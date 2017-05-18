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Кайл Хайнс
Фото: instagram.com/euroleague
Текст: Ринат Салахетдинов

«Почему семья со мной? Моя жена из Нью-Йорка, Стамбул ей не страшен»

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс – о соперничестве с «Олимпиакосом», «оскароносном» броске Принтезиса и бесстрашии жены.
18 мая 2017, четверг. 22:45. Баскетбол

19 мая ЦСКА и «Олимпиакос» первыми определят финалиста Евролиги, поэтому и на открытую тренировку за день до матча команды вышли раньше «Реала» и «Фенербахче». По всему периметру площадки немедленно образовалась жуткая пробка, а наибольшие заторы образовались вокруг лидеров «армейцев» – Нандо де Коло, Милоша Теодосича и Кайла Хайнса. Американский центровой был в отличном настроении, много шутил и с удовольствием отвечал даже на повторяющиеся вопросы волн журналистов, которые накатывали на Кайла одна за другой.

– У «Олимпиакоса» будет масса вариантов на позиции центрового. Как собираетесь адаптироваться к каждому из соперников?

– Каждый «большой» «Олимпиакоса» обладает своим стилем игры. Никола Милутинов – традиционный центровой, любящий играть в «посте», Кем Бёрч – крайне атлетичный игрок, Патрик Янг всегда берёт много подборов в нападении и также довольно мощный. Плюс, когда им нужно играть «маленькой пятёркой», они часто используют Георгиоса Принтезиса на позиции пятого номера. Как я говорил, позитив для нас заключается в том, что мы уже встречались с ними и знаем, какие индивидуальные дуэли предстоит выиграть, чтобы добыть победу.

– Для вас имеет значение то, что вы встретитесь со своей бывшей команды?

– В «Финале четырёх» в любом случае встречаешься с сильной командой, в которой собраны отличные исполнители. Лично я просто рад, что мы попали сюда и получили возможность защитить титул, что удаётся далеко не каждому клубу. Естественно, с «Олимпиакосом» меня связывает много приятных воспоминаний, к тому же у меня там по-прежнему много друзей. Это здорово, но когда мы выйдем на паркет, каждый будет стремиться к своим целям, и о дружбе придётся забыть.

– Ваше самое яркое воспоминание из финала-2012, когда Принтезис забил тот знаменитый мяч?

– Мы понимали, что уже завоевали титул, но даже после окончания игры никак не могли это осознать. Всё это напоминало концовку какого-нибудь оскароносного фильма. Было очень здорово. Приятно вернуться на эту арену, и, конечно же, хотелось бы испытать эти ощущения снова. Но уже в майке ЦСКА.

– Не довлеет тот факт, что вы не обыгрывали «Олимпиакос» на этой стадии последние несколько лет?

– Каждый сезон, каждый «Финал четырёх», каждый матч отличается от предыдущих. Мы живём не прошлым, а настоящим. Люди много говорят о вещах, которые мы сделали, или о том, чего нам не удалось совершить, но мы об этом не думаем, а сосредоточены только на настоящем.

– Вы стали одним из трёх игроков ЦСКА, кто отважился привезти семью на «Финал четырёх». Насколько трудно далось это решение?

– А в чём проблема? Что должно было нас остановить?

– Ну, ходило много разговоров по поводу безопасности…

– Жена сразу сказала, что прилетит в Стамбул, несмотря ни на что. Она была на каждом «Финале четырёх», за исключением одного — в 2012 году. Для моей маленькой дочери этот станет первым. Так что она сразу сказала, что обязательно меня поддержит. Она из Нью-Йорка, поэтому не переживает. Стамбулом её не напугать (смеётся).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Кайл Хайнс Евролига - Баскетбол
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