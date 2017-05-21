Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Фенербахче» стал первым турецким клубом, победившим в Евролиге
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Обыкновенное Юдо. «Фенербахче» впервые в истории выиграл Евролигу

Блеклая игра Спанулиса и Принтезиса на фоне очередной феерии Юдо при поддержке Богдановича и Калинича обусловили уверенную победу турок.
21 мая 2017, воскресенье. 23:45. Баскетбол

За всю свою историю «Фенербахче» и «Олимпиакос» ни разу не встречались в «Финалах четырёх» Евролиги, хотя, с тех пор как турок возглавил Желько Обрадович, обе команды входят в элиту континентального баскетбола. В решающем матче сезона на второй план ушли поединки соперников в регулярном чемпионате, где они обменялись домашними победами. А более важными стали поддержка домашних трибун в сочетании с высшей тренерской квалификацией наставника «Фенербахче» и чемпионский опыт лидеров греков.

Поединок открылся эффектнейшим аллей-упом в исполнении Экпе Юдо и Яна Веселы. А затем, похоже, даже аппаратура не выдержала зашкаливающих децибел турецких болельщиков, вынудив команды взять небольшую паузу. Нейтральных зрителей на первых минутах порадовала данк-дуэль Кема Бёрча и Яна Веселы. А после неё «Фенербахче» за счет скидок из-под кольца на дугу на Николу Калинича и Бобби Диксона вышел вперёд на 7 очков.

У «Олимпиакоса» главным действующим лицом оставался вышедший в стартовой пятёрке вместо Николы Милутинова Бёрч, который забивал преимущественно с линии штрафных. Кроме него за первые семь минут кольцо у греков поражал только Вассилис Спанулис, трансформировавший две критические ситуации в 6 очков. У турок за тот же период попаданиями успели отметиться все представители стартового состава, среди которых выделялся реализовавший три трёхочковых из трёх Калинич. Окончательный счёт стартового периода 26:18 установил баззер-битер Богдана Богдановича со средней дистанции.

Вторая десятиминутка превратилась в обмен рывками. Вначале резервисты «Олимпиакоса» во главе с Эриком Грином, Милутиновым и Домиником Уотерсом победили в противостоянии с запасными хозяев и вдвое сократили отставание своей команды. Следующий четырёхминутный отрезок Богданович в одиночку выиграл у греков 5:0, а попытку Спанулиса прервать «засуху» сольным проходом роскошным блок-шотом пресёк Веселы.

Но концовка первой половины всё же осталась за подопечными Сферопулоса. Георгиос Принтезис и Вангелис Манцарис по разу забили из-за дуги, и после броска с сиреной Бёрча его команда ушла на большой перерыв, уступая всего 5 очков – 39:34. Проблем Обрадовичу добавил и третий фол Богдановича, который дважды за минуту нарушил правила в борьбе с игроками передней линии соперника вдали от кольца.

Манцарис продолжил обстрел и во второй половине, отметившись ещё двумя дальними попаданиями. В ответ Веселы реализовал на исходе владения невероятный бросок с разворота с отклонением от верхнего края щита. В середине четверти в центре внимания оказались Милутинов и Веселы. Сербский центровой вколотил через форварда «Фенербахче» шикарный данк, а в следующем владении раздосадованный чех инициировал небольшую разборку с визави, которая обернулась обоюдными техническими фолами.

Евролига. Финал
21 мая 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
80 : 64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Калинич - 17, Богданович - 17, Датоме - 11, Юдо - 10, Мухаммед - 8, Веселы - 8, Антич - 4, Слукас - 3, Нанналли - 2, Махмутоглу, Беннетт, Дювериоглу
Олимпиакос: Берч - 14, Милутинов - 10, Манцарис - 9, Спанулис - 9, Принтезис - 7, Грин - 7, Толиопулос - 3, Папаниколау - 3, Уотерс - 2, Янг, Аграванис, Папапетру

Этот инцидент завёл Милутинова, забившего затем ещё дважды. Но в целом, инициативу на площадке захватили турки. Их давление в трёхсекундной привело к регулярному исполнению штрафных, а затем после трёхочкового Луиджи Датоме перевес хозяев впервые достиг отметки «+13». Попытки «Олимпиакоса» организовать контрудар погасил двумя блок-шотами за 30 секунд Юдо.

Изменить что-либо в заключительном периоде грекам помешала в первую очередь блеклая игра лидеров. Ни Спанулис, ни Принтезис, ни Костас Папаниколау так и не смогли подобрать ключи к обороне соперника. Они отмечались в основном потерями и промахами после авантюрных атак, а усилий Бёрча и Милутинова были слишком мало, чтобы удержать команду на плаву. И когда после трёх точных бросков из-за дуги Датоме, Перо Антича и Богдановича преимущество «Фенербахче» достигло 19 очков за пять минут до конца, тайм-аут Сферопулоса был похож на оформление капитуляции.

«Олимпиакос» всё же сдался не сразу. Но после того, как в кольцо, «подумав», провалился мяч после очередного трёхочкового Калинича, греки окончательно опустили руки. На последних минутах матча под оглушительное пение жёлто-синих трибун Желько Обрадович дал поиграть всем попавшим в заявку баскетболистам. Девятикратный тренер-победитель Евролиги, подаривший Турции первый титул чемпиона самого престижного континентального турнира, мог позволить себе такой широкий жест – 80:64.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Олимпиакос БК Фенербахче Богдан Богданович Желько Обрадович Никола Калинич Экпе Юдо
Новости. Баскетбол
21 мая 2017, воскресенье
23:16 Курбанов: Ватутин сказал очень правильные слова в раздевалке ЦСКА
23:04 Центровой «Фенербахче» Юдо — самый ценный игрок «Финала четырёх» Евролиги
22:58 «Фенербахче» выиграл Евролигу впервые в своей истории
22:49 «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» "+16" и стал чемпионом Евролиги
21:59 Теодосич: не факт, что это мой последний «Финал четырёх»
21:56 Антонов: «Финал четырёх» закончился не так, как ЦСКА рассчитывал
21:51 Фридзон: результат был не так важен, но ЦСКА всё равно хотел победить
21:41 Кори Хиггинс признан лучшим игроком матча за третье место Евролиги
21:21 Хряпа: «Реал» не смог сопротивляться из-за своего эмоционального состояния
21:07 М. Кулагин: Итудис специально нарисовал комбинацию под меня
20:50 Хайнс: не знаю, почему матч за третье место существует, но ЦСКА нашёл мотивацию
20:50 Хряпа: есть надежда, что это ещё не последний мой «Финал четырёх»
20:45 А. Джексон: и ЦСКА, и «Реал» сегодня играли через силу
20:37 Итудис: нам не дадут медалей, но ЦСКА доказал, что мы одна команда
20:31 М. Кулагин: главное, что закончили «Финал четырёх» победой
19:56 ЦСКА разгромил «Реал» "+24" и занял третье место в Евролиге
19:31 У Дэвида Ли диагностировали разрыв сухожилия
19:09 Фанаты «Фенербахче» готовятся к финалу Евролиги
17:25 Карри подпишет с «Голден Стэйт» пятилетний контракт на $ 205 млн
15:40 Дж. Грин: я думаю, что мы в «Бостоне» всё ещё верим в победу
15:09 Бертомеу: победитель Лиги чемпионов может получить место только в Еврокубке
14:40 Бертомеу: сумма призовых победителю Евролиги останется неизменной
14:26 Бертомеу: ни о каких санкциях ФИБА к игрокам Евролиги не может быть и речи
14:04 Бертомеу: Евролига не может конкурировать с НБА, но число мест там ограничено
14:03 Джинобили: чтобы победить в четвёртом матче, мы должны играть на 10, а ГС – на 7
13:59 Бертомеу: каждый раз, когда арбитр ошибается, он сталкивается с последствиями
13:14 Бертомеу: Евролига не представляет страны, она представляет качество
13:00 Бертомеу: в наших интересах расширение Евролиги до 18 команд в ближайшее время
12:49 Дончич: с нетерпением жду матча за третье место
12:47 Огастин: то, что мы будем играть с «Реалом», не станет дополнительной мотивацией
12:25 Ласо: уверен, что матч ЦСКА с «Реалом» окажется зрелищным
12:08 Блатт является главным претендентом на пост тренера ЦСКА при отставке Итудиса
12:07 Итудис: ЦСКА тяжело пережить поражение, но матч с «Реалом» – дело чести
11:57 Дэнни Эйндж: Айзея Томас провёл легендарный сезон
11:12 Дэнни Грин: потеряв нескольких игроков, мы ведём неравный бой с «Голден Стэйт»
11:04 Стивен Карри: я не удивлён тому, что «Голден Стэйт» ведёт в серии 3-0
10:48 Ст. Карри стал самым результативным игроком в истории «Голден Стэйт» в плей-офф
10:37 Джинобили: никто не собирается жалеть «Сан-Антонио»
10:02 Роскошные проходы Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина – в топ-5 дня в НБА
09:44 Дюрант: «Сан-Антонио» собирался ошеломить нас, но «Голден Стэйт» выдержал удар
09:24 Дюрант стал 17-м игроком НБА, реализовавшим 200 трёхочковых в плей-офф
09:22 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, выиграв 11 стартовых матчей плей-офф кряду
07:07 Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Ли покинул матч с «Голден Стэйт» в инвалидном кресле
06:31 33 очка Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Спёрс» в третьем матче серии
01:42 Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
ЦСКА
573 (47%)
«Олимпиакос»
103 (9%)
«Реал»
205 (17%)
«Фенербахче»
329 (27%)
Проголосовало: 1210
Архив →
© championat.com, 2000–2017