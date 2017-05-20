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«Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повёл в серии со счётом 2-0
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

10-0. «Кливленд» уничтожил «Бостон» во втором матче серии

Леброн Джеймс и компания продолжают терроризировать восточную конференцию. Очередная жертва – «Бостон Селтикс».
20 мая 2017, суббота. 11:45. Баскетбол

Сценарий

После первого матча Брэд Стивенс заявил, что Леброн показывает свой лучший баскетбол с тех пор, как юный по всем меркам специалист совершил прыжок из университета Батлера в одну из лучших организаций НБА. Но самое страшное для Стивенса – даже не феноменальная форма Леброна. Его команде противостоит, пожалуй, лучшая версия «Кавальерс» за всю историю клуба из Огайо, что, естественно, предполагает наличие куда большего количества проблем, чем безысходность в обороне против четырёхкратного MVP.

В ночь с 19 на 20 мая Стивенс, все игроки, а также болельщики «Селтикс» убедились в этом. Интрига в матче прожила ровно шесть минут и ещё примерно столько же просуществовала при помощи «аппарата искусственного дыхания». В середине четверти под аккомпанемент передач Леброна Джеймса «Кливленд» совершил коллективный рывок 14-2 и больше не оглядывался.

Хотя «-14» по итогам первой двенадцатиминутки (32:18) показались детской забавой по сравнению с тем, что устроили гости во втором игровом отрезке. Взяв паузу на разогрев на старте поединка, Джеймс в привычной манере начал уничтожать оборону «Селтикс», причём в этот раз бульдозерными проходами под своё кольцо хозяева не отделались – Леброн не забывал наказывать подопечных Стивенса ещё и с дистанции.

23-й номер «Кавальерс» во второй четверти записал на свой счёт 17 очков, что не составило и половины от суммарного показателя «Кливленда». Свои эксперименты на периметре продолжил Кевин Лав, и если бы не промахи ближе к большому перерыву, гости могли преодолеть отметку не в 70, а в 80 (!) очков. Но даже не это заставляло протирать глаза и проверять реальность событий, творившихся на восточном побережье Америки. «Кливленд» сломал все атакующие схемы Стивенса, в считанных эпизодах позволив просочиться под своё кольцо Джею Краудеру и Джейлену Брауну. В какой-то момент процент попадания с игры «Бостона» опустился до отметки 20, а безумный баззер Джей Ар Смита лишь подчеркнул гротескность происходящего.

72:31 после первой половины – не просто приговор, а настоящий призыв к срочному переезду серии в Огайо. Однако «Кливленд» и не думал сбавлять обороты. К Лаву и Джеймсу присоединился третий элемент большого трио – Кайри Ирвинг. Первый номер «Кавальерс» перехватил эстафетную палочку в нападении у своего лидера в середине третьей четверти, к концу которой уже имел в своём активе 23 очка – 103:57.

Что касается самого Джеймса, то вскоре после оформленной нормы в 30 очков, он присел на скамейку и больше на паркете «Ти Ди Гардена» в игровой форме не появлялся. Тайрон Лю дал возможность проявить себя запасным и поуправлять в одиночку нападением команды Дерону Уильямсу. В эту ночь «Кливленд» был настолько хорош, что даже полурезервный состав удерживал невероятную фору до последнего, заставив Стивенса погрузиться в очень серьёзные раздумья перед отбытием в Кливленд – 130:86.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2017, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
86 : 130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 19, Брэдли - 13, Хорфорд - 11, Краудер - 9, Зеллер - 8, Грин - 6, Розир - 6, Йеребко - 4, Смарт - 4, Микки - 2, Джонсон - 2, Томас - 2, Джексон, Олиник, Янг
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 30, Ирвинг - 23, Лав - 21, Джефферсон - 10, Смит - 9, Корвер - 8, Томпсон - 7, Фрай - 7, Шамперт - 7, Дерон Уильямс - 4, Деррик Уильямс - 4, Таварес, Фелдер, Джонс

Герой

Партнёры максимально облегчили жизнь Джеймсу во втором матче серии, что не помешало ему оформить ещё одну впечатляющую статистическую линию – 30 очков, 7 передач, 4 подбора, 4 перехвата и 3 блок-шота при всего одной потере. Всё это богатство Леброн насобирал лишь за 32 минуты игрового времени.

Цифры

«+41» – самая большая разница, зафиксированная в первой половине матча, в истории плей-офф. Предыдущее достижение держалось без малого 30 лет. В 1987 во втором матче серии первого раунда «Детройт» обыгрывал «Вашингтон» со счётом 76:36. Итоговый же гандикап (44 очка) также не затеряется в исторических справочниках – так много первая команда конференции не проигрывала за всё время существования лиги. Рекордным стал он и для «Кливленда», впрочем, как и 130 набранных очков в игре плей-офф.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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