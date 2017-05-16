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Леброн Джеймс
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Непробиваемая стена. В финале Востока Леброн встретится с Айзеей

Айзея Томас и Келли Олиник подарили «Бостону» первый финал конференции со времён «большой четвёрки».
16 мая 2017, вторник. 11:45. Баскетбол

Сценарий

38 лет без финала конференции, всего лишь третий плей-офф за последние девять сезонов и первый решающий седьмой матч в XXI веке. С таким багажом к битве за право встретиться с Леброном в полуфинале НБА подходил «Вашингтон». В позапрошлом сезоне Джон Уолл и компания были невероятно близки к апсету первого номера, но «Атланта» образца «60+ побед» всё-таки выдержала колоссальное давление, да и сам Джон был вынужден наблюдать за остатком той серии со скамейки запасных.

«Бостон» вполне мог избежать подобной нервотрёпки, не доводя всё до решающего поединка, но геройства того же Уолла в концовке шестой игры вынудили подопечных Брэда Стивенса устроить последний тёплый приём в «Ти Ди Гардене». Несмотря на то что волшебство имени Дэнни Эйнджа подарило болельщикам «Селтикс» всего один год безвременья после окончательного распада «большой четвёрки», до финала конференции обновлённый «Бостон» без Пола Пирса, Кевина Гранетта, Рэя Аллена и Рэджона Рондо ещё не доходил.

Когда Кевин Дюрант прошлым летом шокировал мир, приняв своё решение в пользу «Голден Стэйт», стало ясно, что в округе Колумбия по-прежнему будут решать уравнения только с двумя звёздными неизвестными. При всём желании за девять месяцев Скотт Брукс не смог бы выстроить систему, способную выделять дополнительные ресурсы для своих центральных ядер, работавших на износ. Достаточно было замедлить лишь одно из них, чтобы получить необходимый результат.

Ни Уолл, ни Бил не выдавали ничего сверхъестественного на протяжении всей серии, за исключением нескольких игр. Джон показал свой максимум во втором матче, который «Вашингтон» проиграл. Брэдли выстрелил в четвёртом и шестом – как раз в тот момент, когда у главного «колдуна» исчезал бросок. Однако седьмые матчи заметно отличаются по драматургии от рядового перетягивания каната по ходу серии. Здесь от столичных звёзд требовалась совместная работа на пределе возможностей, и в критический момент одна из них упала с небосклона.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
16 мая 2017, вторник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
115 : 105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Томас - 29, Олиник - 26, Хорфорд - 15, Краудер - 14, Смарт - 13, Браун - 9, Брэдли - 9, Джонсон, Микки, Зеллер, Грин, Йеребко, Джексон, Розир, Янг
Вашингтон Уизардс: Бил - 38, Портер - 20, Моррис - 18, Уолл - 18, Гортат - 6, Богданович - 5, Саторански, Очефу, Бёрк, Маинми, Дженнингс, Убре, Маккалох, Смит, Макклеллан

Однако к концу поединка «закончился» не только Джон Уолл, выбросивший 2 из 13 с игры, 1 из 8 из-за дуги во второй половине и смазавший свои последние 11 попыток. «Скамейка» «Уизардс» рассыпалась на мелкие детали ещё раньше – одного Келли Олиника образца четвёртой четверти, выдавшего лучший постсезонный матч в карьере, хватило, чтобы перестрелять весь арьергард Брукса. Итоговые 48-5 выглядят просто устрашающе.

Но это лишь одна сторона истории. На другой Брэдли Бил взвалил команду на свои плечи и за счёт своей пахоты на протяжении трёх четвертей не просто удерживал её на плаву, но и иногда тешил небольшим, но всё-таки лидерством. Однако в конце третьей двенадцатиминутки инициативу перехватил Айзея Томас, ставший главным катализатором рывка «Селтикс» 15-3, который, как окажется, был решающим (87:79).

На очередной средний бросок Била, набравшего к началу решающего отрезка 28 из своих 38 очков, Томас ответил своей «трёхой», поставив «Уизардс» на грань поражения ровно за 10 минут до финальной сирены (94:81). Но у гостей ещё оставалась надежда – фронткорт «Вашингтона» в лице Марчина Гортата и Маркифа Морриса моментально выжал 7 очков, а четырёхочковый Брэдли Била сулил всем тем, кто решил не выспаться в ночь с понедельника на вторник, отличную концовку (101:97).

Мечтам болельщиков «Вашингтона» и просто любителей валидольного баскетбола помешал сбыться Келли Олиник. Канадский центровой, зажигавший ещё с первых минут заключительной четверти, абсолютно без всяких стеснений устремлялся в результативные проходы, а свои последние очки в матче набрал с трёхочковой дистанции, взорвав «Ти Ди Гарден» за 3,5 минуты до конца (110:100).

Это был технический нокаут. «Уизардс» оставляли своё кольцо в неприкосновенности на протяжении 150 секунд, но сами за это время смогли выжать лишь жалкий энд-уан Гортата. Бросок Краудера закончил мучения Уолла, который, как и два года назад, направлялся к выходу арены со смешанными чувствами. Он понимает, что находится на пике и всё ещё может заставлять свой организм работать на максимуме, как и звёздный партнёр по бэккорту. Но время идёт, а финал конференции по-прежнему остаётся недостижимой точкой для «Вашингтона» с 1979 года.

Герой

Как бы ни завершилась карьера Келли Олиника, этот матч со стопроцентной вероятностью войдёт в его домашнюю коллекцию. 26 очков, 5 подборов, 4 передачи и потрясающая четвёртая четверть, в которой канадец затмил вечно сияющего Томаса. Если бы не лишние попытки из-за дуги, Олиник вполне мог рассчитывать на идеальный процент попадания с игры, который и так оказался невероятно высоким – 10 из 14 (71%).

Цифра

Олиник мог справится со скамейкой «Вашингтона» в одиночку, но к своему партнёру решили присоединиться как Джейлен Браун (9), так и Маркус Смарт (13). При этом парни полностью компенсировали отработавшего на ноль Амира Джонсона и не самую выразительную игру Эйвери Брэдли. 5 очков Бояна Богдановича – всё, что смогли предложить в ответ запасные «Уизардс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс
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