глубоким.

Сейчас калифорнийцы всего на полторы игры опережают «Сан-Антонио» в турнирной таблице Западной конференции. Растерять это шаткое преимущество – значит получить крепкие «Оклахома-Сити» или «Мемфис» в первом раунде плей-офф вместо какой-нибудь молодой команды, выигравшей менее половины матчей в «регулярке».

Главной и фактически единственной целью переезда Дюранта в Окленд было завоевание перстня для укрепления собственного наследия. Но первое серьёзное препятствие Кевин может создать себе сам – при условии, что он не вернётся на площадку до апреля, а «Уорриорз» упустят победу в конференции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант Стивен Карри
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