«Прошлые заслуги – ничто». «Финал четырёх» взял официальный старт

Великолепный дворец «Чынагар» стоит прямо на Босфоре – именно здесь Евролига дала официальный старт «Финалу четырёх»-2017. В преддверии традиционной пресс-конференции Димитрис Итудис и Нандо де Коло, представлявшие на мероприятии ЦСКА, поучаствовали в фотосессии прямо у моря. Компанию им составили соперники по полуфиналу – наставник «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос и звёздный разыгрывающий Василлис Спанулис. «Фенербахче» представляли Желько Обрадович и Богдан Богданович, «Реал» – Пабло Ласо и Серхио Льюль.

Вскоре процессия переместилась в здание дворца, где в поражающих по красоте залах общались первые баскетбольные лица Европы, среди которых будущие герои и неудачники «Финала четырёх».

Последний штрих сезона

Вообще, практика довольно интересная – Евролига регулярно сталкивает будущих соперников лбами. Начнём с того, что все четыре команды-участницы живут в одном отеле. Только представьте – проигрываешь ты принципиальному сопернику, а вечером встречаешь его за ужином. С одной стороны – воспитывает профессионализм, с другой – слабо верится, что негативные эмоции от неудачи в крупнейшем баскетбольном турнире Европы способны так быстро улечься.

Право открыть пресс-конференцию было предоставлено главе Евролиги Жорди Бертомеу. Он начал с того, что поблагодарил генерального спонсора турнира – Turkish Airlines, а также турецкую федерацию баскетбола и её президента Хидо Туркоглу.

«Стамбул – уникальное место, мультикультурный город, где обожают баскетбол. Этот уик-энд – последний штрих нынешнего сезона», – подчеркнул Бертомеу.

Далее он приоткрыл завесу тайны над возможным расширением состава участников турнира, отметив, что руководство в восторге от нового формата регулярного чемпионата.

«Мы часто говорим о расширении Евролиги. Произойдёт ли это, пока неизвестно, но одно могу сказать с уверенностью: мы довольны новым форматом турнира, и он точно останется неизменным. Считаю этот сезон самым успешным в истории. Пять лет назад мы и мечтать не могли о такой организации. Интересы фанатов – наша главная забота. Мы рады, что они довольны нашей работой», – сказал Бертомеу.

Следующим слово взял президент турецкой федерации баскетбола Хидо Туркоглу. Ещё недавно пыливший в НБА, Туркоглу неплохо смотрелся в костюме и начал речь с рассказа о том, кто покровительствует баскетболу в Турции: «Баскетбол у нас пользуется широкой поддержкой государства. И мы очень рады, что «Финал четырёх» в третий раз в истории проходит в Стамбуле, ещё больше мы рады тому, что в нём участвует одна из турецких команд – «Фенербахче». Впереди самый главный уик-энд года в европейском клубном баскетболе. Мы рады приветствовать лучшие команды Европы и их болельщиков в Стамбуле».

«Спанулис – суперигрок»

Очередь дошла до тренеров и игроков. После того как ведущая задала по одному вопросу каждому участнику пресс-конференции (все они были довольно банальны и предназначались в основном для разогрева), за дело взялись журналисты.

Естественно, не обошлось без вопросы о соперничестве ученика Итудиса и учителя Обрадовича. Если кто забыл – главный тренер ЦСКА на протяжении многих лет являлся помощником Желько в греческом «Панатинаикосе» и ещё в той роли пять раз становился чемпионом Евролиги. Итудис ответил на вопрос банальностью, в духе «это будет не противостояние меня и Обрадовича, а поединок ЦСКА и «Фенербахче». Обрадович отказался отвечать вовсе. Правда, вначале он собирался сделать это, но у него не сработал микрофон. Наставник «Фенера» хитро улыбнулся и сказал: «Следующий вопрос».

Итудис рассказал и о состоянии Милоша Теодосича. Серб травмировал ступню и пропустил четвертьфинальную серию Единой лиги ВТБ с «Астаной» и последнюю встречу серии плей-офф Евролиги с «Басконией». «Милош вернулся к тренировкам. Пока он работает не в полную силу, но полон желания. Посмотрим на его состояние непосредственно перед завтрашним матчем», – отметил Итудис.

Де Коло признался, что сезон получается очень тяжёлым, и рассыпался в комплиментах к Спанулису: «Он – живой пример разницы между игроком и суперигроком. Мы все провели длинный напряжённый сезон. Спанулис знает своих одноклубников и себя, знает, когда нужно включиться на полную, чтобы помочь команде победить».

«Мы довольны новым форматом турнира, и он точно останется неизменным», – сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Василлис ответил любезностью на любезность, назвав ЦСКА великолепной командой. Разыгрывающий, ставший злым гением «армейцев», подчеркнул, что прошлые заслуги «Оли» не будут значить ровным счётом ничего в предстоящем полуфинале. «Хочу поблагодарить партнеров за их вклад в наш общий успех. Мы заслужили уважение своей игрой. Его не купить ни за какие деньги, его можно завоевать напряжённой работой, и мы это сделали», – сказал Спанулис.

Тренер «Олимпиакоса» Сферопулос открыто заявил: в клубе и думать забыли о победе над ЦСКА в «Финале четырёх»-2015: «ЦСКА – действующий чемпион, а мы вернулись в «Финал четырёх» после провала в прошлом году. Не думаю, что мы будем воспринимать эту игру как-то по-особенному. Стоит ли ждать сюрпризов? Со стабильными командами они нечасто происходят. А все четыре команды стабильны. Составы сыгранны, а игроки обладают невероятной квалификацией».

«Оснований верить в победу «Фенербахче» нет»

Чаще всего журналисты обращались к Обрадовичу. Его манера общаться со СМИ во многом напоминает стиль другого опытного специалиста – наставника «Сан-Антонио» Грега Поповича. Обрадович восемь раз выигрывал Евролигу в роли главного тренера, но иронично отреагировал на вопрос, будет ли его опыт преимуществом для «Фенера».

«Мой опыт не имеет значения, важно лишь то, что нам удалось сохранить состав. Надеюсь, это поможет моей команде победить. С начала сезона мы слышим: «Фенербахче» должен то, «Фенербахче» должен это. Но мы никому ничего не должны, сам факт попадания в «Финал четырёх» – уже большое достижение. Оснований верить в победу у нас нет – посмотрите на количество побед в Евролиге наших соперников. А мы всего-то в третий раз в своей истории выходим в «Финал четырёх», – скромничал серб.

Меньше всего внимания, как ни странно, досталось Ласо и Льюлю. Тренер мадридцев, в распоряжении которого, пожалуй, сильнейший подбор исполнителей среди всех четырёх команд, говорил всего пару раз, но ярко.

«Каждый «Финал четырёх» важен по-своему. При этом предыдущий опыт в настоящий момент не имеет никакого значения. Мы много раз проигрывали «Фенербахче»? Я не беспокоюсь о статистике личных встреч с соперником. Пусть я проиграю им 20 раз, но если завтра встречусь с ними в финале, все мои мысли будут лишь о том, как бы их победить», – бравировал Ласо.

Пресс-конференция завершилась – игрокам и тренерам нужно было поскорее вернуться в отель, а сделать это по стамбульским пробкам довольно проблематично. На вторую половину дня у них запланированы открытые тренировки.

Де Коло признался, что сезон получается очень тяжёлым, и рассыпался в комплиментах к Спанулису.

После окончания официальной части удалось побеседовать с легендой «армейского» клуба Матьяжем Смодишем. Словенец широко улыбнулся и на вопрос, за кого будет болеть сказал: «Ну, я ведь красно-синий». Он восхитился Стамбулом и организацией «Финала четырёх». Отдельно прошёлся по вопросу безопасности: признал, что страхи людей, которые предпочли остаться дома и не ехать в Турцию, оправданны, но лишены логики. «Такое может случиться где угодно: в Турции, в России, в Словении – неважно», – уверен Смодиш.

Теодорас Папалукас ловко ускользнул от ответа на вопросы. Зато президент ЦСКА Андрей Ватутин в общении не отказал. Первым делом он сообщил, что Теодосич точно сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом», и рассказал ещё много интересных вещей. Каких – читайте сегодня вечером в отдельном материале.