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«Олимпиакос» обыграл ЦСКА в полуфинале «Финала четырёх» Евролиги
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Пирейское проклятие. Спанулис снова стал злым гением для ЦСКА

Очередное соло Спанулиса в четвёртой четверти и промахи Теодосича в критических ситуациях позволили «Олимпиакосу» вновь победить ЦСКА.
19 мая 2017, пятница. 21:20. Баскетбол
Евролига. 1/2 финала
19 мая 2017, пятница. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
78 : 82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Теодосич - 23, де Коло - 16, Джексон - 12, Хайнс - 8, Хиггинс - 6, Огастин - 6, Хряпа - 3, Воронцевич - 2, Курбанов - 2, Антонов, Фридзон, Фрилэнд
Олимпиакос: Папаниколау - 14, Принтезис - 14, Спанулис - 14, Манцарис - 12, Грин - 8, Аграванис - 8, Милутинов - 5, Берч - 4, Папапетру - 3, Янг, Уотерс, Толиопулос

О принципиальности противостояния между ЦСКА и «Олимпиакоса», которые пересеклись в «Финале четырёх» Евролиги уже четвёртый раз за последние шесть лет, накануне было сказано немало. Но когда на кону стоит путёвка в главный матч сезон, даже такая богатая история уходит на второй план. А главным становится то, что обеим командам удалось избежать потерь среди ключевых игроков.

На старте поединка у каждого из соперников обозначились ярко выраженные сильные стороны в нападении. «Армейцы» успешно атаковали с дистанции, включая трёхочковый Нандо де Коло, но все их попытки пробиться под кольцо, за исключением самого первого прохода того же француза, увязали в плотной обороне греков. Подопечные же Янниса Сферопулоса, напротив, регулярно забивали с близкого расстояния как после передач, так и в результате сольных прорывов, но из-за дуги реализовали всего один бросок из семи. Отчасти «Олимпиакос» компенсировал это обилием подборов на чужом щите. В конце первой четверти уже ЦСКА «забетонировал» пространство под своим кольцом, и после точных трёхочкового и среднего Милоша Теодосича вырвался вперёд на 8 очков. Но окончательный счёт периода установило добивание с сиреной Георгиоса Принтезиса – 18:12.

В начале второй десятиминутки греки вновь подобрали ключи к трёхсекундной противника, регулярно продавливая оппонентов. Но на этот раз у «армейцев» нашёлся достойный ответ в лице Джеймса Огастина, крайне агрессивно боровшегося под чужим щитом. А после двух фирменных проходов сквозь всю оборону соперника де Коло и двух великолепных скидок Виктора Хряпы на Кайла Хайнса прямо под кольцо, перевес их команды достиг отметки «+10», даже несмотря на тайм-аут Сферопулоса.

Остановить провал пирейцев смог набравший пять очков подряд Принтезис. Однако ему эффектно ответил двумя дальними попаданиями после выходов из-под заслонов Теодосич, вынудивший наставника греков взять вторую срочную паузу. Затем сербский разыгрывающий отправил в кольцо «Олимпиакоса» ещё одну «бомбу», доведя количество очков на своём лицевом счету в первой половине до 15. Но в течение заключительных 30 секунд ему ответили двумя точными трёхочковыми Вангелис Манцарис и Димитриос Аграванис, реализовавший баззер-битер, и к большому перерыву они несколько сократили отставание своей команды – 33:40.

Всего за две первые минуты третьей четверти ЦСКА получил пять фолов, два из которых заработал Никита Курбанов в противоборстве с Милутиновым. Форвард москвичей сумел отчасти реабилитироваться, взяв два кряду подбора в нападении в одной атаке, и тем самым несколько охладил пыл греков, вдохновлённых двумя дальними попаданиями Костаса Папаниколау. Вассилис Спанулис продолжал успешно искать передачами Милутинова, но тот допустил потерю, за которую его мгновенно наказал из-за дуги Аарон Джексон.

Контроль своего щита по-прежнему оставался проблемой для «армейцев». Но вместе с тем «Олимпиакос» слишком часто нарушал правила, позволяя сопернику регулярно выходить на линию штрафных. Однако стоило команде Димитриса Итудиса вырваться вперёд на 11 очков, как крюк Папаниколау и трёхоковый Манцариса вернули «Олимпиакос» в борьбу. Более того, Аграванис и тот же Манцарис на бис повторили концовку второго периода и ещё двумя дальними попаданиями оставили от превосходства соперника всего 4 очка – 64:60.

После нервного начала заключительной десятиминутки, самым ярким эпизодом которого стал шикарный блок-шот Кори Хиггинса Спанулису, разозлённый Вассилис в проходе уменьшил разницу до одного очка. Противника сразу же отодвинул назад де Коло, реализовавший средний бросок в нападении, а затем подставившийся под Эрика Грина в защите. Но Спанулиса было уже не остановить. Дважды он сравнивал счёт в проходах, и каждый раз ему симметрично отвечал Джексон. Однако затем лидер «Олимпиакоса» реализовал совершенно невероятный трёхочковый и впервые со стартовой четверти вывел свою команду вперёд. Затем Вассилис разыграл аллей-уп с Кемом Берчем. А после того как Теодосич из-за дуги сравнял счёт, вдруг уступил инициативу в атаке Грину, который отметился ещё одним дальним попаданием, сделав счёт 79:76.

В критический момент греки грамотно сфолили на сербском разыгрывающем, а тот второй раз за матч не попал с линии. В следующем владении греки всё же ошиблись, но в ответной быстрой контратаке Теодосич не забил из-за дуги, а подбор взял всё тот же Спанулис. Реализовав один штрафной из двух, он оставил ЦСКА призрачный шанс спастись за 6 секунд, но «Олимпиакос» снова совершил умный тактический фол. Хиггинс сделал всё от него зависящее, попав с линии в первой попытке и промахнувшись во второй, но подбор вновь выиграли греки, после чего Грин штрафными установил окончательный счёт – 82:78.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Олимпиакос ПБК ЦСКА Георгиос Принтезис Милош Теодосич Нандо де Коло Евролига - Баскетбол
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