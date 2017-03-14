Нестареющий Винсейнити, пробуждение «Чикаго» и гений Рубио

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений в матче с «Шарлотт» – 115:109. Одного героя в составе коллектива из Иллинойса не нашлось. Зато сразу четверо –– набрали 20 и более очков. В последний раз такое случалось девять лет назад – 16 января 2008 года, когда вечер удался«Даллас» ожидаемо уступил «Торонто» в гостях, но самым значимым событием для техасских болельщиков стало очередное достижение ветерана. В поединке с канадской командой немец трижды был точен из-за дуги (1762 точных трёхочковых в карьере) и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, потеснив оттуда(1760).Тряхнул стариной и. Да ещё как! 40-летний Винсейнити помог «Мемфису» разгромить «Милуоки» – 113:93. Картер, годящийся в дедушки половине состава «Бакс», стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и отправив в цель 6 из 6 трёхочковых. Да сверху колотил, он ведь Винс Картер!Таким образом, Картер добился сразу нескольких статистических достижений. Он стал первым 40-летним игроком в истории НБА, отметившимся в одном матче 6 точными бросками из-за дуги, и шестым в истории 40-летним игроком, набравшим более 20 очков за матч. Он составил компаниюВ последних 12 матчах «Сан-Антонио» потерпел всего одно поражение. На этот раз на лопатках оказалась «Атланта» – 107:99. Самым результативным игроком в составе техасцев стал, набравший 31 очко. Это его 24-й матч с 30 и более набранными очками. Последним баскетболистом «Спёрс» с подобными показателями был легендарный«Миннесота» добилась убедительной победы над «Вашингтоном» благодаря гениальной игре. Оба оформили по дабл-даблу. Таунс – 39 очков и 13 подборов, Рубио – 22 очка и 19 передач.Постойте, 19 передач?! Испанский разыгрывающий установил новый рекорд «Тимбервулвз» по этому показателю! Рубио присоединился к компаниии стал четвёртым игроком в сезоне, кому удалось набрать более 20 очков и отдать более 15 передач за матч.Вдохновенная игране помогла «Клипперс» в поединке с «Ютой». Разыгрывающий набрал 33 очка, перевалив за отметку в 30 очков во втором матче кряду, но калифорнийцы всё равно уступили. В предыдущих 44 встречах нынешнего сезона Пол ни разу не демонстрировал подобной результативности. В составе «Джаз» блистал, «настрелявший» 27 очков.Другим бесполезным для команды героем оказалсяиз «Орландо». Флоридцы проиграли «Сакраменто», а разыгрывающий отметился трипл-даблом. Не, конечно, но тоже ничего – 13 очков, 13 передач и 10 подборов. Пэйтон оформил третий трипл-дабл за последние 8 дней.«Лейкерс» остаются верны себе с Мозговым или без него – калифорнийцы продолжают «сливать» сезон. В роли обидчиков выступили «Наггетс», сразу семь игроков «Денвера» перевалили через отметку в 10 набранных очков. Центровойв очередной раз отметился филигранной передачей. Сербу стоит подумать о смене позиции.