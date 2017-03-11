Красота дня. Главный повод забыть о всех бедах «Нью-Йорка»

В этом сезоне у наставника «Нью-Йорка» Джеффа Хорнасека нет поводов для радости. Его команда идёт за пределами лучшей восьмёрки Востока, президент клуба Фил Джексон начал конфликтовать с Кармело Энтони, а во время домашних матчей владелец «Никс» Джеймс Долан может без угрызения совести приказать охранникам повалить на пол и вывести с арены экс-игрока Чарльза Оукли. Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд, и дочь Джеффа Эбби — главная тому причина.родилась в городе Парадайс, штат Аризона, 25 апреля 1994 года. Рост девушки 178 см. У неё есть два брата — Тайлер и Райан.Главным увлечением Эбби в детстве был волейбол. Вместе со школьной командой ей удалось выиграть несколько турниров, в числе которых и чемпионат штата.После школы Хорнасек отправилась в Университет Южной Калифорнии, расположенный в Лос-Анджелесе. Там она изучала журналистику и продолжала заниматься волейболом.Во время учёбы Эбби работала на университетском телевидении, а также стажировалась на известном американском канале «Fox Sports».Спорт и журналистка – не единственное, в чём преуспела Эбби. В 2014 году она приняла участие в конкурсе красоты штата Аризона, где ей удалось занять почётное третье место.За свою спортивную и журналистскую деятельность во время обучения в Университете Южной Калифорнии, который Хорнасек с отличием закончила в мае 2016-го, она неоднократно удостаивалась грамот и наград.Закончив университет, Эбби вместе с командой «NBA TV» освещала Летнюю лигу в Лас-Вегасе.Сейчас единственная дочь Джеффа Хорнасека работает корреспондентом на интернет-телеканале «120 Sports».Больше всего Эбби нравится брать интервью у отца. Девушка признаётся, что она не боится задавать ему неудобные вопросы, так как хочет, чтобы её репортажи всегда выходили содержательными и интересными, независимо от того, кто является респондентом.Перед началом текущего сезона Эбби заявила, что её отец сможет добиться успеха на посту главного тренера «Нью-Йорка». Пока что всё идёт к тому, что «Никс» после регулярного чемпионата начнут готовиться не к плей-офф, а к следующему сезону. Посмотрим, поменяется ли ситуация в ближайший месяц.