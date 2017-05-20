Вассилисова любовь. Кто помогает Спанулису выигрывать трофеи

Вассилис Спанулис в очередной раз помог греческому «Олимпиакосу» добраться до финала Евролиги. Яркая игра защитника в концовке поединка с ЦСКА стала ключевым фактором победы над московским клубом в «Финале четырёх». Спанулис был одним из лучших в своей команде, завершив встречу с 14 очками, 6 результативными передачами и несколькими убийственными бросками в концовке.

Пока Вассилис готовится сразиться с «Фенербахче» в главном матче турнира, мы предлагаем вам познакомиться с его супругой Олимпией Чопсониду.

Олимпия родилась в Краснодаре 17 июля 1984 года. Когда она была маленькой, её семья переехала в Грецию, где жила в небольшом городе Элефтерио-Корделио, находящемся недалеко от Салоников.

Олимпия стала вторым из четырёх детей в семье Чопсониду. Стоит отметить, что девушка имеет понтийские корни.

После школы она решила связать своё будущее с индустрией моды. Уехала в Афины и начала учиться на визажиста.

Лучшим в себе Чопсониду считает чувство юмора, прямоту и детский подход к новым вещам.

В апреле 2006 года Олимпия стала победительницей конкурса «Мисс Греция». В июле главная героиня сегодняшнего выпуска отправилась на конкурс «Мисс Вселенная», который проходил в Лос-Анджелесе. Девушка не смогла занять высокое место, оказавшись за пределами топ-20.

Любопытно, что тогда титул Мисс Вселенная завоевала пуэрториканка Сулейка Ривера – бывшая избранница разыгрывающего «Даллас Маверикс» Хосе-Хуана Бареа.

После участия в главном конкурсе красоты планеты Олимпия начала успешную карьеру модели. Сейчас Чопсониду мечтает стать модельером.

Олимпия является не только персональным болельщиком Спанулиса и команд, за которые он выступает, но также давно поддерживает футбольный клуб «Олимпиакос», регулярно побеждающий в чемпионате Греции.

Олимпия и Вассилис долго встречались, а поженились в июле 2011-го. Супруга родила защитнику четверых детей – трёх сыновей и дочь.

Интересный факт: когда Олимпия была беременна первенцем, Спанулис вместе с «Панатинаикосом» выиграл «Финал четырёх» в Берлине. Во время второй беременности супруги Вассилис уже в составе «Олимпиакоса» завоевал золото Евролиги в Стамбуле. Повторился успех и во время третьей беременности, когда защитник вместе с «Олимпиакосом» обыграл в лондонском финале мадридский «Реал». Когда же Олимпия была беременна дочерью в 2015-м, «Олимпиакос» Спанулиса оступился в главном финале Евролиги, проиграв «Реалу». Сейчас жена Вассилиса вновь беременна, но пол ребёнка пока неизвестен.