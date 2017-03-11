Тимма: выбор на драфте НБА в 2013-м сюрпризом не стал

«Третье место в Евролиге надо заслужить – просто так его никто не даст»

«Надеюсь, что примером Порзингиса и Бертанса вдохновятся многие латыши»

В Петербурге очень круто, и никогда не бывает такого, что тебе будет нечем заняться.

Я бы не сказал, что все на русском спокойно разговаривают, потому что тем, кто родился после 1992-го, уже сложнее овладеть языком.

«Дирк – пример, который показывает, что тяжёлой работой можно достичь всего»

Конечно, много таких шансов в жизни не выпадает – обидно, что не удалось попасть в Рио, но в то же время это даёт мотивацию на следующий цикл.

Пока Кристапс Порзингис и Давис Бертанс несут знамя латвийского баскетбола в НБА,делает не менее значимый вклад в популяризацию образа прибалтийского игрока в составе санкт-петербургского «Зенита». Ему ещё нет 25, но он уже закрепил за собой статус одного из лучших легионеров Единой лиги ВТБ и бесспорного лидера сборной, наделавшей в последние годы немало шума. В преддверии важного матча против казанского УНИКСа форвард нашёл время пообщаться с корреспондентом «Чемпионата».– Сейчас уже лучше. Прохожу курс восстановления и делаю всё возможное, чтобы в следующей игре вернуться на площадку полностью готовым. Если говорить в процентном отношении, то оценил бы своё состояние на 80%.– Может быть, после первой игры не поверили в свои силы. Там проиграли с большой разницей, а дома каждый пытался что-то доказать, а не играл на команду. Думаю, это и есть главная причина того, что мы сыграли так плохо именно как команда.– Трудно сказать, кто способен больше или меньше. На данном этапе остались только хорошие клубы, которые всё уже показали и доказали. Дальше всё будет зависеть от удачи, каких-то тактических схем, ну и, конечно, от желания самих игроков. Выделить никого не могу – все команды достойные.– Конечно, для нас это было бы интереснее. Формат с 16 командами, который был введён в этом сезоне, на мой взгляд, успешен. Если вы пристально следите за турниром, то заметите, что почти во всех матчах есть интрига и всё решается в концовке. Сейчас действительно друг против друга играют лучшие команды Европы. Мне кажется, этот формат намного лучше предыдущего: ты никуда не вылетаешь, играешь на протяжении всего сезона, поэтому просто обязан концентрироваться на каждой игре. Естественно, было бы здорово,если бы у России появилось третье место, но его всё-таки надо заслужить – просто так его никто не даст.– Это не ко мне вопрос. (.) Но на самом деле я уже давно освоился, всё знаю, всё хорошо. А свой я или нет – это больше к болельщикам вопрос. По личным ощущениям, думаю, что вполне.– Ууу, таких место очень много. В Петербурге очень круто, и никогда не бывает такого, что тебе будет нечем заняться. Единственное, с чем постоянно борюсь, так это с погодой. Чем лучше погода, тем лучше настроение и хочется больше сделать.– Да, в прошлом году ходил на СКА, когда они играли в плей-офф, и в этом тоже планирую, когда график будет позволять. На футбол пока не удавалось сходить, но, думаю, на новой арене обязательно побываю. Смотрю на это позитивно.– Да тот же самый футбол, например. Допустим, в среду был нереальный матч с участием «Барселоны», который наверняка многие смотрели. Вообще, спорт мне нравится в разных проявлениях, и я всегда рад каким-то большим событиям.– Мне нравится, когда просто встречаются две сильные команды и показывают отличную игру. А так фаворитов у меня нет.– Думаю, да. С таким количеством громких имён мне ещё не приходилось играть, если не говорить о сборной. Действительно, в этот раз у нас собралось очень много качественных исполнителей.– У каждого игрока НБА – мечта. Но сказать, что я нацелен только на НБА, тоже не могу. Я перееду туда, только когда буду полностью готов. Не хотелось бы совершать глупых ошибок и потерять пару лет. Лучше быть готовым к переезду на 100 процентов.– Тогда я был в Америке. Когда шли 50-е пики, мне позвонили и сказали, что у «Мемфиса» были последние два выбора и что если они не получат какого-то игрока, то возьмут меня предпоследним или последним. Особым сюрпризом для меня это не стало, но, конечно, было приятно.– Конечно, слежу и горжусь. Надеюсь, что их примером многие вдохновятся и что они дали достаточную мотивацию для других латышей, которые захотят попасть в лигу. В следующем году я уже вижу двух парней, которые могут быть задрафтованы. Такого ещё в истории Латвии не было, так что, думаю, с каждым годом будет лучше и лучше, и это не может не радовать.– Да, с обоими. С Дависом чуть больше, потому что вместе с ним играли шесть или даже семь лет.– Трудно сказать, но наверняка на то были личные причины. Готовился к сезону, восстанавливался после травмы, которая у него была в конце сезона. Я смотрю на это так: если ты приезжаешь в сборную, то ты должен быть на 100% здоров. Если у тебя нет здоровья, то там делать нечего.– Были очень близки к цели, но на самом деле ничего хорошего там не осталось. Просто нужно учиться на собственных ошибках, сделать правильные выводы и выступить лучше в следующий раз. Конечно, много таких шансов в жизни не выпадает – обидно, что не удалось попасть в Рио, но в то же время это даёт мотивацию на следующий цикл.– А его и нет. Считаю, что всё зависит от нас – игроков. Если соберутся все лучшие и мы будем стремиться к одной большой цели, думаю, с годами о нас будут слышать всё больше и больше.– Конечно. По крайней мере, у меня так точно было. Когда был маленький, смотрел матчи сборной Латвии, и это был всегда праздник. Собирались все лучшие игроки и старались подарить латышам хорошую игру. Это всегда мотивирует маленьких ребят, которые в будущем также вырастут в игроков национальной команды.– Я бы не сказал, что все на русском спокойно разговаривают, потому что тем, кто родился после 1992-го, уже сложнее овладеть языком. Они его больше изучают не в повседневной жизни, а в школе. Если ты хорошо учишься в школе, то точно будешь знать. Иначе будет трудно, потому что русский язык не такой уж и лёгкий.– Да, Сергея Карасёва, когда были в Риге. (.) Говорил, что если кто-то будет задавать ему вопросы, чтобы он отвечал, что «ничего не понимает». По-латышски это будет звучать как «эс нэсапроту».– Ой, их очень много, поэтому если я сейчас начну перечислять, то и не закончу вовсе. В мире много красивых мест, и я бывал в некоторых красивых городах, но когда ты игрок, это ощущается абсолютно по-другому. По сути, ты просто сразу после аэропорта едешь в гостиницу, из гостиницы — на арену, а потом — обратно в аэропорт. Так что планов много.– Полными трибунами. Я не ожидал, что придёт столько зрителей. Там нет баскетбольного клуба, но Лиге ВТБ удалось создать необходимый ажиотаж, и люди даже приехали из других городов. Так что сделано было всё очень здорово. Кроме Олимпийского парка, я ничего не видел, но мне всё равно понравилось. Надеюсь, что со временем там появится баскетбольная команда.– Есть парочка новых. Даже не знаю, сколько их всего, потому что часть оставил в Риге, а часть уже накопилась в Петербурге. Вообще, нет такого, чтобы я их специально считал, просто если мне нравится какая-то пара, я стараюсь найти, купить и носить.– Даже не знаю, корректно ли в принципе так говорить, потому что баскетбол постоянно меняется. Но 30 тысяч очков в НБА – а таких игроков всего 6 за всю историю – по-настоящему впечатляют. Очень рад за него. Дирк – один из ярких примеров в истории, который показывает, что тяжёлой работой можно достичь всего, независимо от того откуда ты родом или на какой позиции играешь.– Есть много баскетболистов, у которых есть определённые стороны в игре, которые мне нравятся. Я пытаюсь выбрать у всех лучшее, добавить в арсенал и сделать ещё лучше. Одного конкретного идеала у меня нет.– Думаю, главное, чтобы все оставались здоровыми, все были в строю. Мы уже показали матчем с ЦСКА, что если играем все вместе, то можем обыграть любого. Сейчас желание уже не имеет значения – нужно просто бороться за каждое очко. Так что ещё раз могу пожелать нам здоровья, и, думаю, мы сделаем большие вещи.– Лэнгфорд действительно является ключевым игроком УНИКСа, но мы прежде всего должны смотреть на свою игру. Если мы не будем показывать свой баскетбол, то уже будет всё равно, кто именно будет у них выделяться. А вот если навяжем свою игру, то у нас точно всё будет хорошо.