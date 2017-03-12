Минус семь. Кто испортил главный матч регулярного чемпионата НБА?

Позиция «Уорриорз»

Позиция «Спёрс»

Что предпримет НБА?

Поединок лидеров Западной конференции более чем прогнозируемо стал самым обсуждаемым событием недели в НБА. Впрочем, «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» даже примерно не побаловали болельщиков потрясающим действом с закрученным сюжетом и напряжённой концовкой. Всё было с точностью до наоборот – гранды, которым пророчат выход в поздние стадии плей-офф и борьбу за чемпионский титул, поставили правление лиги в крайне неловкое положение, а рядовым любителям игры с оранжевым мячом и вовсе наплевали в душу. Объясняем, что же произошло в Техасе и почему Адаму Сильверу следует предпринять определённые меры, чтобы подобное больше никогда не повторилось.Потеряв из-за травмы ведущего скорера Кевина Дюранта, калифорнийцы угодили в крутое пике. Вице-чемпион потерпел четыре поражения на очень неприятном отрезке календаря, состоявшем из восьми поединков за две недели, семь из которых дружина Стива Керра проводила на выезде. Опасаясь новых повреждений, наставник «Голден Стэйт» решил перестраховаться и заранее объявил, что ни Стивен Карри, ни Клэй Томпсон, ни Дрэймонд Грин, ни Андре Игуодала на площадку против «Спёрс» не выйдут.Решение, с одной стороны, более чем странное: калифорнийцам кровь из носу необходимо было сохранить поул-позишн в борьбе за первый номер посева в плей-офф, отныне находящийся под серьёзной угрозой. С другой, Керр прекрасно отдавал себе отчёт в том, что ни одна победа, пусть даже и в противостоянии с прямым конкурентом, не стоит здоровья звёздного исполнителя за месяц с небольшим до начала плей-офф. Его команда стала неконкурентоспособной в отсутствие одного-единственного Дюранта, а присоединись к нему кто-то из дуэта «Сплэш Бразерс» или, что ещё страшнее, универсал и лидер по духу Грин – на всём сезоне смело можно было бы ставить жирный крест.Далеко за примерами ходить не нужно – в прошлом году «Клипперс» не прошли даже первый раунд плей-офф без двух представителей своего «большого трио».Вот и получилось, что в матче, попавшем в сетку вещания общенациональных американских телеканалов, стартовую пятёрку «Уорриорз» сформировали «ролевики» Шон Ливингстон и Заза Пачулия, юнцы Патрик Маккоу и Кивон Луни, для которых ещё недавно один лишь выход на площадку за пределами мусорного времени был за счастье, да 37-летний Мэтт Барнс, о котором подрастающее поколение болельщиков если и слышало, то лишь в контексте любовного треугольника с участием Дерека Фишера. Иэн Кларк в качестве первой опции в атаке, рекордные минуты для новичка Дэмьена Джонса, в экстренном порядке вызванного из фарм-клуба… Это уже не самая «горячая» команда планеты последних лет, а настоящая Лига развития с несколькими не самыми существенными вкраплениями баскетболистов действительно высокого уровня.Последний этап Кубка мира по биатлону, когда все большие и малые «хрустальные глобусы» уже нашли своих обладателей, а тренеры обкатывают молодёжь с прицелом на следующий сезон. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» после мюнхенских 5:1 при отсутствии малейшего намёка на интригу. В общем, сравнивайте со всем, на что было бы жалко потратить несколько часов свободного времени и уж тем более – денег на билеты или хотя бы качественную онлайн-трансляцию.А в техасской избушке свои игрушки. За минувшие 48 часов Грег Попович отправил парочку звёзд в бессрочный отпуск, причём отнюдь не по собственной воле. У Ламаркуса Олдриджа возникли проблемы с сердцем, характер и степень серьёзности которых станут известны только на следующей неделе после детального медицинского обследования. Кавай Леонард получил болезненный удар по голове и вынужден проходить стандартный протокол для игроков, страдающих от симптомов сотрясения мозга. Возвращение форварда в строй ожидается со дня на день, но против регламента не попрёшь – сначала тесты, потом соревновательная нагрузка, и никак иначе.Минус Тони Паркер, у которого болит спина. Минус Дежонте Мюррей с его растяжением мышц паха. Пэтти Миллз как ведущий бомбардир и заигрывающий с трипл-даблом Кайл Андерсон в центральном матче месяца, а то и всего чемпионата? Безусловно, красивые истории достойных людей, воспользовавшихся редким шансом выйти из тени более статусных партнёров, но только не для маркетологов НБА и телеканалов, выкладывающих сумасшедшие деньги за права на показ матчей сильнейшей лиги планеты.Да, по факту у Поповича не было иного выбора, и винить его в данной конкретной ситуации совершенно не в чем. Но! Помните, сколько раз наставник «Сан-Антонио» срывал поединки с громкой вывеской, оставляя вне заявки упоминавшегося Паркера, Тима Данкана и Ману Джинобили? Думается, окажись он в позиции Керра – и условный Пау Газоль, например, тоже получил бы незапланированный выходной.Никаких официальных заявлений со стороны лиги по мотивам одностороннего избиения резервистов «Голден Стэйт» руководство ассоциации пока не делало, но, кажется, они не заставят себя ждать. Ведущие американские СМИ заняли сторону болельщиков (в особенности тех, кто проделал большой путь и потратил солидные суммы, чтобы воочию понаблюдать за противостоянием топ-команд), а Керр успел принести им свои извинения, использовав в качестве оправдания усталость лидеров.Не исключено, что в итоге Сильвер оштрафует калифорнийцев – да только это не сработает.В бизнесе, где на кону стоят сотни миллионов долларов, никого не остановят пяти- или шестизначные взыскания, если они помогают общему делу. Пожертвовать малым, чтобы сорвать большой куш, готов каждый первый владелец клуба НБА – что и говорить о людях, всецело доверяющих тренерам, завоёвывавшим для них трофей Ларри О'Брайена?Впрочем, как бы ни отреагировала лига на техасский инцидент, она почти наверняка ограничится полумерами, упустив самую суть. Состоит она в том, что нынешний календарь сезона в НБА, несмотря на все конструктивные изменения под давлением профсоюза игроков, остаётся явлением весьма проблемным. 82 поединка за пять с половиной месяцев – это колоссальная нагрузка на спортсменов, которым параллельно приходится уделять внимание решению уймы якобы второстепенных вопросов. Съёмки в рекламных роликах, участие в социальных программах, и так далее, и тому подобное.А «Уорриорз» в нашем изменчивом мире проходится чуть ли не сложнее всего: команда, делегирующая четверых баскетболистов на Матч звёзд и формирующая костяк олимпийской сборной, ещё и летает чуть ли не больше всех в НБА. В прошлом году, когда на кону стоял исторический рекорд «Чикаго» Майкла Джордана, Керр был готов рисковать всем – и, вписав своё имя в историю, проиграл финальную серию. Повторять эту стратегическую ошибку он наверняка не собирается.Сильверу же только предстоит проанализировать свою.