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Уроженец «Лоб-Сити». Главные вехи в карьере Блэйка Гриффина

Сегодня форвард «Клипперс» отмечает свой 28-й день рождения. Вспоминаем карьерный путь одного из самых талантливых игроков нашего времени.