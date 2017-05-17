Джексон: давайте возьмём этот титул!

До первого матча ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги остаётся чуть более двух суток. Перед вылетом в Стамбул с корреспондентом «Чемпионата» побеседовал один из ключевых игроков задней линии «армейцев» Аарон Джексон.

«Я прекрасно помню ощущения после завоевания титула и не хочу, чтобы кто-то испытывал их, кроме нас»

– ЦСКА попал в «Финал четырёх» в 14-й раз за последние 15 лет и может повторить достижение «Маккаби» и «Олимпиакоса», завоевав два титула кряду. Что это значит лично для вас?

– В первую очередь это настоящее благословение – находиться в такой команде, носить эту форму и представлять ЦСКА в «Финалах четырёх». На самом деле все игроки, которые приезжают в тренировочный лагерь ЦСКА, уже понимают, какова конечная цель. Конечно, мы все взволнованы, но сейчас думаем только об одном: «Давайте возьмём этот титул!» У нас у всех есть возможность войти в историю, ведь до этого ЦСКА никогда не побеждал в Евролиге два года подряд.

– За годы, проведённые в Европе на высшем уровне, выработались какие-то особенные чувства к кому-либо из будущих соперников?

– Со всеми командами, которые попали в Стамбул, у нас есть противостояния. В прошлогоднем финале мы обыграли «Фенербахче», а в этом регулярном чемпионате они одержали две победы. С «Реалом» у нас получилась ничья, а что касается «Олимпиакоса»… В составе ЦСКА я их ещё не побеждал. Я люблю Спанулиса, люблю остальных парней, но, как только мы выйдем на площадку, всё уважение моментально улетучится. Мы все сражаемся за что-то. Я прекрасно помню ощущения после завоевания титула и не хочу, чтобы кто-то испытывал их кроме нас, как бы эгоистично это ни звучало.

Я люблю Спанулиса, люблю остальных парней, но, как только мы выйдем на площадку, всё уважение моментально улетучится.

– В Стамбуле будет невероятная атмосфера. Согласны, что европейцы в своей страсти даже превосходят университетские дерби в Америке?

–Да, здесь с ума сходят взрослые мужики (улыбается). Да и сами игроки здесь получают зарплату, а не борются лишь за признание фанатов, что делает баскетбольные дерби ещё более жаркими. Вполне можно сказать, что баскетболисты в Европе реально ненавидят некоторые команды, против которых играют. В США, наверное, такого всё-таки нет.

– Вы обращаете на антураж какое-то внимание?

– Да, на некоторые вещи. Каждый раз, когда я играю в Витории, люди кроют меня матом, постоянно свистят. Это нормально, ведь я же играл за «Бильбао» (улыбается). Для болельщиков «Басконии» это очень важное противостояние. Если помните, я же там технический фол получил в последнем матче.

– По трансляции было не очень понятно, что именно произошло.

– Просто грозно посмотрел на фаната, который выругался на испанском. Когда выходишь на паркет, не думаешь ни о чём, кроме своей команды и победного результата.

– Самая дикая история, которая произошла с вами в Турции?

– По сумасшествию турецкие фанаты легко могут соперничать с сербами и греками. Турки очень страстно относятся к игре. Четыре года назад мы играли в Стамбуле против «Бешикташа», и Андрей Воронцевич забил данк в конце игры, чего нам в принципе было не нужно – матч мы уже выиграли. Прозвучала сирена, на табло «+20», и тут в нас полетели ключи, батарейки, зажигалки, монеты. Этот момент я очень хорошо помню и по сей день. Андрей ещё так смотрел на нас: «Что я сделал не так?» В «подтрибунку» нас уже уводила охрана. Но это такая же часть игры, поэтому мы любим выступать в Турции – подобная атмосфера заставляет тебя показывать свой лучший баскетбол.

– Вы согласны с тренером Итудисом, который сказал, что результаты «регулярки» на данном этапе не имеют никакого значения?

– Абсолютно. Сейчас у всех показатель 0-0. Речь даже не о том, у кого лучше защита, нападение или набор игроков. Вы просто берёте четыре команды, сталкиваете их на площадке, и тот, кто останется в живых, и получит всю славу.

– ЦСКА – фаворит в матче практически против любой европейской команды. Как лично вы мотивируете себя, чтобы побеждать снова и снова?

– Это наша работа. Думаю, и тренерский штаб, и менеджмент относятся к своему делу не менее профессионально, поэтому мы показываем такие результаты. Во-вторых, мы уважаем игру, и я в том числе. Конечно, какие-то команды мотивируют тебя больше, но всё равно в игре есть такой момент, когда ты видишь, как парни другой команды прикладывают максимальные усилия, чтобы обыграть тебя, просто потому что ты носишь форму ЦСКА, и ты просыпаешься очень быстро.

–У вас есть свой любимый момент в карьере, связанный с Евролигой, если не учитывать завоевание титула?

– Я ничего не запоминаю, потому что всегда хочу пережить все самые яркие ощущения снова. Но я уверен, что, когда закончу карьеру, моя голова будет переполняться от приятных воспоминаний. Сейчас ничего не приходит на ум, кроме завоёванного титула, о чём вы уже сказали.

«Если честно, меня всегда удивляло, почему у Леброна всего четыре MVP»

– Естественно, всё ваше внимание приковано к главной цели, но, может, вы как-то следите за безумием, творящимся в плей-офф НБА?

– Смотрю, откуда бы у меня взялись эти мешки под глазами (смеётся)? В финале я бы хотел увидеть «Голден Стэйт» и «Кливленд». Хотел бы, чтобы «Кавальерс» вновь завоевали титул, потому что я уважаю их философию. «Уорриорз» же просто забрали себя лучшего игрока на рынке свободных агентов, когда у них уже был в составе двукратный MVP.

Если говорить о противостоянии Уэстбрука и Хардена, то оно пошло лиге только на пользу. Мне кажется, что каждый из них заслуживает награды.

– То есть вы против суперкоманд?

– Мне нравилась старая НБА, но этот финал всё равно будет очень интересен. Первый раунд, второй раунд – всё это достаточно скучно смотреть, но как только они доберутся до финала, будет по-настоящему интересно. Обычно, когда встречаются две лучшие команды в мире, всё доходит до седьмой игры.

– Первый раунд повлиял на многих журналистов, которые будут голосовать за MVP.

– MVP регулярного чемпионата должен вручаться игроку только по итогам 82 игр. Всё, что случилось в плей-офф, уже не должно иметь никакого значения. Если честно, меня всегда удивляло, почему у Леброна всего четыре MVP. Думаю, что к сегодняшнему моменту у него уже должно быть не меньше шести. Если говорить о противостоянии Уэстбрука и Хардена, то оно пошло лиге только на пользу. Мне кажется, что каждый из них заслуживает награды.

– Ваш выбор?

– Уэстбрук. Если посмотреть на состав «Тандер», то он заметно уступает набору игроков «Хьюстона». К тому же в «Рокетс» выстроена атакующая система, которая подходит всем исполнителям. У «Оклахома-Сити» подобного нет, поэтому Уэстбруку приходится проделывать такой объём работы.

– Ваша любимая серия из прошлого?

– Когда Леброн сражался с «Селтикс». Это же в 2008-м было, правильно? Когда он забил сверху через Кевина Гарнетта. И ещё у него была серия против «Бостона», когда он уже был в «Майами». Помню, тогда Гарнетт и Пирс много говорили, да и вообще многие сомневались в наследии Леброна. Он снимал повязку, грозно смотрел на судей, когда на нём фолили, но не сказал за всю игру ни слова. Из детства хорошо запомнился финал-93, когда Джордан встретился с Баркли. Майкл тогда доминировал, но Чарльз всё равно не сдавался. Мой брат был фанатом Баркли, и я помню, как он был расстроен, когда «Санс» проиграли.

– У каждого есть история, когда его любимая команда проигрывает в финале.

– В детстве я был большим поклонником Айверсона, и то поражение в финале против «Лейкерс» я близко принял к сердцу. Когда они выиграли первый матч, я подумал, что на этом всё – Айверсон завоюет титул в одиночку. К тому же всегда болеешь за маленького парня. Но Коби взвалил на себя команду, Шак сделал своё дело, и они выиграли четыре матча подряд. Да, тогда мне было действительно грустно.

– Кроссоверам наверняка учились у него?

– Конечно. А ещё в моё время были очень популярны микстейпы AND1. Запоминал все движения и даже играл с теннисными мячами. Если говорить о современных игроках, то, безусловно, Кайри. Всегда смотрю нарезки с ним, как он регулярно убирает своих опекунов с пути с помощью дриблинга. Иногда даже по три раза в неделю смотрю один и тот же клип, серьёзно.

Естественно, в первую очередь люди интересуются НБА, что абсолютно нормально, но, поверьте, быть европейским чемпионом весьма престижно.

– Евролига в последние годы пытается повысить свою узнаваемость, в том числе за океаном. Это находит отражение в восприятии американской публики, или вам по-прежнему многим приходится объяснять, насколько высоко вы забрались?

– Если честно, я не думаю об этом. Просто всегда разделяю радость от побед с моими партнёрами по команде, с работниками клуба и всеми теми, кого я представляю на площадке. И, конечно, моими родными и теми, кто следит за моей карьерой, – это самое важное. Естественно, в первую очередь люди интересуются НБА, что абсолютно нормально, но, поверьте, быть европейским чемпионом весьма престижно. Люди в Европе понимают высокую ценность этого трофея.