Там, где живёт страсть. Почему «Фенер» заслужил победу в Евролиге

После воскресного триумфа за пределами арены «Синан Эрдем Даум» творилось форменное сумасшествие – движение было парализовано, между рядами машин хаотично двигались ошалелые фанаты «Фенербахче». Из безнадёжно застрявших в людском потоке автомобилей непрерывно гудели – но не от возмущения, как часто делают стамбульские таксисты-лихачи, а от счастья. Повсюду флаги, файеры и песни. Полное ощущение хаоса… и праздника. Невольно становишься участником большого турецкого карнавала.

Одновременно с финальной сиреной узкие улочки в центре столицы заполнились фанатами «Фенера». При этом и там, и возле самой арены были усилены меры безопасности. Мирно прогуливающихся фанатов от обычных граждан и туристов оберегали с головы до ног вооружённые полицейские (некоторые из них на стильных бронированных машинах).

Стамбул дождался титула. Не только Стамбул – вся страна. «Фенербахче» стал первым турецким клубом, которому покорился титул чемпиона Евролиги. Хотя фанаты «Галатасарая» и «Бешикташа» с этим вряд ли согласятся, но «Фенер» заслуживал победы. Магия Желько Обрадовича сработала. Сербский специалист дал команде именно то, что нужно было позарез – чемпионство. И параллельно улучшил своё резюме, завоевав 9-й титул за 25 лет.

Можно сколько угодно говорить о том, что в нынешнем сезоне Евролига сделала всё, чтобы чемпионом стал «Фенербахче». Главный аргумент – домашние трибуны. То есть формально они не были домашними, ведь родным стадионом команды является «Улкер Спортс Арена», находящийся на приличном удалении от «Синан Эрдем Даум». Но фанаты «Фенера» показали себя во всей красе — вначале помогли команде разобраться с «Реалом» в полуфинале, а затем сломили неуступчивый «Олимпиакос».

Именно сломили – в Стамбул прибыло достаточно болельщиков «Оли». Среди них немало тех, кто с детства предан команде, и это не фигура речи: количество воинственно настроенных седовласых мужчин на соседнем с пресс-ложей секторе поразило. Каждое удачное действие Спанулиса и компании они встречали дружным рёвом. Всего на трибунах присутствовало порядка 2 тысяч фанатов «Олимпиакоса» при общей вместимости арены в 15 с лишним тысяч. Так вот, болельщики «Фенера» сломили вначале фанатов, а потом и самих игроков соперника. Греки попросту не выдержали.

Вот так прошло объявление состава хозяев.

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Безумие началось с гимна Евролиги и более не прекращалось.

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Неумолкающий свист и гул на протяжении каждой (серьёзно, каждой) секунды владения мячом гостями сменялся запредельным показателем децибел после очередного блок-шота Юдо или трёхочкового Богдановича.

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Фанаты буквально жили игрой, и «Фенербахче» отплатил им сполна. Страсть была на трибунах, на скамейке, на паркете. Но страсти не хватало болельщикам «армейцев». В полуфинале их не было слышно, так же как и пару сотен поклонников «Реала», которых распугала неспокойная (на самом деле абсолютно спокойная) обстановка в Турции. А во время матча за третье место кричалки красно-синих прорывались сквозь общий гвалт лишь благодаря тому, что основная масса турков ещё не подошла на свои места. А когда подошла, голоса фанатов ЦСКА растворились, будто их и не было.

Тему болельщиков не обошёл стороной и Димитрис Итудис. На следующий день после полуфинала грек не выдержал после реплики одного из журналистов, сказавшего тренеру о том, что львиная доля болельщиков винит в поражении от «Оли» его и де Коло, и вспылил: «Большинство? Это кто? Сколько у ЦСКА болельщиков: миллион, два или может быть десять?»

Его разочарование легко понять – ранее он высказывал недовольство посещаемостью домашних матчей плей-офф с «Басконией». При этом количество болельщиков на домашних матчах ЦСКА в европейском сезоне выросла, но темпы роста не поспели за амбициозным Итудисом.

Кстати, на проблему посещаемости матчей других российских клубов (не только ЦСКА) обратил внимание и президент Евролиги Жорди Бертомеу. «Помимо ЦСКА в России есть три-четыре клуба уровня Евролиги. Их главная проблема – посещаемость. Она достойная только у «Локомотива-Кубань». Я разговариваю с российскими клубами, но они, кажется, не хотят ничего делать в этом направлении», – отметил Бертомеу в интервью ТАСС.

В общем, рассчитывать на то, что на берега Босфора высадится серьёзный «армейский» десант, было наивно (дорогие билеты, «неспокойная» обстановка и т.д.), но и от присутствовавших на трибунах поклонников игроки наверняка ждали большего. Во время полуфинала, например, в глаза бросилось следующее: когда греки «горели» ЦСКА 11 очков, ни один их болельщик не сидел на месте и не молчал. Надрывая глотки, каждый отдавал команде частицу себя. Когда в третьей четверти «Олимпиакос» подобрался к «армейцам» (даже не обошёл, а просто подобрался), в глазах фанатов ЦСКА, мелькавших на большом экране арены, читалось чувство дежавю, а местами и страх.

Стамбул дождался титула. Не только Стамбул – вся страна. «Фенербахче» стал первым турецким клубом, которому покорился титул чемпиона Евролиги.

Но не будем о грустном и вернёмся к героям «Финала четырёх». «Фенербахче» заслуженно победил – несмотря ни на что, они были лучшими в завершившемся сезоне Евролиги. Стамбул отлично справился с ролью радушного хозяина (хотя получивший ножевое ранение грек с этим вряд ли согласится). Несмотря на опасения по поводу безопасности, через одного знающих английский таксистов и не способную вместить всех желающих столовую пресс-центра, главный баскетбольный уик-энд Старого Света удался. Организаторы явно не ошиблись с местом. Прав был Бертомеу, говоривший о том, что Евролига не должна равняться на НБА и двигаться своим путём. Стамбул ничем не уступил Берлину, а в эмоциональном плане оставил его далеко позади (хотя в финале-2016 на трибунах также преобладали жёлто-синие цвета).

Ждём Белграда-2018 и надеемся, что в «Финал четырёх» каким-то чудом попадёт «Црвена Звезда» — чтобы наверняка было весело.