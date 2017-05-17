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НБА
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Попович негодовал, «Сан-Антонио» сдался на милость «Уорриорз»

Разгромная победа «Голден Стэйт», комментарии Поповича и состояние Леонарда – в обзоре второго матча финала Западной конференции НБА.
17 мая 2017, среда. 10:30. Баскетбол
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
17 мая 2017, среда. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
136 : 100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Маккоу - 18, Дюрант - 16, Грин - 13, Томпсон - 11, Кларк - 10, Ливингстон - 10, МакАду - 9, Макги - 6, Уэст - 6, Пачулия - 4, Джонс - 2, Барнс - 2, Луни, Игуодала
Сан-Антонио Спёрс: Симмонс - 22, Бертанс - 13, Дедмон - 9, Олдридж - 8, Мюррей - 8, Андерсон - 8, Пау Газоль - 7, Энтони - 6, Грин - 5, Форбс - 5, Миллз - 5, Ли - 2, Джинобили - 2, Леонард, Паркер

«Я не думаю, что мы вообще верили»

Сценарий

После невероятного по накалу первого матча финала Западной конференции с «Сан-Антонио» главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр устроил своим игрокам такую накачку, что позволить себе расслабиться и во второй игре калифорнийцы не могли при всём желании. Керр, пропускающий серию из-за обострения проблем со спиной, требовал от подопечных полной отдачи с первой и до последней секунды встречи.

И команда вняла его зову. Захватив инициативу с первых минут, «Уорриорз» не отдали её ни в одной четверти, завершив вечер разгромной победой. Попович распекал игроков техасцев за недостаточную самоотдачу и пораженческие настроения. «Я не думаю, что мы вообще верили», – отметил 68-летний специалист.

Расстраиваться было от чего – в отсутствие травмированного Кавая Леонарда у «Спёрс» вообще ничего не получалось. Единственным, кто более-менее нашёл свой ритм, был Джонатон Симмонс, занявший место Леонарда в стартовом составе. Он стал самым результативным в составе своей команды с 22 очками. Вторым игроком техасцев, перебравшихся через отметку в 10 очков, стал Давис Бертанс.

Попович прокомментировал состояние Леонарда, понадеявшись на его скорое возвращение. «Всё зависит от его голеностопа. Его участие в следующем матче под вопросом. Меня беспокоит то, что он усугубил травму. По логике, восстановление должно занять больше времени, но мы надеемся на лучшее. Рассчитываю, что он появится на паркете в третьем матче. Но уверенности нет», – сказал Попович.

Ни Ламаркус Олдридж, ни Пэтти Миллз, ни даже нестареющий Ману Джинобили ничего не смогли противопоставить мощному нападению «Голден Стэйт». Стэф Карри провёл на паркете полчаса, за которые набрал 29 очков, отдал 7 передач и совершил 7 подборов. Он реализовал 6 трёхочковых, потеснив Дерека Фишера с 6-го места в списке лучших «дальнобойщиков» в истории плей-офф.

Кевин Дюрант так и вовсе сыграл «на одной ноге» – 27 минут, за которые отметился 16 очками. Вряд ли подобное было бы возможно, останься форвард в «Оклахома-Сити». Шикарный матч провёл новичок калифорнийцев Патрик Маккоу. Он набрал 18 очков (6 из 8 бросков с игры) и отдал 5 передач. Стабильно полезен повсюду был Дрэймонд Грин, Шон Ливингстон впервые в нынешнем плей-офф набрал двузначное количество очков (10).

«Уорриорз» отдали 39 передач – лучший результат среди всех участников плей-офф нынешнего сезона. Для сравнения – у «Спёрс» всего 21.

Техасцы попали в крайне сложное положение, уступив во втором матче. Остаётся уповать на родные трибуны, которые погонят «Сан-Антонио» к победе. Следующий матч состоится в «Эйти-энд-Ти центре» в ночь на 21 мая.

Герой

Если в столь односторонней встрече вообще можно выделить героя, им станет Карри. Он продемонстрировал впечатляющую эффективность и привычное хладнокровие при реализации бросков из-за дуги. Он отправил в цель 6 из 18 трёхочковых «Голден Стэйт», в то время как игроки «Сан-Антонио» забили лишь 8 дальних бросков.

Цифры

«+36» – с такой разницей завершился матч. Это самая крупная победа «Голден Стэйт» с 6 апреля 1948 года, когда с разницей 39 очков была разгромлена «Филадельфия».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Кевин Дюрант Стивен Карри
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