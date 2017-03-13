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Назло рекордам. Новая вершина Уэстбрука и 30 тысяч очков Новицки

Гонка за первое место в лиге, неувядаемые «Спёрс», а также достижения Уэстбрука и Новицки – в традиционном обзоре недели НБА.