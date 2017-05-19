«Снимаю перед Теодосичем шляпу – он отыграл через боль всю серию»

После окончания стартовой пресс-конференции «Финала четырёх» участники разбрелись по залу, разбившись на небольшие группы. Андрей Ватутин в сторонке беседовал с бывшим игроком «армейцев» – Теодорасом Папалукасом. Воспользовавшись тем, что у грека зазвонил телефон, журналисты обступили президента ЦСКА, который не отказался внести ясность по ряду актуальных вопросов.



– В каком состоянии Милош Теодосич?

– Меня беспокоит тот факт, что Милош не тренировался больше двух недель из-за повреждения стопы. Потом он проходил терапию. При этом Теодосич играл в матчах плей-офф с «Басконией» через боль. Снимаю перед ним шляпу. Эти экстраусилия привели к тому, что он не играл две недели. С уверенностью могу сказать и другое: Дмитрий Кулагин точно пропустит полуфинал.

– До полуфинала остались сутки, а Димитрис Итудис так и не дал точной оценки готовности Теодосича.

– Главные тренеры перед матчами почти всегда говорят то, что хотят сказать.

– А президенты клубов?

– Президенты клубов поступают так же. Теодосич выйдет на паркет в полуфинале с «Олимпиакосом», но вот как он сыграет – одному богу известно. Понятно, что все будут стараться. Но сложно ждать от Теодосича подвигов после двух недель простоя. Конечно, его игровой интеллект позволяет ему не тренироваться полгода и потом сыграть на достойном уровне. Но физически Милош пока не готов на 100 процентов. Это будет не игра Теодосича против «Олимпиакоса». Это матч ЦСКА с «Олимпиакосом», и тому есть несколько подтверждений. Это и тренерское противостояние, и командное. Надеюсь, до президентских противостояний дело не дойдёт. У меня очень хорошие отношения с коллегами из Пирея. Но на два часа, которые будет длиться матч, мы забудем о дружбе.

– Чего ждать от «Олимпиакоса»? Вязкой игры?

– Не люблю говорить о том, какой будет игра, до матча. Можно лишь сказать, что все поединки с «Олимпиакосом» получались вязкими, и глупо ожидать от грядущего чего-то иного.

– Как оцените физическую и эмоциональную готовность ЦСКА к защите титула?

– Главные оценки даст пятничный матч. В преддверии поединка у нас будет тренировка, но не полная, так как её часть будет открытой для прессы. Всё, что можно было приготовить, уже давно приготовлено в Москве. Надеюсь, что груз ответственности, упавший с плеч ЦСКА после победы в Евролиге в Берлине, избавит нас от внешнего давления. Команда выглядит спокойно и уверенно в себе. Повторюсь, всё это предматчевые разговоры и ожидания.

– Стоит ли ждать сюрпризов от нынешнего «Финала четырёх»?

– Наверное, нет. Если бы перед началом сезона меня попросили назвать состав участников «Финала четырёх», я бы назвал эти четыре команды. Двухкруговой турнир и плей-офф до трёх побед – это самая логичная система. В соответствии с логичной системой в «Финал четырёх» выходит сильнейший клуб.

– Вы сказали, что формат плей-офф Евролиги с серией до трёх побед логичен. А «Финал четырёх» не нарушает эту логику?

– Конечно, нарушает, ведь это по сути лотерея. Я много раз об этом говорил. «Финал четырёх» для Евролиги – имиджевый момент. Никаких оснований ожидать смены формата определения победителя турнира у меня на данный момент нет. Евролига сохранит «Финал четырёх». Это интересно болельщикам и андердогам. Это именно тот формат, при котором шансы завоевать трофей есть у каждого. «Финал четырёх» несправедлив, не подходит большим командам. В одном матче может проиграть и чемпион НБА, может случиться всё что угодно. Не собираюсь жаловаться и напрашиваться на сочувствие. Но таковы реалии – в текущем баскетбольном календаре нет места для серий плей-офф Евролиги. Для этого надо полностью переформатировать календари национальных чемпионатов. Заменить типичный формат можно тем же «Финалом четырёх». Существуют разные варианты. Но интересы внутренних чемпионатов и Евролиги не всегда пересекаются. Рано или поздно всем придётся сделать выбор. Евролига – соревнование номер один в Старом Свете, и положение дел в ближайшем будущем не изменится. На стороне Евролиги всегда будет фанатский интерес.

Теодосич выйдет на паркет в полуфинале с «Олимпиакосом», но вот как он сыграет – одному богу известно.

– Есть ли у грандов рычаги воздействия на Евролигу в вопросе смены формата?

– ЦСКА постоянно обсуждает с коллегами этот вопрос. Но если провести голосование среди 16 клубов Евролиги, думаю, 12 из них проголосуют за формат «Финал четырёх», остальные – за другую историю. Не меняя европейский баскетбольный календарь, невозможно будет внедрить справедливую систему плей-офф для определения чемпиона. Это не вопрос желания. Надо переформатировать клубный календарь, но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

– В календаре есть и «окна» для матчей чемпионата Европы.

– Эти «окна» утверждены Международной федерацией баскетбола. Клубам Евролиги предстоит не раз и не два выразить свою позицию по данному вопросу. Клубы не соглашались отпускать игроков в сборные посреди сезона. Европейский календарь и так перегружен. Надо найти компромисс. У сборной Франции в НБА играет чуть ли не десяток человек. И что за команда приедет на отборочные игры? Второй состав? Американцы сразу предупредили, что пошлют сборную, составленную из игроков D-лиги. А кому это может быть интересно? Это фейковая популяризация баскетбола.