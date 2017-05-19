Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Ватутин
Фото: РИА Новости
Текст: Ринат Салахетдинов

«Снимаю перед Теодосичем шляпу – он отыграл через боль всю серию»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин – о состоянии Милоша Теодосича, нелогичности «Финала четырёх», «Олимпиакосе» и многом другом.
19 мая 2017, пятница. 10:15. Баскетбол

После окончания стартовой пресс-конференции «Финала четырёх» участники разбрелись по залу, разбившись на небольшие группы. Андрей Ватутин в сторонке беседовал с бывшим игроком «армейцев» – Теодорасом Папалукасом. Воспользовавшись тем, что у грека зазвонил телефон, журналисты обступили президента ЦСКА, который не отказался внести ясность по ряду актуальных вопросов.

– В каком состоянии Милош Теодосич?

– Меня беспокоит тот факт, что Милош не тренировался больше двух недель из-за повреждения стопы. Потом он проходил терапию. При этом Теодосич играл в матчах плей-офф с «Басконией» через боль. Снимаю перед ним шляпу. Эти экстраусилия привели к тому, что он не играл две недели. С уверенностью могу сказать и другое: Дмитрий Кулагин точно пропустит полуфинал.

– До полуфинала остались сутки, а Димитрис Итудис так и не дал точной оценки готовности Теодосича.

– Главные тренеры перед матчами почти всегда говорят то, что хотят сказать.

– А президенты клубов?

– Президенты клубов поступают так же. Теодосич выйдет на паркет в полуфинале с «Олимпиакосом», но вот как он сыграет – одному богу известно. Понятно, что все будут стараться. Но сложно ждать от Теодосича подвигов после двух недель простоя. Конечно, его игровой интеллект позволяет ему не тренироваться полгода и потом сыграть на достойном уровне. Но физически Милош пока не готов на 100 процентов. Это будет не игра Теодосича против «Олимпиакоса». Это матч ЦСКА с «Олимпиакосом», и тому есть несколько подтверждений. Это и тренерское противостояние, и командное. Надеюсь, до президентских противостояний дело не дойдёт. У меня очень хорошие отношения с коллегами из Пирея. Но на два часа, которые будет длиться матч, мы забудем о дружбе.

– Чего ждать от «Олимпиакоса»? Вязкой игры?

– Не люблю говорить о том, какой будет игра, до матча. Можно лишь сказать, что все поединки с «Олимпиакосом» получались вязкими, и глупо ожидать от грядущего чего-то иного.

– Как оцените физическую и эмоциональную готовность ЦСКА к защите титула?

– Главные оценки даст пятничный матч. В преддверии поединка у нас будет тренировка, но не полная, так как её часть будет открытой для прессы. Всё, что можно было приготовить, уже давно приготовлено в Москве. Надеюсь, что груз ответственности, упавший с плеч ЦСКА после победы в Евролиге в Берлине, избавит нас от внешнего давления. Команда выглядит спокойно и уверенно в себе. Повторюсь, всё это предматчевые разговоры и ожидания.

– Стоит ли ждать сюрпризов от нынешнего «Финала четырёх»?

– Наверное, нет. Если бы перед началом сезона меня попросили назвать состав участников «Финала четырёх», я бы назвал эти четыре команды. Двухкруговой турнир и плей-офф до трёх побед – это самая логичная система. В соответствии с логичной системой в «Финал четырёх» выходит сильнейший клуб.

– Вы сказали, что формат плей-офф Евролиги с серией до трёх побед логичен. А «Финал четырёх» не нарушает эту логику?

– Конечно, нарушает, ведь это по сути лотерея. Я много раз об этом говорил. «Финал четырёх» для Евролиги – имиджевый момент. Никаких оснований ожидать смены формата определения победителя турнира у меня на данный момент нет. Евролига сохранит «Финал четырёх». Это интересно болельщикам и андердогам. Это именно тот формат, при котором шансы завоевать трофей есть у каждого. «Финал четырёх» несправедлив, не подходит большим командам. В одном матче может проиграть и чемпион НБА, может случиться всё что угодно. Не собираюсь жаловаться и напрашиваться на сочувствие. Но таковы реалии – в текущем баскетбольном календаре нет места для серий плей-офф Евролиги. Для этого надо полностью переформатировать календари национальных чемпионатов. Заменить типичный формат можно тем же «Финалом четырёх». Существуют разные варианты. Но интересы внутренних чемпионатов и Евролиги не всегда пересекаются. Рано или поздно всем придётся сделать выбор. Евролига – соревнование номер один в Старом Свете, и положение дел в ближайшем будущем не изменится. На стороне Евролиги всегда будет фанатский интерес.

Теодосич выйдет на паркет в полуфинале с «Олимпиакосом», но вот как он сыграет – одному богу известно.

– Есть ли у грандов рычаги воздействия на Евролигу в вопросе смены формата?

– ЦСКА постоянно обсуждает с коллегами этот вопрос. Но если провести голосование среди 16 клубов Евролиги, думаю, 12 из них проголосуют за формат «Финал четырёх», остальные – за другую историю. Не меняя европейский баскетбольный календарь, невозможно будет внедрить справедливую систему плей-офф для определения чемпиона. Это не вопрос желания. Надо переформатировать клубный календарь, но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

– В календаре есть и «окна» для матчей чемпионата Европы.

– Эти «окна» утверждены Международной федерацией баскетбола. Клубам Евролиги предстоит не раз и не два выразить свою позицию по данному вопросу. Клубы не соглашались отпускать игроков в сборные посреди сезона. Европейский календарь и так перегружен. Надо найти компромисс. У сборной Франции в НБА играет чуть ли не десяток человек. И что за команда приедет на отборочные игры? Второй состав? Американцы сразу предупредили, что пошлют сборную, составленную из игроков D-лиги. А кому это может быть интересно? Это фейковая популяризация баскетбола.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПБК ЦСКА Андрей Ватутин
Новости. Баскетбол
19 мая 2017, пятница
12:15 Мэджик Джонсон: Коби Брайант хочет принимать участие в руководстве «Лейкерс»
11:44 Лю: Джеймс играл настолько хорошо, что у Лава не было шанса проявить себя
11:33 Джордж и Хэйворд потеряли возможности заключить контракты на $ 200 млн
11:25 Дэнни Грин: Кавай Леонард не говорит о состоянии своего здоровья
11:03 Шакил О'Нил: Клэй Томпсон не попал в символические сборные? Это такая шутка?
10:28 Лав: я могу быть полезным независимо от того, выполняю 5 бросков или 25
10:17 Айзея Томас: «Кливленд» – не монстры и не Space Jam, «Бостон» их не боится
10:11 Участие К. Леонарда в третьем матче серии с «Голден Стэйт» остаётся под вопросом
09:57 Стивен Карри: Клэй Томпсон, безусловно, заслужил место в одной из сборных сезона
09:27 Джеймс: мы хотим видеть Кевина из «Миннесоты»
00:12 Др. Грин: то, что Томпсон не включён в сборные НБА, какой-то бред
18 мая 2017, четверг
23:30 Джеймс догнал Брайанта и Мэлоуна по числу попаданий в первую сборную НБА
22:22 «Филадельфия», «Бруклин» и «Нью-Йорк» заинтересованы в услугах Редика
21:56 Джеймс, Харден и Уэстбрук попали в первую сборную НБА, Карри — во вторую
21:35 Какая команда выиграет в «Финале четырёх» Евролиги?
20:05 Хайнс: меня связывает много приятных воспоминаний с «Олимпиакосом»
20:03 Хайнс: знаем, какие индивидуальные дуэли выиграть, чтобы победить «Олимпиакос»
19:41 Богачёв: УНИКС рассматривает 15 кандидатур на пост тренера, россиян в списке нет
19:41 «Даллас» постарается заполучить Холидэя грядущим летом
19:12 Теодосич: прошлогодняя победа в Евролиге помогла ЦСКА стать большой командой
18:49 Хэйворд будет главной целью «Бостона» летом
18:06 Евгений Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСа
17:38 Дмитрий Кулагин пропустит матч 1/2 финала Евролиги с «Олимпиакосом»
17:03 Кириленко поддержал идею проведения квалификации Кубка мира по ходу сезона
15:45 Желько Обрадович: у «Фенербахче» нет оснований верить в победу
15:43 Спанулис: прошлые победы не дают «Олимпиакосу» преимущества над ЦСКА
15:39 Богданович: нам нечего скрывать от «Реала»
15:32 Сферопулос: сюрпризы в этом «Финале четырёх» маловероятны
15:30 Ласо: меня не волнует статистика поражений «Реала» в матчах c «Фенербахче»
15:22 Сферопулос: «Олимпиакос» не будет воспринимать игру с ЦСКА как-то по-особенному
15:15 Де Коло: Спанулис – живой пример разницы между игроком и суперигроком
15:07 Итудис: все команды попали в «Финал четырёх» заслуженно
14:47 Туркоглу: рад, что «Финал четырёх» в третий раз в истории проходит в Стамбуле
14:15 Ирвинг, Уолл и Харден – в топ-10 передач 2-го раунда плей-офф НБА
14:12 Сватковский: главная задача «НН» на межсезонье – грамотная селекция
13:45 Ватутин: Теодосич точно сыграет с «Олимпиакосом»
13:32 Джеймс, Дюрант и Шамперт – в топ-10 данков 2-го раунда плей-офф НБА
13:20 Айзея Томас: «Кливленд» был лучше «Бостона» в первом матче
12:49 Лав обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 32 очка
12:40 Бертомеу: новый формат Евролиги останется неизменным в будущем
12:06 Джей Ар Смит: ожидаю, что игроки «Бостона» будут играть грубо во 2-м матче
11:46 Пирс: «Бостону» стоит обменять первый пик на Джорджа, Батлера или Хэйворда
11:08 Роскошные проходы Ирвинга и Джеймса – в топ-5 дня в НБА
10:54 Рэй Аллен: в Сиэтле должна быть команда НБА
10:27 Пачулия избежал серьёзной травмы ноги
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017