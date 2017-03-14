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175 лет назад 2016
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Винс Картер
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Нестареющий Винсейнити, пробуждение «Чикаго» и гений Рубио

Снайперские подвиги «Чикаго», достижение Новицки, данк 40-летнего Картера, трипл-дабл Пэйтона – в обзоре «инстаграма» НБА.
14 марта 2017, вторник. 11:15. Баскетбол
«Чикаго» прервал серию из пяти поражений в матче с «Шарлотт» – 115:109. Одного героя в составе коллектива из Иллинойса не нашлось. Зато сразу четверо – Джимми Батлер, Рэджон Рондо, Дуэйн Уэйд и Никола Миротич – набрали 20 и более очков. В последний раз такое случалось девять лет назад – 16 января 2008 года, когда вечер удался Джо Смиту, Андресу Ночиони, Бену Гордону и Луолу Денгу.

«Даллас» ожидаемо уступил «Торонто» в гостях, но самым значимым событием для техасских болельщиков стало очередное достижение ветерана Дирка Новицки. В поединке с канадской командой немец трижды был точен из-за дуги (1762 точных трёхочковых в карьере) и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, потеснив оттуда Пежу Стояковича (1760).

Тряхнул стариной и Винс Картер. Да ещё как! 40-летний Винсейнити помог «Мемфису» разгромить «Милуоки» – 113:93. Картер, годящийся в дедушки половине состава «Бакс», стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и отправив в цель 6 из 6 трёхочковых. Да сверху колотил, он ведь Винс Картер!

Таким образом, Картер добился сразу нескольких статистических достижений. Он стал первым 40-летним игроком в истории НБА, отметившимся в одном матче 6 точными бросками из-за дуги, и шестым в истории 40-летним игроком, набравшим более 20 очков за матч. Он составил компанию Майклу Джордану, Кариму Абдул-Джаббару, Джону Стоктону, Роберту Пэришу и Карлу Мэлоуну.

В последних 12 матчах «Сан-Антонио» потерпел всего одно поражение. На этот раз на лопатках оказалась «Атланта» – 107:99. Самым результативным игроком в составе техасцев стал Кавай Леонард, набравший 31 очко. Это его 24-й матч с 30 и более набранными очками. Последним баскетболистом «Спёрс» с подобными показателями был легендарный Дэвид Робинсон.

«Миннесота» добилась убедительной победы над «Вашингтоном» благодаря гениальной игре Рики Рубио и Карла-Энтони Таунса. Оба оформили по дабл-даблу. Таунс – 39 очков и 13 подборов, Рубио – 22 очка и 19 передач.

Постойте, 19 передач?! Испанский разыгрывающий установил новый рекорд «Тимбервулвз» по этому показателю! Рубио присоединился к компании Джеймса Хардена, Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука и стал четвёртым игроком в сезоне, кому удалось набрать более 20 очков и отдать более 15 передач за матч.

Вдохновенная игра Криса Пола не помогла «Клипперс» в поединке с «Ютой». Разыгрывающий набрал 33 очка, перевалив за отметку в 30 очков во втором матче кряду, но калифорнийцы всё равно уступили. В предыдущих 44 встречах нынешнего сезона Пол ни разу не демонстрировал подобной результативности. В составе «Джаз» блистал Гордон Хэйворд, «настрелявший» 27 очков.

Другим бесполезным для команды героем оказался Элфрид Пэйтон из «Орландо». Флоридцы проиграли «Сакраменто», а разыгрывающий отметился трипл-даблом. Не Расселл Уэстбрук, конечно, но тоже ничего – 13 очков, 13 передач и 10 подборов. Пэйтон оформил третий трипл-дабл за последние 8 дней.

«Лейкерс» остаются верны себе с Мозговым или без него – калифорнийцы продолжают «сливать» сезон. В роли обидчиков выступили «Наггетс», сразу семь игроков «Денвера» перевалили через отметку в 10 набранных очков. Центровой Никола Йокич в очередной раз отметился филигранной передачей. Сербу стоит подумать о смене позиции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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