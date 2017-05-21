Отзвуки НБА. ЦСКА и «Реал» попрощались с европейским сезоном

ЦСКА без проблем обыграл «Реал» в матче за третье место Евролиги, реализовав 12 трёхочковых и лишь немного не дотянувшись до 100 очков.

В комментариях игроков ЦСКА после злополучного матч с «Олимпиакосом» явно проскальзывало чувство опустошения. Все мысли о репите разбились о реальность, которая на один день вновь на своей спине написала фамилию Спанулис. Поражение отправляло «армейцев» в матча за третье место, иными словами – в никуда. Лучше всех о «важности» воскресного поединка высказался капитан Виктор Хряпа, назвав его «игрой ни за что».

Нет, конечно, определённая доля смысла в подобных матчах всё-таки есть, хоть его победитель и не получает никаких привилегий. Никто заранее не знает (в том числе и руководство Евролиги), кто именно составит финальную четвёрку, а потому для команды-сюрприза лишняя строчка на официальном сайте «третье место Евролиги» явно не помешает. Взять хотя бы прошлогодний пример «Локомотива-Кубань», для которого разница между четвёртым и третьим местами была достаточно весомой.

Самым титулованным баскетбольным клубам Европы подобная «фишка» и даром не нужна, поэтому разочарование как игроков ЦСКА, так и представителей «Реала» после пятничного вечера понять было достаточно легко. Обеим командам предстоит непростой плей-офф в домашних лигах, хотя к «армейцам» этот тезис можно применить в куда меньшей степени. Королевский же клуб вполне может ожидать настоящий ад – такого интересного чемпионата Испании, где даже седьмая команда вполне может дойти до финала, не было очень давно.

Практически никакого интереса не должен был вызвать поединок и у представителей фронт-офисов команд НБА. Им вполне хватило двух матчей в конкурентной борьбе, которые в очередной раз подтвердили прописные истины.

Милош Теодосич даже без стопроцентного здоровья и приложения сверхусилий способен накидать одной из лучших защищающихся команд Европы 23 очка. Милош – один из считаных европейских игроков, кто может себе позволить жить с броском и умереть вместе с ним. В пятницу всё так и получилось. Забей – и с большой вероятностью ЦСКА на полной скорости столкнулся бы с «Фенербахче». Тео промазал, возможно, совершив свой последний важнейший бросок в Европе. Другое дело, что в НБА такой роскоши ему не предоставит даже самый последний франчайз.

18-летний Лука Дончич, проводящий отменный сезон, предсказуемо просел под давлением момента, не показав фактически ничего. 3 передачи при 3 потерях, 2 подбора, 0 в графе набранные очки и абсолютное непонимание происходящего на паркете – краткое резюме, для тех, кто решил пропустить второй полуфинал. У словенского юноши всё ещё впереди. Его имя уже достаточно раскручено не только в Старом Свете, но и в среде американских скаутов, начавших свою PR-кампанию задолго до первых успехов защитника. Ещё один подобный год в его исполнении, и за первую строчку драфта в 2019-м можно будет не переживать.

Серхио Льюль? Куда же без сердца и мотора «Реала», а теперь ещё и полноправного обладателя MVP сезона? Серхио младше Теодосича всего на полгода, но его взаимоотношения с лучшей лигой мира находятся в ещё большем хаосе. Когда-то «Хьюстон» приобрёл права на него у «Денвера» за рекордные для пика второго раунда $ 2 млн и на протяжении многих лет пытался достучаться до стороны Льюля. Серхио предпочёл отмалчиваться и штамповать титулы в Европе, а этой весной подписал 6-летнее продление контракта с «Реалом». Захотят ли в «Хьюстоне» переплачивать за 30-летнего баскетболиста, выступающего на самой убийственной позиции в НБА? Ответ для своенравного испанца, скорее всего, окажется отрицательным.

Но это были лишь отзвуки НБА, гулкое эхо, которое доходило только до избранных. Не так много интересных имён для заокеанских менеджеров было и в финале, где предстояло ещё раз посмотреть на Богдана Богдановича, Николу Милутинова и возродившего свою карьеру в «Фенере» Эпе Юдо. Но то был финал – ЦСКА и «Реал» не боролись даже за утешение.

Лишь одним своим распределением времени между игроками Димитрис Итудис и Пабло Ласо показали истинное отношение к подобным матчам. Грек дал все возможности проявить себя Семёну Антонову и Виталию Фридзону, не сыгравших на двоих в полуфинале и пяти минут. Даже Джоэл Фрилэнд получил свой отрезок, чтобы потолкаться против Густаво Айона. Ласо вообще никого не оставил без внимания, «подняв из мёртвых» Фелипе Рейеса и Андреса Ночиони.

Игроки также не горели желанием умирать на площадке, с первых минут включив скорости товарищеской игры. «Реал» и вовсе провалял дурака почти всю первую половину и лишь в концовке решил, что «-20» – слишком даже для игры за третье место. Во второй стало немного веселее, и не потому что «Реал» делал всё возможное, чтобы сократить двузначное отставание – Кори Хиггинс, Кайл Хайнс и Нандо де Коло без труда держали дистанцию – 69:56.

Запели фанаты «Фенербахче», а чуть позже к ним присоединились болельщики «Олимпиакоса». На некоторое время «Синан Эрдем Доум» погрузился в атмосферу сюрреализма: одни зрители свистом встречали песни других, и никому из них не было никакого дела до происходившего на паркете, что могло ввести нейтрального зрителя, включившего трансляцию, в абсолютный ступор.

«Армейцы» тем временем спокойно доводили матч до победы. И без того отличный процент реализации трёхочковых ещё выше задрал Аарон Джексон, устроивший мини-спектакль для защиты «Реала». Незадолго до финальной сирены свои первые очки в «Финалах четырёх» набрал Михаил Кулагин, а Андрей Воронцевич поставил жирную точку своим данком – 94:70. Впрочем, финальный результат мало что изменил в умах игроков и тренеров обеих команд – этот «Финал четырёх» побыстрее хотят забыть и в Москве, и в Мадриде.