Обыкновенное Юдо. «Фенербахче» впервые в истории выиграл Евролигу

За всю свою историю «Фенербахче» и «Олимпиакос» ни разу не встречались в «Финалах четырёх» Евролиги, хотя, с тех пор как турок возглавил Желько Обрадович, обе команды входят в элиту континентального баскетбола. В решающем матче сезона на второй план ушли поединки соперников в регулярном чемпионате, где они обменялись домашними победами. А более важными стали поддержка домашних трибун в сочетании с высшей тренерской квалификацией наставника «Фенербахче» и чемпионский опыт лидеров греков.

Поединок открылся эффектнейшим аллей-упом в исполнении Экпе Юдо и Яна Веселы. А затем, похоже, даже аппаратура не выдержала зашкаливающих децибел турецких болельщиков, вынудив команды взять небольшую паузу. Нейтральных зрителей на первых минутах порадовала данк-дуэль Кема Бёрча и Яна Веселы. А после неё «Фенербахче» за счет скидок из-под кольца на дугу на Николу Калинича и Бобби Диксона вышел вперёд на 7 очков.

У «Олимпиакоса» главным действующим лицом оставался вышедший в стартовой пятёрке вместо Николы Милутинова Бёрч, который забивал преимущественно с линии штрафных. Кроме него за первые семь минут кольцо у греков поражал только Вассилис Спанулис, трансформировавший две критические ситуации в 6 очков. У турок за тот же период попаданиями успели отметиться все представители стартового состава, среди которых выделялся реализовавший три трёхочковых из трёх Калинич. Окончательный счёт стартового периода 26:18 установил баззер-битер Богдана Богдановича со средней дистанции.

Вторая десятиминутка превратилась в обмен рывками. Вначале резервисты «Олимпиакоса» во главе с Эриком Грином, Милутиновым и Домиником Уотерсом победили в противостоянии с запасными хозяев и вдвое сократили отставание своей команды. Следующий четырёхминутный отрезок Богданович в одиночку выиграл у греков 5:0, а попытку Спанулиса прервать «засуху» сольным проходом роскошным блок-шотом пресёк Веселы.

Но концовка первой половины всё же осталась за подопечными Сферопулоса. Георгиос Принтезис и Вангелис Манцарис по разу забили из-за дуги, и после броска с сиреной Бёрча его команда ушла на большой перерыв, уступая всего 5 очков – 39:34. Проблем Обрадовичу добавил и третий фол Богдановича, который дважды за минуту нарушил правила в борьбе с игроками передней линии соперника вдали от кольца.

Манцарис продолжил обстрел и во второй половине, отметившись ещё двумя дальними попаданиями. В ответ Веселы реализовал на исходе владения невероятный бросок с разворота с отклонением от верхнего края щита. В середине четверти в центре внимания оказались Милутинов и Веселы. Сербский центровой вколотил через форварда «Фенербахче» шикарный данк, а в следующем владении раздосадованный чех инициировал небольшую разборку с визави, которая обернулась обоюдными техническими фолами.

Этот инцидент завёл Милутинова, забившего затем ещё дважды. Но в целом, инициативу на площадке захватили турки. Их давление в трёхсекундной привело к регулярному исполнению штрафных, а затем после трёхочкового Луиджи Датоме перевес хозяев впервые достиг отметки «+13». Попытки «Олимпиакоса» организовать контрудар погасил двумя блок-шотами за 30 секунд Юдо.

Изменить что-либо в заключительном периоде грекам помешала в первую очередь блеклая игра лидеров. Ни Спанулис, ни Принтезис, ни Костас Папаниколау так и не смогли подобрать ключи к обороне соперника. Они отмечались в основном потерями и промахами после авантюрных атак, а усилий Бёрча и Милутинова были слишком мало, чтобы удержать команду на плаву. И когда после трёх точных бросков из-за дуги Датоме, Перо Антича и Богдановича преимущество «Фенербахче» достигло 19 очков за пять минут до конца, тайм-аут Сферопулоса был похож на оформление капитуляции.

«Олимпиакос» всё же сдался не сразу. Но после того, как в кольцо, «подумав», провалился мяч после очередного трёхочкового Калинича, греки окончательно опустили руки. На последних минутах матча под оглушительное пение жёлто-синих трибун Желько Обрадович дал поиграть всем попавшим в заявку баскетболистам. Девятикратный тренер-победитель Евролиги, подаривший Турции первый титул чемпиона самого престижного континентального турнира, мог позволить себе такой широкий жест – 80:64.