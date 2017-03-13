«Химки» спаслись в Перми, «Зенит» взял Казань

Охота на зайцев

«Близок, близок миг победы. Ура! мы ломим!»..., но Швед устоял

«Нижний» сыграл на понижение

ВЭФ утонул в армейской глубине

Без Лэнгфорда, без мотивации, без защиты

Календарь продолжает испытывать на прочность ведущие российские команды в Единой лиге ВТБ. «Химки» наконец пришли к финишу двухнедельного марафона а-ля НБА, а для УНИКСа пик нагрузки выпал как раз на минувшую неделю. И только ЦСКА доказывает, что при правильной комплектации состава можно с минимальными потерями пережить самые тяжёлые испытания.За шесть дней УНИКСу предстояло провести три матча, а потому против наименее сильного из всех соперников дали отдохнуть не только травмированному Киту Лэнгфорду, но и Лэтэвиусу Уильямсу с Евгением Вороновым. Зато шанс проявить себя получил Артём Клименко и прекрасно им воспользовался, остановившись в шаге от дабл-дабла с 18 очками и 9 подборами. Именно тотальное превосходство в трёхсекундной и стало ключевым фактором крупной выездной победы казанцев над «Калевом». Трио Клименко-Параховский-Банич в сумме промахнулось лишь трижды в 22 попытках, а всего гости набрали из «краски» 46 очков против 28 у соперника.Оборона таллинцев не выдержала напора уже в стартовой четверти, пропустив за 10 минут 37 очков. И хотя снайперы хозяев свою работу делали качественно, реализовав 14 дальних бросков из 30, этого было слишком мало, чтобы компенсировать беспомощность обороны. Тем более что их оппоненты во главе с Вадимом Паниным и Данило Анджушичем тоже атаковали из-за дуги весьма эффективно. В итоге команда Евгения Пашутина мощным залпом убила всех возможных зайцев, увезя из Эстонии победу 110:86, отдохнувших лидеров и набравших уверенности резервистов.Поединок в Перми стал для «Химок» заключительным этапом марафона в стиле НБА, по ходу которого команда провела пять встреч за 12 дней, трижды сыграв на выезде. Подходили к нему подопечные Душко Ивановича на фоне горечи от прекращения борьбы в Еврокубке, и «Парма» сделала всё, чтобы воспользоваться комбинацией благоприятных для себя факторов. Хозяева на равных бились под щитами и «перестреляли» химчан на периметре, откуда бросали даже чаще с ближней и средней дистанций. Но они не справлялись в защите с агрессивностью Робби Хаммела и Марко Тодоровича, которые вдвоём исполнили больше штрафных, чем все пермяки вместе взятые.И тем не менее, благодаря предельной самоотдаче, за две минуты до конца матча команда Вячеслава Шушакова вышла вперёд после очередного дальнего попадания Константина Буланова. Однако в критический момент своё веское слово сказал Алексей Швед, которому до трипл-дабла не хватило двух подборов и двух передач. Его штрафные вернули преимущество гостям, а затем уже Вячеслав Зайцев трёхочковым поставил «Парму» перед необходимостью отыграть «-4» за последнюю минуту. Сделать это не удалось, несмотря ни на ещё два точных броска из-за дуги, ни на промахи «Химок» с линии. 83:87 – хозяева заслужили уважение болельщиков, а химчане записали в актив победу.Домашнее поражение от прямого конкурента в борьбе за выход в плей-офф уменьшало шансы «Нижнего Новгорода» на попадание в заветную восьмёрку до минимума. И потому подопечные Артурса Шталбергса сделали всё возможное, чтобы огорчить «Енисей». В отсутствие полностью не восстановившегося от травма Ивана Стребкова Кенни Бойнтон полностью реабилитировался за избыток эмоций в предыдущем поединке с ЦСКА и был настоящим лидером нападения. Именно он повёл за собой команду после стартового провала 0:11, и на первый перерыв хозяева ушли уже ведя в счёте «+2».Однако ни подвиги Бойнтона, ни результативность Петра Губанова, порой неоправданно бравшего инициативу на себя, не могли компенсировать превосходство гостей в трёхсекундной. Нижегородцам не удавалось сдерживать Сулеймана Браймо и Фрэнка Элегара, которые господствовали под щитами. И всё же перед заключительной четвертью перевес красноярцев составлял всего очко. Героем решающего отрезка стал Василий Заворуев. Все свои 8 очков в матче и 4 из 6 передач он записал в актив за последние 10 минут, вначале организовав рывок «Енисея», а затем помогая удержать комфортную разницу. Итогом стала убедительная победа гостей 93:80.ЦСКА продолжил давить соперников по Лиге ВТБ глубиной состава и умением находить слабые места оппонентов по ходу встречи. В Риге не было Нандо де Коло, но зато каждый из 12 игроков гостей отметился как минимум двумя очками и подбором, только двое не отдавали результативных передач, а ровно половина состава записала в актив не менее 10 очков. Всего же запасные гостей выиграли противостояние у «скамейки» ВЭФа 49:27.Хозяева попробовали состязаться с «армейцами» в атакующем баскетболе и, набрав за первую половину 50 очков, преуспели в этом. Рижане эффективно бросали с ближней дистанции и не уступали в дуэли на периметре. Однако после большого перерыва Димитрис Итудис дал указание сосредоточиться на обороне, и это быстро принесло плоды. Количество потерь и промахов у ВЭФа резко возросло, и за 10 минут разница из рабочих «-4» превратилась в безнадёжные «-19». Помешать довести матч до победы в такой ситуации ЦСКА могло бы только фантастическое стечение обстоятельств, которого не произошло – 99:83.Обе команды вышли на поединок без своих лидеров, но значимость Кита Лэнгфорда для УНИКСа намного больше, чем Яниса Тиммы для «Зенита». Кроме того, казанцам будет крайне сложно сдвинуться в какую-то сторону с занимаемого ими пятого места в регулярном чемпионате, а вот питерцы ведут упорную борьбу с «Химками» за вторую строчку. Все эти факторы в сочетании с усталостью хозяев, игравших третий раз за неделю привели к тому, что уже в середине первой четверти гости были впереди «+14». Отыграть этот гандикап хозяевам так и не удалось, а проблемы в обороне продолжались вплоть до финальной сирены.Под своим кольцом УНИКС давал слишком много свободы Евгению Валиеву и Тревору Мбакве, а на периметре упускал Сергея Карасёва и Райана Тулсона. Попытки переломить ситуацию на чужой половине за счёт агрессивности Хоакина Колома, активности Артёма Параховского и снайперских качеств Павла Антипова приводили лишь к эпизодическим успехам. А вот подборы на своём щите казанцы отдавали регулярно, благодаря чему «Зенит» получал дополнительные возможности для атак. В результате, команда Евгения Пашутина установила антирекорд сезона по пропущенным очкам и позволила питерцам взять убедительный реванш за домашнее поражение в первом круге.