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НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Мизери. Дюрант ставит обескровленных «Спёрс» на грань вылета

«Сан-Антонио» вновь не устоял перед атакующей машиной из Окленда без Кавая Леонарда, потеряв ещё и Дэвида Ли.
21 мая 2017, воскресенье. 11:45. Баскетбол

Сценарий

Ключевое событие матча произошло за несколько часов до стартового свистка. Грег Попович не стал играть в психологические игры и заранее объявил, что Кавай Леонард не примет участия в третьем матче серии. Информацию распространил официальный аккаунт «Спёрс» в «Твиттере», а чуть позже её подтвердили все инсайдеры лиги.

Означало ли это, что «Сан-Антонио» выбрасывает белое полотенце? Конечно же нет. Это не та организация, которая позволит себе быть спойлером чей-то истории успеха – слишком много успеха за последние 20 лет было у самих «Спёрс». К тому же за команду из Техаса говорила некоторая статистика. Например, тот же Попович ни разу в своей карьере не проигрывал по ходу серии со счётом 0-3 даже самым грозным соперникам.

Как это ни странно, но не всё гладко было и в королевстве Майка Брауна. Успевший стать героем множества интернет-мемов после инцидента с Леонардом Пачулия пропускал матч из-за травмы ноги, что автоматически означало продвижение в старт Джавэйла Макги. «Верный друг» Шакила О`Нила и недавний участник самого известного баскетбольного шоу в последнее время всё чаще напоминал о себе исключительно в разрезе эффективности своих действий. Именно семифутовый центровой стал самой заметной фигурой стартового отрезка матча, набрав 11 из первых 19 очков «Голден Стэйт».

Бросок с отклонением Клэя Томпсона принёс гостям максимальное преимущество в первой четверти (14:21), после чего «Спёрс» наконец-то порадовали родную публику. Ману Джинобили, Пэти Миллс и Дэвид Ли на троих соорудили затяжной рывок 17:4 и уходили на первый перерыв между четвертями в роли лидеров –33:29. Проблема заключалась лишь в том, что на тот момент Ли уже не мог продолжить встречу из-за проблем с левым коленом. Оставшиеся ресурсы Поповича таяли на глазах.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
21 мая 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
108 : 120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Сан-Антонио Спёрс: Джинобили - 21, Олдридж - 18, Симмонс - 14, Пау Газоль - 12, Мюррей - 10, Дедмон - 7, Миллз - 7, Грин - 7, Андерсон - 6, Ли - 4, Бертанс - 2, Энтони, Форбс, Леонард, Паркер
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 33, Карри - 21, Томпсон - 17, Макги - 16, Грин - 10, Кларк - 7, Маккоу - 6, Уэст - 6, Ливингстон - 2, Игуодала - 2, Пачулия, МакАду, Луни, Джонс, Барнс

«Уорриорз» потребовалось меньше пяти минут, чтобы догнать обескровленного соперника, и ещё три, чтобы сбросить его со своих плеч. Бросок Джонатана Симмонса в последний раз в матче установил равный счёт (47:47), после чего гости начали сооружать непреодолимый гандикап. Именно в концовке второй четверти подопечные Брауна выдали самый продуктивный отрезок до большого перерыва, за пятиминутку отгрузив в кольцо «Спёрс» 17 очков – 55:64.

Коллективный баскетбол «Голден Стэйт» постепенно уступил место атакующей феерии Кевина Дюранта. Кей Ди чередовал штрафные с трёхочковыми поверх рук своих опекунов, один из которых превратился в энд-уан – Джинобили только развёл руками. Впрочем, 39-летний аргентинец делал всё возможное, чтобы удержать свою команду на плаву, так и не дождавшись продолжения от Ламаркуса Олдриджа, начавшего четверть с нескольких попаданий.

Ударные 12 минут в исполнении Дюранта, набравшего 33 очка, позволили «Уорриорз» не беспокоиться о сокращении разрыва, который ещё совсем недавно составлял всего 3 балла. Подсознательно гости всё ещё ждали последнего рывка «Сан-Антонио», но ресурсов для него у Поповича уже не было. Открытый трёхочковый Иана Кларка из угла позволил «Голден Стэйт» в очередной раз добыть «+15», после чего матч перешёл в автоматический режим. 108:120 – «Уорриорз» одерживают 11-ю победу подряд.

Герой

Кевин Дюрант продолжает удерживать планку на невероятной высоте, показывая лучший процент реализации бросков в плей-офф за всю свою карьеру: 53,1% с игры, 38,5% из-за дуги и почти 60% со средней дистанции. Отчётный поединок стал уже четвёртым в этом розыгрыше плей-офф, в котором форвард набрал больше 30 очков. И это притом, что проблемы с броском не испытывали ни Стивен Карри (8 из 15, 21 очко), ни Клэй Томпсон (7 из 15, 17 очков).

Цифра

Карри был заметен и на своей половине площадки, совершив 6 (!) перехватов, но вписал своё имя в историю именно благодаря 21 набранным очкам. Спустя 29 лет легендарному Рику Берри пришлось уступить почётное звание лучшего бомбардира команды в плей-офф. Совсем скоро оригинального «воина» пройдёт и Клэй Томпсон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
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