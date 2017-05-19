Полуфинал Евролиги-2016/17. ЦСКА – «Олимпиакос». LIVE

ЦСКА в 6-й раз кряду вышел в «Финал четырёх» Евролиги и готов защитить свой титул. Все события первого матча «армейцев» – в нашем онлайне.

18:35. Пока в составе ЦСКА солирует Нандо де Коло. 2 из 4 с игры и 7:4 на табло.

18:32. На точный бросок Нандо де Коло ответил Никола Милутинов. Жаркое начало — 2:2.

18:30. Стартовые пятёрки.

ЦСКА: де Коло, Джексон, Воронцевич, Курбанов, Хайнс

«Олимпиакос»: Спанулис, Милутинов, Принтезис, Папаниколау, Манцарис

18:28. Представление «армейцев».

18:26. Представление состава «Олимпиакоса».

18:23. За семь минут до стартового свистка ещё раз напомним, что в регулярном чемпионате ЦСКА одержал над сегодняшним соперником две победы. Будем надеяться, что все кошмары прошлых «Финалов четырёх» остались позади, и сегодня мы увидим третью.

18:18. Греческая трибуна – взгляд снизу.

18:15. Вот так греки встречали команду Димитриса Итудиса. Традиционная игра жестов от Андрея Воронцевича и Ааарона Джексона прилагается.

18:10. Греческие баскетбольные болельщики придадут любому матчу необходимую атмосферу. Даже если он проходит в Стамбуле – в стане непримиримого соперника.

18:05. Местные колоритные торговцы немного перестарались. Представителей футбольного ЦСКА в окрестностях Стамбула в ближайшие дни заметить точно не удастся.

18:00. Аншлага на первом полуфинале ждать не приходится. Впрочем, подобная картина была весьма предсказуема, учитывая, что спустя 3 часа на паркет выйдут местные любимцы – «Фенербахче».

Фото: «Чемпионат»

17:55. А вот так разминаются баскетболисты ЦСКА.

17:50. Тем временем команды уже начали предыгровую разминку.

17:45. Спецкорр «Чемпионата» Ринат Салахетдинов сообщает о том, что потоки болельщиков ЦСКА и «Олимпиакоса» были успешно разведены силами правопорядка. Никаких инцидентов, зафиксированных чуть ранее с участием фанатов греческой команды, вокруг арены не наблюдается.

17:30. Приветствуем всех любителей баскетбола! Рады предложить вам онлайн-трансляцию полуфинального матча Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос». Мы расскажем всё о первой игре «армейцев» в Стамбуле, а также о всех событиях, окружающих «Финал четырёх» Евролиги. До начала стартового свистка остался ровно час!

Для начала вспомним все клубы, добравшиеся до решающей стадии в этом сезоне. ЦСКА попал в четвёрку сильнейших в 14-й раз за последние 15 лет, а в прошлом году в неповторимом стиле отпраздновал очередной европейский титул. В памятном финале «армейцы» обыграли «Фенербахче», для которого нынешний «Финал четырёх» стал уже третьим подряд. Также среди лучших оказался самый титулованный клуб Европы и победитель регулярного чемпионата «Реал», а также один из двух клубов (наряду с «Маккаби»), которому удавалось защитить свой титул в новой эре, греческий «Олимпиакос».