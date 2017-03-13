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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Назло рекордам. Новая вершина Уэстбрука и 30 тысяч очков Новицки

Гонка за первое место в лиге, неувядаемые «Спёрс», а также достижения Уэстбрука и Новицки – в традиционном обзоре недели НБА.
13 марта 2017, понедельник. 15:45. Баскетбол

Гонка


До конца регулярного чемпионата остался месяц, и борьба за каждое место в турнирной таблице обострилась до предела. Разумеется, основное внимание приковано к сражению за первую строчку во всей лиге между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио». Ещё несколько недель назад лучшие команды ассоциации разделяли солидные 4-5 побед, и, учитывая график «Уорриорз», было довольно сложно предположить, что концовка «регулярки» получится настолько интересной.

Но жизнь расставила всё на свои места: Кевин Дюрант получил довольно серьёзную травму и выбыл на неопределённый срок, Стивен Карри и Клэй Томпсон вдвоём угодили в «снайперскую яму», и вот уже за поворотом показались «Спёрс», одержавшие 9 побед в последних 10 матчах. Как оказалось, Керра преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф интересует далеко не в первую очередь, и на встречу с прямым конкурентом он выставил полурезервный состав. Даже без своих лидеров, оказавшихся в лазарете, «Сан-Антонио» показал, кто является самой глубокой командой Запада, без особых усилий одержав очередную победу и сократив отставание в турнирной таблице до символического минимума – 107:85.

Веха


«Спёрс» настолько приучили всех нас к своим успехам, что отметка в 50 побед за сезон уже кажется какой-то обыденностью. Для продления своей 18-летней серии «Сан-Антонио» понадобилось всего 63 матча – достижение было зафиксировано в четверг в поединке против «Сакраменто» (114:104). Примечательно, что Грег Попович вместе со своими подопечными добрался до заветной отметки (50-16) и в сезоне 2011/12, когда из-за локаута команды проводили всего 66 игр. Страшно представить, но последний раз «Сан-Антонио» показал отрицательный баланс в далёком 1997 году (20-62).

Уэстбрук


Кому точно нет дела до чужих свершений, так это Расселлу Уэстбруку, давно обитающему в своей матрице, где традиционные законы физики и логики попросту бессильны. 4-матчевая серия, на протяжении которой Уэстбрук регулярно набирал минимум 40 очков, прервалась в поединке с «Далласом». Невзрачное выступление в Техасе Расс перекрыл уже в следующем матче против «Портленда», набрав 58 очков, вот только отрицательный результат для «Тандер» остался неизменным.

Сложно сказать, что именно вернуло Расселла на Землю, но уже в матчах против лидеров Запада мы вновь увидели игрока, прекрасно чувствующего момент, когда стоит сыграть на команду. 27 передач и очередные трипл-даблы помогли «Окалахома-Сити» прервать победные серии как «Юты», так и «Сан-Антонио». Сам же Уэстбрук досрочно обошёл Уилта Чемберлена и вышел на чистое второе место по количеству трипл-даблов в одном сезоне – 32.

Дирк


Своё имя в книгу рекордов на прошедшей неделе вписал и Дирк Новицки. Многолетний лидер «Далласа», первый европейский MVP ассоциации и просто один из лучших тяжёлых форвардов в истории баскетбола наконец-то добрался до 30 тысяч набранных очков в регулярных чемпионатах НБА, став шестым игроком, кому покорилось подобное достижение. Если «Даллас» продолжит в том же духе и всё-таки заберётся на восьмую строчку в Западной конференции, у немца появится шанс улучшить свою позицию и в рейтинге плей-офф – чтобы обойти Мэджика Джонсона, занимающего 14-ю строчку, Дирку нужно набрать всего 39 очков.

Выступление


Великолепная игра Николы Йокича подтолкнула руководство «Денвера» принять решение об обмене ещё одного талантливого «большого» с Балкан Юсуфа Нуркича. Боснийский центровой сразу же получил место в стартовом составе «Портленда» и великолепно вписался в игровые схемы Терри Стоттса. Долго ждать выдающегося матча в исполнении Нуркича не пришлось: в игре против «Филадельфии» босниец набрал 28 очков, собрал 20 подборов, сделал 8 результативных передач и 6 раз блокировал броски соперников. Ближе к квадрупл-даблу в этом сезоне подбирался только Дрэймонд Грин.

Переговоры


Не успел Эндрю Богут привыкнуть к своим новым партнёрам в «Кливленде», как вновь получил травму, которая досрочно закончила его сезон. Если быть совсем точным, то австралиец провёл на паркете всего 58 секунд. Уже, казалось бы, решённая проблема с наличием качественного «большого» вновь стала перед «Кливлендом» в полный рост. Рынок свободных агентов не изобилует разнообразием и яркостью имён, особенно учитывая дефицитную позицию, но несколько кандидатов уже назывались в качестве основных целей фронт-офиса «Кавальерс».

Пожалуй, самым интересным является Ларри Сандерс, скоропостижно покинувший лигу по итогам сезона-2014/15 отнюдь не по причинам многочисленных травм. Центровой признался, что его одолевала депрессия и баскетбол перестал приносить ему удовольствие. Спустя два года Сандерс объявил о своём возвращении, не заразив энтузиазмом ни одного из 30 генеральных менеджеров. В свои лучшие годы Ларри был одним из лучших защитных центровых – в какой форме находится игрок сейчас, знают, похоже, только в тренерском штабе «Кливленда».

Травмы


Кавай Леонард не доиграл матч с «Тандер», после того как в игровом моменте получил удар по лицу от Виктора Оладипо. Врачи «Спёрс» решили перестраховаться и провести игрока через стандартный протокол, предназначенный для наблюдения после получения соответствующей травмы.

Куда хуже обстоят дела у Ламаркуса Олдриджа, вновь испытавшего проблемы с сердцем. В 2007 году у форварда выявили синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, требовавший хирургического вмешательства. В сезоне-2011/12 игроку была проведена повторная операция. На этот раз у игрока вновь была выявлена аритмия, и пока никакой ясности о сроках возвращения Олдриджа в строй нет.

Данк


Марвин Уильямс никогда не отличался выдающимся атлетизмом, но в матче против «Орландо» не отказал себе в удовольствии завершить быстрый прорыв эффектным данком через не самого последнего защитника лиги Бисмака Бийомбо.

Бросок


Кавай Леонард не оставляет надежд стать третьим MVP в истории «Сан-Антонио» после Дэвида Робинсона и Тима Данкана. И у него есть на то веские основания.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Дирк Новицки Кавай Леонард Ламаркус Олдридж Расселл Уэстбрук Юсуф Нуркич
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