Больше Любви. «Кливленд» не отстаёт от «Голден Стэйт»

Сценарий

«Кливленд» образца сезона-2016/17 стал 11-й командой с 1984 года (когда в НБА появился современный формат с 16 участниками), стартовавшей в плей-офф с двух чистых побед в первых раундах. 12-й – «Голден Стэйт», чья победная серия уже достигла 10 матчей. Путь «Бостона» к первому финалу конференции за последние пять лет был куда более тернистым, а после второго матча с «Чикаго», казалось, что он и вовсе будет продлён минимум на сезон.

«Селтикс» удалось избежать неприятного конфуза и разобрать на части бригаду Фреда Хойберга, пусть и без человека, казалось бы, делавшего всё для разрушения внутрикомандной химии. Мы никогда не узнаем, как сложилась бы та серия, если бы Рондо избежал неприятной травмы, но оспаривать полноценную победу подопечных Брэда Стивенса в следующем раунде над «Вашингтоном» ни у кого язык не повернётся.

Впрочем, все геройства «Бостона» не изменили прописной истины, актуальной для семи последних сезонов на Востоке: ты можешь взять первое место в «регулярке» и пробиться в финал конференции, но фаворитом в решающей битве всё равно будет считаться команда Леброна Джеймса. После первого матча серии адептов у альтернативной теории едва ли прибавилось.

Сценарий дебютного поединка двух лучших команда Востока заметно отличался от старта фаворитов Запада, причём как по интриге, так и по насыщенности событий. Леброн Джеймс не просто обошёлся без разведки – он даже не объявил войну. Первое двузначное преимущество «Кливленд» получил уже через 8 минут, как раз после одного из многочисленных проходов Леброна в первой половине встречи (9:20). «Бостон» смог остановить падение и благодаря броску Джейлена Брауна на последних секундах «вышел в ноль», оставив преимущество гостей неизменным – «+11».

Однако сдержанная радость собравшихся в «Ти Ди Гардене» длилась недолго. В игре, где главное оружие современной НБА регулярно давало осечки, акцент быстро сместился на противостояние в «краске». Мобильный фронткорт «Кливленда», благодаря способности Джеймса и Лава покрывать огромные площади в нападении, получил полную свободу действий. Вариантов была масса: то Джеймс отправлялся в очередной удачный проход, то Лав получал возможность задавить Маркуса Смарта в «изоляции» или выйти на дугу, чтобы наказать зазевавшегося Эла Хорфорда. Свои очки набирал и Тристан Томпсон, традиционно пожиравший всё на чужом щите.

Преимущество «Кливленда» неизменно росло и к концу первой половины достигло устрашающих 25 очков. Стивенс пытался поменять защитные схемы против Джеймса, ротируя его опекунов, но особых дивидендов молодому наставнику это не принесло. Несмотря на то что по движению мяча «Кливленд» не превосходил соперника, своими шансами пользовался с невероятно высокой эффективностью. Особенно покуражился над защитой «Селтикс» один из героев матча Кевин Лав, уже в третьей четверти оформивший дабл-дабл с 30 очками и 10 подборами.

«Бостон» не был бы «Бостоном», если бы бросил бороться перед своей публикой даже с учётом огромного гандикапа. Очень низкий процент попадания из-за дуги (лишь 31,1% по итогам встречи) и не самый удачный матч в исполнении Айзеи Томаса (17 очков, 7 из 19 с игры) хозяева отчасти компенсировали благодаря своей безумной карусели передач, которая не замедляла ход ни на секунду. Однако даже более чем солидного преимущества по ассистам (33-21) не хватило «Селтикс», чтобы организовать успешную погоню. «Бостон» соскочил с «-20» ещё в начале заключительной четверти, но по-настоящему возродить интригу так и не смог – 117:104.

Герой

Леброн Джеймс продолжает своё восхождение в баскетбольную вечность. Форвард «Кавальерс» в очередной раз стал главной движущей силой в нападении своей команды, совсем немного не дотянувшись до трипл-дабла – 38 очков, 9 подборов, 7 передач. Для Джеймса этот матч стал уже седьмым кряду с 30 и более набранными очками – новый личный рекорд.

Не нашлось противоядия у «Селтикс» и против Кевина Лава, выдавшего один из лучших матчей в плей-офф в форме «Кливленда». Кевин стал всего лишь вторым игроком «Кавальерс» с 1992, которому удалось собрать дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Помимо личного рекорда по набранным очкам Лав показал лучший результат по реализованным трёхочковым в этом розыгрыше плей-офф – 6.

Цифра

28:10 – несмотря на то что команды показали практически идентичный процент попадания с игры (а у «Бостона» было ещё и на 7 попыток больше), штрафные серьёзно качнули маятник в сторону «Кливленда». Почти четверть (24%) всех своих очков гости набрали именно с линии.