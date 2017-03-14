Испанское удушье. «Уникаха» «крадёт» первый матч в серии с «Локо»

После того как игроки «Локомотива» покидали площадку в Валенсии, потерпев пятое поражение на первом групповом этапе Еврокубка, в историю с хорошим концом верилось с трудом. Тем более не верилось, что командабез усилений и кардинальной смены координат без труда пройдёт этап Топ-16, где «Локо» досталась полностью испанская группа. Для тех, кто понимает, насколько «глубок» испанский чемпионат, лишний раз разъяснять нетривиальность подобного жребия не требуется.Краснодарцы не совершили чуда, победив в пяти матчах из шести и одними из первых обеспечив себе путёвку в четвертьфинал, но не впечатлиться достижениями подопечных Обрадовича было просто невозможно. Это был уже совсем другой «Локомотив», непохожий на самого себя образца недавних сезонов, когда в Краснодаре собирались более звёздные составы, но по-прежнему приносящий необходимый результат. Пусть зачастую он достигается защитным баскетболом, где акцент делается не на собственной свободе действий, а на том, как эту свободу украсть у своего оппонента.Именно поэтому безоговорочная победа над ярким и сверхатакующим «Зенитом» по итогам двух матчей чевтертьфинальной серии выглядела ещё более впечатляющей, когда Карасёва и Тулсона буквально заставили сдать оружие перед проходом через металлодетектор. Да, можно справедливо заметить, чтонедосчитался, который наверняка бы усилил давление на оборону краснодарцев, но стало ли это решающим фактором? Едва ли.Однако уже на следующей стадии «Локомотиву» предстояло посмотреть на своё отражение. «Уникаха» так же провалила первый групповой этап, так же попала в мясорубку Топ-16 и точно так же «задушила» своего соперника в четвертьфинале — с той лишь разницей, что на «Баварию» пришлось затратить на один матче больше. И так же, как и у, унет в рукаве одного козыря, которым можно было выиграть любой матч. Битва двух «рабочих» команд не предвещала красивых фейерверков, зато бескомпромиссной борьбы хоть отбавляй. Никаких нокаутов – только «удушающие».Защитный баскетбол опустошает не только зрителей, но рано или поздно одного из соперников. Первыми жажду в нападении испытали испанцы. Гости настолько потерялись, что первые несколько атак здоровенныйв полной растерянности был вынужден завершать со средней дистанции. Первый раз игрок «Уникахи» вчистую обыграл своего визави лишь в середине первой четверти:оторвался на первом шаге и забил лёгкий лэй-ап.У «Локо» никаких проблем с разнообразием и выбором последней опции не возникало: краснодарцы реализовали 7 бросков с игры, 4 из которых стали результатом выверенных передач. Основным поставщиком самого популярного баскетбольного «товара» стал, сразу же раскрутивший нападение своей команды до приличных оборотов. После энд-уанапреимущество «Локо» достигло 9 очков, и если бы не авантюрный трёхочковыйи очки в быстром прорыве Кайла Фогга после перехвата, хозяева точно могли занести дебютный отрезок матча себе в актив – 19:15.Быстрый трёхочковый, сокративший разрыв до одного очка, не смутил, который дважды великолепно заиграл– капитану «Локомотива» оставалось просто занести мяч в кольцо. Краснодарцы не снижали интенсивности в защите, но в отличие от первой четверти получали фолы гораздо чаще. Настолько чаще, что право пробивать бонусные штрафные игроки «Уникахи» получили через три минуты после старта четверти.Совершив несколько безрезультативных походов к кольцу, испанцы осознали, что было бы неплохо и выйти вперёд, раз соперник никак не хочет отрываться. Сначалареализовал трёхочковый и сравнял счёт, а в следующем владениипервый раз в матче подарил своей команде пусть символическое, но преимущество (25:26). Правда, долго оно не продержалось: поравнявшись, соперники попеременно примеряли на себя статус лидера и подошли к концовке при фактическом игровом равенстве. Математическую гармонию нарушил всё тот же Диез, записавший на свой счёт вторую «трёху», на что «Локо» ответил промахом Рочести, ещё довольно долго искавшего правду в глазах одного из судей – 31:33.Большой перерыв пошёл хозяевам явно на пользу, по крайней мере, так думалось на первых минутах. Краснодарцы вышли вперёд за 46 секунд, а чуть позже оформили рывок 8:2. И вновь в ситуации, когда испанцы немного поплыли, своих одноклубников выручил– очередные три очка после нескольких финтов на периметре. Правда, на этом чудеса импровизации на какой-то момент были исчерпаны, а ко всем неприятностям «Уникахи» добавилась травма основного «большого» Мусли.Краснодарцы здорово двигали мяч в нападении, и в некоторых моментах снайперы «Локо» совершали дальние броски в гордом одиночестве, вот только родное кольцо по-прежнему ничего не принимало. Гости вновь не стали долго выжидать и ответили своими трёхочковыми: и Фогг, и Диез были точны, несмотря на сопротивление защиты. Концовка десятиминутки уже по традиции оставила зрителей без ярких моментов: за последние 3 минуты команды набрали 6 очков на двоих – 44:48.Впрочем, не стоило ожидать взрыва и в заключительной четверти – слишком высоки были ставки. По такой игре любое, даже минимальное ускорение могло заставить соперника присесть на одно колено. К сожалению, добровольным нокдауном отметился «Локо», после того как сначала Брукс и Омич реализовали два энд-уана, а затемвспомнил, что он тоже умеет забивать из-за дуги (44:57).Создав подобный разрыв, испанцы абсолютно предсказуемо переключились в режим «бросок на последних секундах владения». Не смутило подопечных Плазы и резкое оживление. Трёхочкового и двух штрафных в исполнении Фогга сполна хватило гостям, чтобы окончательно успокоиться и довести матч до победы.В исполнении «Уникахи» его вполне можно было бы назвать идеальным с точки зрения защиты, если бы не масса открытых трёхочковых бросков, которые смазали снайперы «Локомотива». Прибавьте к двум точным попыткам хотя бы ещё три или четыре — и вы получите совсем иной рисунок игры. Увы, в составе «Локо» нет настолько доминирующего «большого» (при всём уважении к Джонсу), который смог бы компенсировать 10-процентную реализацию из-за дуги. Такого бы не нашлось и во многих командах НБА. 57:73 – с этого дня и до пятницы «Локомотив» погружается в режим «сделай или умри».