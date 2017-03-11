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175 лет назад 2016
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Эбби Хорнасек – дочь главного тренера «Никс» Джеффа Хорнасека
Фото: instagram.com/abigailmarie33
Текст: Олег Толокевич

Красота дня. Главный повод забыть о всех бедах «Нью-Йорка»

В рубрике «Красота дня» – Эбби Хорнасек, американская журналистка, дочь главного тренера «Нью-Йорка» Джеффа Хорнасека.
11 марта 2017, суббота. 14:30. Баскетбол
В этом сезоне у наставника «Нью-Йорка» Джеффа Хорнасека нет поводов для радости. Его команда идёт за пределами лучшей восьмёрки Востока, президент клуба Фил Джексон начал конфликтовать с Кармело Энтони, а во время домашних матчей владелец «Никс» Джеймс Долан может без угрызения совести приказать охранникам повалить на пол и вывести с арены экс-игрока Чарльза Оукли. Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд, и дочь Джеффа Эбби — главная тому причина.

Эбби Хорнасек родилась в городе Парадайс, штат Аризона, 25 апреля 1994 года. Рост девушки 178 см. У неё есть два брата — Тайлер и Райан.

Главным увлечением Эбби в детстве был волейбол. Вместе со школьной командой ей удалось выиграть несколько турниров, в числе которых и чемпионат штата.

После школы Хорнасек отправилась в Университет Южной Калифорнии, расположенный в Лос-Анджелесе. Там она изучала журналистику и продолжала заниматься волейболом.

Во время учёбы Эбби работала на университетском телевидении, а также стажировалась на известном американском канале «Fox Sports».

Спорт и журналистка – не единственное, в чём преуспела Эбби. В 2014 году она приняла участие в конкурсе красоты штата Аризона, где ей удалось занять почётное третье место.

За свою спортивную и журналистскую деятельность во время обучения в Университете Южной Калифорнии, который Хорнасек с отличием закончила в мае 2016-го, она неоднократно удостаивалась грамот и наград.

Закончив университет, Эбби вместе с командой «NBA TV» освещала Летнюю лигу в Лас-Вегасе.

Сейчас единственная дочь Джеффа Хорнасека работает корреспондентом на интернет-телеканале «120 Sports».

Больше всего Эбби нравится брать интервью у отца. Девушка признаётся, что она не боится задавать ему неудобные вопросы, так как хочет, чтобы её репортажи всегда выходили содержательными и интересными, независимо от того, кто является респондентом.

Перед началом текущего сезона Эбби заявила, что её отец сможет добиться успеха на посту главного тренера «Нью-Йорка». Пока что всё идёт к тому, что «Никс» после регулярного чемпионата начнут готовиться не к плей-офф, а к следующему сезону. Посмотрим, поменяется ли ситуация в ближайший месяц.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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