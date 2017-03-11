Тимма: выбор на драфте НБА в 2013-м сюрпризом не стал

«Третье место в Евролиге надо заслужить – просто так его никто не даст»
– Прежде всего, расскажите о вашем здоровье. Как ваша нога, не давшая сыграть на максимуме в четвертьфинальной серии Еврокубка против «Локомотива»?
– Сейчас уже лучше. Прохожу курс восстановления и делаю всё возможное, чтобы в следующей игре вернуться на площадку полностью готовым. Если говорить в процентном отношении, то оценил бы своё состояние на 80%.
– На ваш взгляд, в чём причина безальтернативного поражения в серии?
– Может быть, после первой игры не поверили в свои силы. Там проиграли с большой разницей, а дома каждый пытался что-то доказать, а не играл на команду. Думаю, это и есть главная причина того, что мы сыграли так плохо именно как команда.
– Показалось, что «Локомотив» может выиграть Еврокубок?
– Трудно сказать, кто способен больше или меньше. На данном этапе остались только хорошие клубы, которые всё уже показали и доказали. Дальше всё будет зависеть от удачи, каких-то тактических схем, ну и, конечно, от желания самих игроков. Выделить никого не могу – все команды достойные.
– Кто-то из пары «Зенит» — «Химки» точно не сыграет в Евролиге. Как относитесь к тезису, что Россия имеет право на три гарантированных места в турнире?
– Конечно, для нас это было бы интереснее. Формат с 16 командами, который был введён в этом сезоне, на мой взгляд, успешен. Если вы пристально следите за турниром, то заметите, что почти во всех матчах есть интрига и всё решается в концовке. Сейчас действительно друг против друга играют лучшие команды Европы. Мне кажется, этот формат намного лучше предыдущего: ты никуда не вылетаешь, играешь на протяжении всего сезона, поэтому просто обязан концентрироваться на каждой игре. Естественно, было бы здорово, если бы у России появилось третье место, но его всё-таки надо заслужить – просто так его никто не даст.
– Вы уже второй год в Санкт-Петербурге. Уже можно сказать, что Янис Тимма – свой парень в «Зените»?
– Это не ко мне вопрос. (Смеётся.) Но на самом деле я уже давно освоился, всё знаю, всё хорошо. А свой я или нет – это больше к болельщикам вопрос. По личным ощущениям, думаю, что вполне.
– Какое-то любимое место в Санкт-Петербурге появилось?
– Ууу, таких место очень много. В Петербурге очень круто, и никогда не бывает такого, что тебе будет нечем заняться. Единственное, с чем постоянно борюсь, так это с погодой. Чем лучше погода, тем лучше настроение и хочется больше сделать.
– В городе всё в порядке и со спортивными событиями. Посещали футбольные, хоккейные матчи?
– Да, в прошлом году ходил на СКА, когда они играли в плей-офф, и в этом тоже планирую, когда график будет позволять. На футбол пока не удавалось сходить, но, думаю, на новой арене обязательно побываю. Смотрю на это позитивно.
– Помимо баскетбола, что-то привлекает ваше внимание из других видов спорта?
– Да тот же самый футбол, например. Допустим, в среду был нереальный матч с участием «Барселоны», который наверняка многие смотрели. Вообще, спорт мне нравится в разных проявлениях, и я всегда рад каким-то большим событиям.
– Может, есть любимый футбольный клуб?
– Мне нравится, когда просто встречаются две сильные команды и показывают отличную игру. А так фаворитов у меня нет.
– В этом сезоне у «Зенита» подобрался очень яркий атакующий состав. Можете сказать, что это лучшая команда в вашей карьере по этому признаку?
– Думаю, да. С таким количеством громких имён мне ещё не приходилось играть, если не говорить о сборной. Действительно, в этот раз у нас собралось очень много качественных исполнителей.
«Надеюсь, что примером Порзингиса и Бертанса вдохновятся многие латыши»
– Сергей Карасёв в одном из интервью говорил, что нацелен на возвращение в НБА. У вас какие планы на лучшую лигу мира?
– У каждого игрока НБА – мечта. Но сказать, что я нацелен только на НБА, тоже не могу. Я перееду туда, только когда буду полностью готов. Не хотелось бы совершать глупых ошибок и потерять пару лет. Лучше быть готовым к переезду на 100 процентов.
В Петербурге очень круто, и никогда не бывает такого, что тебе будет нечем заняться.
– Какие ощущения испытали, когда узнали что вас всё-таки задрафтовали под последним номером?
– Тогда я был в Америке. Когда шли 50-е пики, мне позвонили и сказали, что у «Мемфиса» были последние два выбора и что если они не получат какого-то игрока, то возьмут меня предпоследним или последним. Особым сюрпризом для меня это не стало, но, конечно, было приятно.
– За Бертансом и Порзингисом следите?
– Конечно, слежу и горжусь. Надеюсь, что их примером многие вдохновятся и что они дали достаточную мотивацию для других латышей, которые захотят попасть в лигу. В следующем году я уже вижу двух парней, которые могут быть задрафтованы. Такого ещё в истории Латвии не было, так что, думаю, с каждым годом будет лучше и лучше, и это не может не радовать.
– Поддерживаете с ними связь?
– Да, с обоими. С Дависом чуть больше, потому что вместе с ним играли шесть или даже семь лет.
– Почему Порзингис не поехал на матчи квалификации к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро?
– Трудно сказать, но наверняка на то были личные причины. Готовился к сезону, восстанавливался после травмы, которая у него была в конце сезона. Я смотрю на это так: если ты приезжаешь в сборную, то ты должен быть на 100% здоров. Если у тебя нет здоровья, то там делать нечего.
– У вас какие эмоции остались от тех матчей?
– Были очень близки к цели, но на самом деле ничего хорошего там не осталось. Просто нужно учиться на собственных ошибках, сделать правильные выводы и выступить лучше в следующий раз. Конечно, много таких шансов в жизни не выпадает – обидно, что не удалось попасть в Рио, но в то же время это даёт мотивацию на следующий цикл.
Я бы не сказал, что все на русском спокойно разговаривают, потому что тем, кто родился после 1992-го, уже сложнее овладеть языком.
– Где потолок сборной Латвии, которая очень прибавила за последние годы?
– А его и нет. Считаю, что всё зависит от нас – игроков. Если соберутся все лучшие и мы будем стремиться к одной большой цели, думаю, с годами о нас будут слышать всё больше и больше.
– Последние успехи повлияли на популярность спорта в стране?
– Конечно. По крайней мере, у меня так точно было. Когда был маленький, смотрел матчи сборной Латвии, и это был всегда праздник. Собирались все лучшие игроки и старались подарить латышам хорошую игру. Это всегда мотивирует маленьких ребят, которые в будущем также вырастут в игроков национальной команды.
– Вы родились в городке неподалёку от границы с Россией и прекрасно владеете русским языком, однако по общению со многими молодыми латвийскими баскетболистами сложилось впечатление, что у них тоже особых проблем нет.
– Я бы не сказал, что все на русском спокойно разговаривают, потому что тем, кто родился после 1992-го, уже сложнее овладеть языком. Они его больше изучают не в повседневной жизни, а в школе. Если ты хорошо учишься в школе, то точно будешь знать. Иначе будет трудно, потому что русский язык не такой уж и лёгкий.
– Каким-то латышским фразам никого не обучали?
– Да, Сергея Карасёва, когда были в Риге. (Смеётся.) Говорил, что если кто-то будет задавать ему вопросы, чтобы он отвечал, что «ничего не понимает». По-латышски это будет звучать как «эс нэсапроту».
«Дирк – пример, который показывает, что тяжёлой работой можно достичь всего»
– Вы уже успели поиграть в Риге, Санкт-Петербурге. Какой бы из красивых городов ещё хотели посетить?
– Ой, их очень много, поэтому если я сейчас начну перечислять, то и не закончу вовсе. В мире много красивых мест, и я бывал в некоторых красивых городах, но когда ты игрок, это ощущается абсолютно по-другому. По сути, ты просто сразу после аэропорта едешь в гостиницу, из гостиницы — на арену, а потом — обратно в аэропорт. Так что планов много.
– Сочи чем-то удивил?
– Полными трибунами. Я не ожидал, что придёт столько зрителей. Там нет баскетбольного клуба, но Лиге ВТБ удалось создать необходимый ажиотаж, и люди даже приехали из других городов. Так что сделано было всё очень здорово. Кроме Олимпийского парка, я ничего не видел, но мне всё равно понравилось. Надеюсь, что со временем там появится баскетбольная команда.
– У вас большая коллекция кроссовок. Есть новые пополнения?
– Есть парочка новых. Даже не знаю, сколько их всего, потому что часть оставил в Риге, а часть уже накопилась в Петербурге. Вообще, нет такого, чтобы я их специально считал, просто если мне нравится какая-то пара, я стараюсь найти, купить и носить.
– Пару дней назад Дирк Новицки набрал 30-тысячное очко в НБА. Согласны с мнением, что он — лучший европейский игрок всех времён?
– Даже не знаю, корректно ли в принципе так говорить, потому что баскетбол постоянно меняется. Но 30 тысяч очков в НБА – а таких игроков всего 6 за всю историю – по-настоящему впечатляют. Очень рад за него. Дирк – один из ярких примеров в истории, который показывает, что тяжёлой работой можно достичь всего, независимо от того откуда ты родом или на какой позиции играешь.
Конечно, много таких шансов в жизни не выпадает – обидно, что не удалось попасть в Рио, но в то же время это даёт мотивацию на следующий цикл.
– У вас есть любимый европеец?
– Есть много баскетболистов, у которых есть определённые стороны в игре, которые мне нравятся. Я пытаюсь выбрать у всех лучшее, добавить в арсенал и сделать ещё лучше. Одного конкретного идеала у меня нет.
– У «Зенита» тяжёлое расписание в концовке сезона. Хватит сил удержать вторую строчку?
– Думаю, главное, чтобы все оставались здоровыми, все были в строю. Мы уже показали матчем с ЦСКА, что если играем все вместе, то можем обыграть любого. Сейчас желание уже не имеет значения – нужно просто бороться за каждое очко. Так что ещё раз могу пожелать нам здоровья, и, думаю, мы сделаем большие вещи.
– Каковы сильные стороны УНИКСа, помимо, разумеется, игры Киты Лэнгфорда?
– Лэнгфорд действительно является ключевым игроком УНИКСа, но мы прежде всего должны смотреть на свою игру. Если мы не будем показывать свой баскетбол, то уже будет всё равно, кто именно будет у них выделяться. А вот если навяжем свою игру, то у нас точно всё будет хорошо.