Третий шанс Желько. В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»

Неизвестно, какие именно эмоции вызвал результат первого полуфинала у баскетболистов «Фенербахче» и «Реала», но с большой долей вероятности многие из них хотя бы на секунду, но всё же выдохнули с облегчением. И по игре, и по составу нынешний «Олимпиакос» уступал соперникам, выходившим на паркет «Синан Эрдем Доум» спустя час. Однако «Финал четырёх» –вещь настолько непредсказуемая, что даже самая неприметная команда из четвёрки может преподнести невероятный сюрприз – чего стоит только пример последнего чемпионского «Маккаби».

Абсолютно нулевой ценностью перед поездкой в Стамбул обладал и мадридский «Реал». В теории первое место «регулярки» гарантировало мадридцам самый лёгкий путь к трофею. На практике команде Пабло Ласо уже на стадии полуфинала досталась домашняя команда в своём оптимальном составе. И это как раз тот случай, когда номинальный фаворит не обладал никаким из привычных ему свойств. Тем более в ситуации, когда один из лучших европейских тренеров, уже имеющий за плечами 8 титулов Евролиги, должен был показать результат здесь и сейчас.

В дебюте матча «Фенербахче» буквально ошеломил чемпиона «регулярки», выдав стартовый рывок 9-2 под адский аккомпанемент «Синан Эрдем Доум». У «Реала» в позиционном нападении не получалось практически ничего, и если бы не Серхио Юль, к телевизионному тайм-ауту подопечные Пабло Ласо подошли бы с куда большим отставанием, чем «-7» (14:7). Испанцы всё же адаптировались к давлению стамбульских трибун, но ничего лучшего, чем передать мяч в руки Юля до конца четверти, не придумали. Киллер из Маона со своей задачей справился и практически в одиночку выравнял ход встречи к концу первой четверти – 21:13.

С уходом Юля набирать очки перестали не только его партнёры по команде, но и игроки «Фенербахче». Первые три минуты второй четверти превратились в театр ошибок, а два очка на двоих вполне можно было считать немалой удачей. Но если Обрадович ещё мог стерпеть технический брак своих подопечных в том или ином эпизоде, то в дружине Ласо царил настоящий хаос. Первые очки в отрезке мадридцы набрали на 5-й минуте, и то с линии штрафных. Впрочем, сербский маэстро, знающий о решающих баскетбольных матчах всё и даже чуточку больше, отреагировал на первый же пропущенный трёхочковый от Энтони Рэндольфа тайм-аутом (26:18).

Как ни странно, но после небольшого перерыва «Фенер» пропустил несколько быстрых прорывов, в одном из которых Юль отличился из-за дуги. Чуть позже сетка кольца всколыхнулась после дальнего броска из угла Трея Томпкинса. Что самое интересное, в нападении турки по-прежнему получали хорошие возможности для ответов с периметра, но так, как в первой четверти. мяч в кольцо «Реала» уже не шёл. «Фенербахче» выручил Богданович, а чуть позже в экстаз местную публику смачным двуручным данком ввёл Ян Веселы (35:27).

Концовку половины «Реал» проводил уже без Энтони Рэндольфа, получившего повреждение в одном из эпизодов. Ласо продолжил матч со связкой Айон — Томпкинс, хотя куда большее внимание было приковано к «маленьким» «Реала». Хозяев всё ещё мучил Серхио Юль, набравший невероятные 19 очков, а в самой концовке свой первый трёхочковый в матче забил биоробот Джейси Кэрролл. Однако турки всё-таки удержали двузначное преимущество по итогам половины благодаря стараниям всё того же Богдановича – 44:34.

Казалось, что испанцы преодолели свою немощь в атаке, но дебют второй половины говорил об обратном. Юль довольно быстро набрал 20-е очко, вот только за ним по-прежнему зияла невероятная дыра. «Фенербахче» не только не сбавлял интенсивность в защите, но и пытался найти новые варианты на чужой половине, то загружая Юдо в «краске», то отряжая Слукаса выжигать среднюю дистанцию. Довольно быстро преимущество турков достигло 15 очков, после чего два очередных чуда с периметра сотворил Джейси Кэрролл (52:43).

Однако других опций в нападении у «Реала» так и не нашлось. Лука Дончич откровенно не справлялся с организацией «позиционки», то совершая глупые потери, то запутываясь в руках Эпе Удо. Кстати, сам американец нигерийского происхождения не только не чурался работы в защите, но и здорово помогал «Фенербахче» средними бросками, присоединившись к группе партнёров с двузначным количеством очков – 63:50.

С каждым владением надежды испанцев на спасение уменьшались, а ничего нового своим соперникам они так и не предлагали. Турки решили возродить интригу самостоятельно, выдав целую серию поспешных бросков с дистанции. Привыкнув к тому, что Юль практически не расстаётся с мячом до завершающей стадии атаки, игроки «Фенера» пару раз откровенно зевнули Джеффри Тэйлора и Трэя Томпкинса на периметре. Те моментально наказали номинальных хозяев, прибавив ещё пару ассистов в статистику Юля (68:60).

С этого момента команды начали обмениваться ударами, но время работало на «Фенербахче», и испанцы были вынуждены форсировать свои атаки. Ничего хорошего из этой тактики подопечные Ласо не выжали и изобразили концовку только благодаря броскам привычных лидеров — Юля и Кэрролла: за 57 секунд до конца «Реал» уступал 7 очков. Последняя минута игрового времени растянулась на 10 минут реального, но 6 очков разницы – максимум, чего смогли добиться испанцы. 84:75 – Хидо Туркоглу и миллионы болельщиков всё ещё ждут от Желько Обрадовича первого титула Евролиги для турецкого баскетбола.