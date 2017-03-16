Уроженец «Лоб-Сити». Главные вехи в карьере Блэйка Гриффина

Однако среди отличных ролевиков и по-настоящему классных игроков время от времени обязательно находился бриллиант. Качественная огранка – всё, что требовалось для того, чтобы он затмил всех остальных в своём роде. Перед драфтом 2009 года ни у кого не возникало сомнений, что победитель лотереи найдёт таковой в лице Блэйка Гриффина. Не просто потенциального монстра на баскетбольной площадке, но и фигуру, способную целиком изменить культуру целого франчайза.
Игрок года NCAA
В наше время голого таланта и атлетизма явно недостаточно, чтобы удивить скаутов команд НБА. Подающий надежды мальчишка должен перенести свои лучшие навыки, наработанные в школе, и сначала доказать свой высокий класс на университетском уровне, прежде чем мечтать о рукопожатии комиссара, большом контракте и именных кроссовках. Уже на этом этапе многие игроки, пробивавшие потолки рейтингов всех скаутских агентств, сходили с пути. Блэйк Гриффин остался в числе избранных.
Первые шаги на большой американской баскетбольной арене Блэйка были связаны исключительно с родной Оклахомой. Именно там он окончил школу, которой принёс четыре титула штата, а после своего заключительного сезона попал во всеамериканские сборные McDonalds и Jordan Brand. Там же он поступил в университет Оклахомы, сразу же став главной звездой в составе «Сунерс».
В первом сезоне Блэйк немного недобирал до дабл-дабла (14,7 очка и 9,1 подбора) в среднем за игру, а его команда, несмотря на неплохой баланс (23-12), не смогла пробиться дальше второго раунда итогового турнира NCAA. Уже в следующем году всем стало абсолютно ясно, что рыжий паренёк, немного недотягивавший до 7 футов, засиживаться в студентах точно не будет. Блэйк выдал один из самых впечатляющих сезонов для «большого» (22,7 очка и 14,4 подбора) и при помощи тогда ещё первогодки Уилли Уоррена принёс «Оклахоме» 30 побед в сезоне и региональный финал – всего лишь восьмой в истории университета на тот момент. С выбором игрока года у американских журналистов проблем не возникло.
Блэйк Гриффин
Фото: Reuters
Медицинское чудо
7 апреля 2009 года на специальной пресс-конференции Гриффин объявил о том, что официально выставляет свою кандидатуру на драфт. Спустя полтора месяца руководители «Клипперс» не могли поверить своим глазам, вытащив счастливый билет с третьими шансами на успех. Судьба Гриффина была предрешена, а его выбор превратил один из самых неудачных франчайзов в постоянного участника плей-офф и претендента на самые высокие места на Западе.
Но летом 2009 это была лишь теория. Новичку предстояло пройти первую шлифовку Летней лигой и настоящей предсезонкой. Всё шло по плану вплоть до предпоследнего выставочного матча, в котором Блэйк получил тяжёлую травму колена. Исполнив данк в быстром прорыве, форвард сразу же схватился за коленную чашечку и не смог продолжить игру. Результаты последовавшего обследования потрясли многих – стрессовый перелом. Несколько недель полного покоя предсказуемо не дали никаких результатов, и в январе Блэйку была сделана первая в его карьере серьёзная операция. К счастью, само вмешательство и процесс реабилитации прошли идеально. Гриффин спокойно «досидел» до конца сезона, после чего не испытывал какого-либо дискомфорта, полностью сохранив свой звериный атлетизм. В следующих пяти сезонах Блэйк пропустит всего 35 игр, что с учётом серьёзности травмы само по себе является уникальным достижением.
Новичок года НБА
Не сыграв ни одного матча в своём первом сезоне, Гриффин автоматически сохранил статус новичка и именно в этой роли готовился дебютировать в 2010 году. Драфт в том межсезонье не мог похвастать ни глубиной, ни громкостью имён, за несколькими исключением. К тому моменту ролики с нарезками из школьных игр Джона Уолла уже приобрели славу вирусных баскетбольных видео, а после удачного года в «Кентукки» под патронажем Джона Калипари, сомневаться в таланте защитника не приходилось.
Гриффина же окружала аура неизвестности, и фаворитом в противостоянии двух первых пиков за награду «Новичка года» он явно не являлся. Однако уже в первые недели котировки развернулись в обратную сторону. Блэйк начал свою карьеру в НБА с двух дабл-даблов, в 14-й игре набрал 44 очка, после чего выдал серию из 27 дабл-даблов подряд. Уолл также был весьма хорош, сходу став одни из лучших ассистентов лиги, но доминировать, как это делал Блэйк, явно не мог. Ещё один прямой конкурент проигрывал форварду «Клипперс» по всем статьям: Демаркус Казинс только привыкал к «бурной» жизни в Сакраменто и недотягивал до дабл-дабла в среднем за матч. Закрепить и без того сильные позиции в гонке за награду Блэйку удалось благодаря поездке на Матч звёзд, что для дебютанта является небывалым успехом. В итоге Гриффин предсказуемо получил все 118 голосов, став на тот момент первым единогласным новичком года в XXI веке – достижение, которое пока смог повторить только Карл-Энтони Таунс.
59% побед и три полуфинала конференции
Гриффин великолепно провёл первый сезон, полностью отбросив все сомнения по поводу своего долгосрочного здоровья. Но одного ингредиента в идеальном рецепте по-прежнему не хватало – побеждающей команды. Эрик Гордон при всех своих плюсах едва ли походил на роль сопутствующей звезды, способной помочь Блэйку дотащить «Клипперс» до уровня контендера, и после того как Дэвид Стерн заблокировал сделку по обмену Криса Пола в «Лейкерс», руководство другого арендатора «Стэйплс-центра» сделало второй судьбоносный шаг в истории франчайза.
Именно с этого момента началась новая эпоха, в которой «Клипперс» уже не воспринимали в качестве младшего брата детища Джерри Басса – у «Лоб-Сити» появился собственный узнаваемый подчерк. Пол был именно тем игроком, вокруг которого Гриффин мог ускорить свой прогресс, получив при этом максимальную свободу действий. В первом же сезоне звёздная парочка стала катализатором 40 побед (при 26 поражениях) и невероятного триумфа в первом раунде плей-офф над «Мемфисом». В следующей «регулярке» «Клипперс» одержат 56 побед, ещё через год – 57. В сезоне-2014/15 Гриффин и Пол в четвёртый раз подряд выведут команду в плей-офф, что станет абсолютным рекордом с учётом результатов «Буффало» и «Сан-Диего».
В том же чемпионате Гриффин максимально близко окажется к самой высокой планке в своей карьере – финалу конференции, куда «Клипперс» ещё никогда не забирались. В первом раунде в невероятной семиматчевой серии были пройдены «Спёрс», после чего команда тогда уже Дока Риверса повела в противостоянии с «Хьюстоном» со счётом 3:1.
Блэйк Гриффин
Фото: Reuters
Блэйк показывал лучший баскетбол в своей карьере, набирая более 25 очков и собирая более 12 подборов за матч, и казалось, ему уже ничего не мешало наравне с Крисом Полом и Деандре Джорданом обновить своё резюме… Но именно в самый важный момент в истории франчайза «Клипперс» вновь напомнили всем о своей нелёгкой судьбе: «Хьюстон» совершил невероятный камбэк и взял, по сути, проигранную серию.
Сезон-2015/16 стал для Блэйка одним из самых неудачных в карьере. В декабре форвард травмировал квадрицепс, а после того как уже был готов вернуться на площадку, зачем-то вступил в перепалку с работником клуба, изуродовав руку. Гриффин успел вернуться до плей-офф, но в четвёртом матче серии против «Портленда» получил рецидив травмы ноги и уже не мог помочь своим одноклубникам.
Туманное будущее
В этом чемпионате дела у клуба Стива Балмера идут ещё хуже. Значительный отрезок «регулярки» пропустил не только Гриффин, но и Пол, что сразу же отразилось на результатах команды. «Клипперс» впервые за четыре года рискуют потерять преимущество своей площадки в первом раунде и вполне могут не добраться даже до 50 побед. Ситуацию усугубляет и то, что оба лидера после этого сезона имеют возможность досрочно расторгнуть контракт.
Блэйк доказал, что может быть лидером команды-контендера, пусть так и не реализовавшего весь свой потенциал. 59% побед «Клипперс» в «регулярках», 5 поездок на Матч звёзд, 4 попадания в символические сборные НБА – факты, говорящие сами за себя. Насколько уникален Блэйк Гриффин? Настолько, что является одним из 6 игроков в истории, которые набирали более 20 очков, собирали более 9 поборов и отдавали более 4 передач за матч. Вряд ли кто-то бы отказался от компании Криса Уэббера, Билли Канингхэма, Ларри Бёрда, Элджина Бэйлора и Уилта Чемберлена.
Но время неумолимо идёт, и, как показывает бездушная статистика, время прайма «больших» ещё более ограничено, чем у защитников. Гриффин снял одно проклятие «Клипперс», но со вторым не справился даже с помощью Криса Пола. Он по-прежнему без труда может штамповать различные индивидуальные достижения (природная физика позволяет), постоянно заглядывая в списки лучших игроков лиги и различные топы, но пока не выйдет в главный финал, так и останется в самой обидной категории – «один из многих».