Гранд-реванш. Пять причин смотреть «Финал четырёх» Евролиги

Каждый «Финал четырёх» Евролиги становится ярким и запоминающимся событием в баскетбольной жизни континента. Сам формат этого мини-турнира, в котором у участников нет права на малейшую ошибку, зато хватает пространства для различных сюрпризов, уже гарантирует это. А кроме того, зрителей захватывает атмосфера праздника, которую подчёркивает каждая деталь — от церемонии награждения до выступлений групп поддержки, лучшими среди которых в нынешнем сезоне стали представители «Локомотива-Кубань». Но всё же в этом году особое внимание к решающим матчам турнира привлекают несколько чисто баскетбольных событий.

Финал реваншей

Нынешний «Финал четырёх» станет отличной возможностью для всех его участников поквитаться с соперниками за прошлые неудачи. Одной из главных причин этого будет то, что в Стамбуле соберутся те же гранды, которые разыгрывали трофей два года назад в Мадриде. Более того, даже полуфинальные пары оказались точно такими же. В зависимости от исхода борьбы в них может повториться и состав финалистов одного из двух последних розыгрышей. И тогда либо «Фенербахче» попробует отомстить ЦСКА за прошлогоднее поражение в овертайме, либо «Олимпиакос» попытается доказать «Реалу», что в 2015-м успех соперника обусловила в первую очередь домашняя площадка.

События берлинского финала с фантастическим камбэком турок, уступавших по ходу третьей четверти 21 очко, и спасительным броском Виктора Хряпы за считаные мгновения до окончания основного времени у многих ещё свежи в памяти. Как и то, что благодаря невероятному прорыву «Локомотива-Кубань» тот «Финал четырёх» стал первым в истории, в котором сыграли сразу два российских клуба. Но и греков с испанцами связывают особо «тёплые» отношения, уступающие по принципиальности только счётам «Олимпиакоса» с ЦСКА. Ведь за год до Мадрида подопечные Георгиоса Барцокаса вслед за «армейцами» огорчили и «Реал».

Прощальная гастроль Теодосича и компании

Вполне вероятно, что сразу для нескольких суперзвёзд европейского баскетбола «Финал четырёх» в Стамбуле станет последним в континентальной элите перед переездом в НБА. Первым в этом списке стоит имя Милоша Теодосича. Сербский разыгрывающий ЦСКА вызывает интерес за океаном уже несколько лет, но никогда ранее он не был настолько предметным. А кроме того, после нынешнего сезона контракт Теодосича с «армейцами» истечёт, а значит организациям НБА не придётся обременять себя выплатой компенсации. Перед началом нынешнего сезона генеральные менеджеры сильнейшей лиги мира назвали именно Милоша лучшим из баскетболистов, выступающим не в их турнире. А для самого 30-летнего защитника ещё один год задержки может окончательно поставить крест на перспективах добиться успеха за океаном.

Вполне вероятно, что сразу для нескольких суперзвёзд европейского баскетбола «Финал четырёх» в Стамбуле станет последним в континентальной элите перед переездом в НБА.

Если в отношении переезда Теодосича ещё существуют определённые сомнения, то его соотечественник Богдан Богданович летом уедет в НБА почти наверняка. Генменеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац открытым текстом заявил, что рассчитывает на атакующего защитника в тренировочном лагере перед стартом будущего сезона. Блестящая игра Богдановича в плей-офф Евролиги лишний раз подчеркнула, что он стоит миллиона евро отступных, прописанных в его контракте с турками.

Возможна смена дислокации и центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым. Ведь генменеджер «Сан-Антонио Спёрс» Ар Си Бьюфорд приезжал на матч плей-офф Евролиги греков с «Анадолу Эфес», в первую очередь чтобы посмотреть на серба, права на которого в НБА принадлежат его организации. В очередной раз говорить об умении работать с европейскими игроками в «Сан-Антонио» будет явно излишним.

Кроме того, нельзя полностью исключать, что после успехов в Европе не окажутся вновь востребованными на родине центровой «Фенербахче» Эпе Юдо и защитник «Олимпиакоса» Эрик Грин.

Элитный тест для Итудиса

В прошлом году Димитрис Итудис не без нервотрёпки, но всё же доказал свою принадлежность к элите европейского тренерского цеха, завоевав с ЦСКА звание чемпиона Евролиги. А теперь у греческого наставника есть возможность всего в 46 лет войти в ещё более узкий круг настоящих корифеев. Ведь в новейшей истории не только выиграть самый престижный еврокубок, но и защитить титул год спустя удавалось лишь двоим – Пини Гершону с «Маккаби» в 2004-м и 2005-м и Георгиосу Барцокасу с «Олимпиакосом» в 2012-м и 2013-м. Да и если копнуть поглубже, то за всю историю проведения «Финалов четырёх» подобным достижением смог отметиться ещё только Божидар Малькович во главе легендарной «Югопластики» в конце 80-х.

В прошлом году Димитрис Итудис не без нервотрёпки, но всё же доказал свою принадлежность к элите европейского тренерского цеха, завоевав с ЦСКА звание чемпиона Евролиги.

Руководство «армейцев» лояльность Итудису наглядно продемонстрировало ещё прошлым летом, предложив трёхлетний контракт. Однако обе стороны прекрасно понимают, что подписи на бумаге не отменяют необходимости подкреплять доверие успехами в виде трофеев высшей пробы.

Репутация Обрадовича

Например так, как это уже четверть века делает учитель Итудиса и нынешний наставник «Фенербахче» Желько Обрадович. Подписывая с ним соглашение четыре года назад, турки приглашали не просто самого авторитетного тренера Старого Света, а гарантию получения еврокубка. Ведь в каждом из пяти клубов, с которыми серб работал ранее, он обязательно оставлял на память о себе трофей континентального уровня. С «Партизаном» и «Ховентудом» в 90-х он по разу выигрывал Евролигу, «Бенеттону» в той же декаде достался Кубок Сапорты, а «Реалу» – оба титула сразу. «Панатинаикос» же под руководством Желько и вовсе превратился в самый маститый клуб XXI века, победив в Евролиге пять раз за 13 лет. Причём никому из них после приглашения Обрадовича не приходилось ждать больших побед дольше двух лет.

С «Фенербахче» же дела у мэтра пока складываются не так гладко. В первом сезоне он вообще не добрался до «Финала четырёх», затем занял четвёртое место, а год назад – второе. Тем не менее динамика результатов позволяет болельщикам турок надеяться, что дома Обрадович наконец подтвердит свою репутацию гаранта еврокубка.

Шаг в историю Дончича

В предстоящем «Финале четырёх» 18-летний словенский талант Лука Дончич имеет возможность вписать своё имя в летопись европейского баскетбола золотыми буквами. Дело даже не в том, что он может стать самым молодым победителем Евролиги, обойдя Рики Рубио и Антониса Фоциса, которые стали обладателями этого титула в 19 лет. Тот баскетбол, который юный защитник демонстрирует в нынешнем сезоне, даёт все основания ставить его в один ряд с Драженом Петровичем.

В предстоящем «Финале четырёх» 18-летний словенский талант Лука Дончич имеет возможность вписать своё имя в летопись европейского баскетбола золотыми буквами.

Дончич уже выдал ряд ярких матчей и порадовал зрителей эффектными финтами, проходами и бросками. Он успел собрать несколько престижных индивидуальных призов, будучи признанным лучшим молодым игроком как Евролиги, так и испанской Лиги АСВ. Мало кто сомневается, что именно Лука получит и аналогичный трофей ФИБА, который вручают по итогам календарного года. Однако титул чемпиона Евролиги в ранге одного из ключевых игроков команды позволит словенцу сделать старт карьеры, которая обещает быть легендарной, по-настоящему блистательным.