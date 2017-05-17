Четыре зарубки. Как «Олимпиакос» стал для ЦСКА соперником №1

В каждом турнире в любом игровом виде спорта есть матчи, которые привлекают к себе повышенное внимание, даже если они не являются финальными. Происходит это, как правило, в тех случаях, когда соперники имеют особую историю отношений, делающую их поединки особенно принципиальными. По понятным причинам большая часть таких противостояний имеет место во внутренних чемпионатах. Но иногда подобное происходит и на международной арене.

Доминирование ЦСКА в чемпионатах России и Единой лиге ВТБ привело к тому, что выделить для него какого-то непримиримого соперника в этих турнирах довольно сложно. А вот противника №1 в еврокубках можно назвать без труда. Как минимум четыре зарубки на память позволяют уверенно отдать это по-своему почётное звание греческому «Олимпиакосу». Они с ЦСКА дебютировали в континентальных клубных турнирах одновременно – в розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона-1960/61, но тогда друг с другом не сыграли. И потом долгое время, несмотря на то что оба клуба были завсегдатаями еврокубков, их пути не пересекались. Однако первая же встреча стала запоминающейся и скандальной.

1995 год

В турнире, тогда называвшемся Европейской лигой ФИБА, ЦСКА и «Олимпиакос» сошлись на стадии четвертьфинала в борьбе за выход в «Финал четырёх». Серия проводилась до двух побед, и после первых двух поединков в ней была ничья. Третий решающий матч проходил в Греции спустя два дня после второго. Накануне почти все игроки «армейцев» почувствовали недомогание. Точные обстоятельства произошедшего до сих пор остаются до конца не выясненными, но, по свидетельствам многих участников тех событий, российских баскетболистов намеренно отравили, добавив в минеральную воду психотропный препарат.

Отложить встречу тогдашнее руководство клуба не смогло под давлением греческой стороны, грозившей серьёзной по тем временам неустойкой в $ 50 тыс. за срыв телетрансляции. В итоге на площадку смогли выйти только пять игроков ЦСКА, а вне игры среди прочих остались нынешний главный тренер «Зенита» Василий Карасёв и председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов.

Тем не менее «армейцы» вели в счёте вплоть до 16-й минуты, но потом усталость и не лучшее физическое состояние предсказуемо дали о себе знать. Во второй половине вначале за перебор фолов покинул площадку Игорь Курашов, а затем получил травму Алексей Спиридонов, и на паркете у гостей осталось минимально допустимое количество баскетболистов. Однако после того как пятый фол получил и Алексеей Вадеев и на площадке остались только Евгений Кисурин и Сергей Грезин, Спиридонов вернулся, чтобы матч не был прерван.

Широкий резонанс инцидент получил только в России, войдя в историю как «Отравленный матч».

Некоторое время игра продолжалась пять на три, и только в концовке тренер «Олимпиакоса» убрал двух своих игроков, уравняв составы, что уже не могло помешать грекам победить — 79:54. Широкий резонанс инцидент получил только в России, войдя в историю как «Отравленный матч». Дикость произошедшего по нынешним меркам лишь подчёркивает, насколько с тех пор вырос авторитет ЦСКА в баскетбольной Европе и поднялся уровень клубной организации.

После этого команды стали встречаться регулярно, а с момента создания Евролиги пересекались каждый второй сезон. В 2000-х ЦСКА удалось взять локальный реванш за поражение в 1995-м, выбив «Олимпиакос» в четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2007/08 перед завоеванием титула. Кроме того, «армейцы» переманили у греков в 2002 году Тео Папалукаса, а в 2011-м — Милоша Теодосича. А затем три встречи в «Финалах четырёх» окончательно оформили для пирейцев статус самого принципиального соперника для ЦСКА.

2012 год

ЦСКА с Андреем Кириленко, Алексеем Шведом и Рамунасом Шишкаускасом в составе сошёлся с «Олимпиакосом» в финальном поединке в Стамбуле. Причём на скамейке «армейцев» в качестве ассистента тогдашнего наставника Йонаса Казлаускаса присутствовал нынешний главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос. Москвичи с первых минут захватили инициативу и за две минуты до окончания третьей четверти вели «+19».

В 2000-х ЦСКА удалось взять локальный реванш за поражение в 1995-м, выбив «Олимпиакос» в четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2007/08 перед завоеванием титула.

Но в заключительном периоде серия трёхочковых Костаса Слукаса, Марко Кешеля и Костаса Папаниколау, а также результативность Георгиоса Принтезиса позволили грекам вернуться в борьбу. Тем не менее за 10 секунд до сирены ЦСКА был впереди на очко и владел мячом. Однако затем Шишкаускас не реализовал оба штрафных, а Принтезис в финальной атаке за 0,7 секунды до конца навесным броском принёс «Олимпиакосу» победу со счетом 62:61 и титул.

2013 год

Через год «армейцы» в Лондоне уже во главе с Этторе Мессиной получили возможность взять реванш в полуфинале «Финала четырёх». Но на этот раз интрига в матче отсутствовала напрочь. Греки зажали ЦСКА в тиски фирменной защиты, а также вчистую выиграли борьбу за подборы, собрав 12 отскоков на чужом щите. В результате после уверенной победы 69:52 Георгиос Барцокас в финале обыграл и «Реал». Двукратным победителем Евролиги в составе греков стал центровой Кайл Хайнс, который следующий сезон начал уже в ЦСКА.

2015 год

Два года назад команды уже под руководством нынешних тренеров вновь соперничали за право сыграть в главном матче сезона Евролиги в Мадриде. Сюжет этого поединка отчасти напоминал события стамбульского поединка. Вновь ЦСКА был очень близок к победе, выигрывая 9 очков за четыре минуты до конца заключительной четверти. На этот раз на пути подопечных Димитриса Итудиса к финалу встал Вассилис Спанулис.

Греки зажали ЦСКА в тиски фирменной защиты, а также вчистую выиграли борьбу за подборы, собрав 12 отскоков на чужом щите. В результате после уверенной победы 69:52 Георгиос Барцокас в финале обыграл и «Реал».

Набрав до этого момента всего 2 очка, он за оставшееся время записал в актив 11. Неувядающий лидер греков реализовал три трёхочковых, включая решающий за шесть секунд до сирены при равном счёте, и чуть ли ни в одиночку отправил «армейцев» сражаться за третье место. Однако на второй подвиг у «Олимпиакоса» сил уже не хватило, и в финале он без шансов проиграл «Реалу».

В регулярном чемпионате текущего сезона ЦСКА дважды победил «Олимпиакос»: 81:75 в гостях и 90:86 дома. Но, как справедливо заметил недавно тот же Спанулис, в «Финале четырёх» начинается совсем другой баскетбол. И в пятничном полуфинале «армейцы» получат новую возможность по-настоящему отомстить за прежние неудачи.

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