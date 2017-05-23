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Стивен Карри
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Безупречные. «Голден Стэйт» добил ослабленный «Сан-Антонио»

Джинобили в старте, Карри обходит Брайанта, Дюрант разрывает оборону «Спёрс» – в обзоре четвёртого матча финала Западной конференции НБА.
23 мая 2017, вторник. 11:30. Баскетбол
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
23 мая 2017, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
115 : 129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Сан-Антонио Спёрс: Андерсон - 20, Джинобили - 15, Миллз - 14, Пау Газоль - 14, Симмонс - 13, Грин - 9, Мюррей - 9, Олдридж - 8, Форбс - 8, Дедмон - 3, Бертанс - 2, Энтони, Леонард, Ли, Паркер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Дюрант - 29, Грин - 16, Кларк - 12, Томпсон - 10, Игуодала - 7, Маккоу - 6, Ливингстон - 5, Уэст - 4, Макги - 2, Джонс - 2, МакАду, Луни, Барнс, Пачулия

«Это как идти на войну с бейсбольной битой»

Сценарий

Перед четвёртым матчем финала Западной конференции главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович вновь перетасовал стартовый состав – на этот раз в нём появился аргентинский ветеран Ману Джинобили. Поповичу пришлось поломать голову, ведь помимо Тони Паркера и Кавая Леонарда из обоймы выпал и Дэвид Ли, также из-за травмы.

Именно Джинобили набрал первые очки в матче, но преимуществом «Спёрс» владели недолго. Через пару минут «Голден Стэйт» захватил лидерство и уже не ослабил хватки.

Первая четверть осталась за калифорнийцами, причём большую часть очков набрали Кевин Дюрант и Стивен Карри. Первый включался тогда, когда это было нужно, второй настроился на бомбардировку кольца техасцев издали. Всего он исполнил 13 трёхочковых, 5 из которых достигли цели. Карри (295 трёхочковых) обошёл Коби Брайанта (292) в списке лучших «дальнобойщиков» НБА и занял в нём пятое место.

Во второй четверти «Сан-Антонио» оказал более достойное сопротивление, но не более. Отрезок всё равно остался за гостями, а Дюрант и Карри продолжили терроризировать оборону «Спёрс». И если Стэф, выступивший в роли первой скрипки атаки «Уорриорз», часто брал инициативу в свои руки, то Кей Ди играл в режиме круиз-контроля, включаясь ровно тогда, когда этого требовала ситуация.

Вторая половина прошла по тому же сценарию. «Сан-Антонио» со скрипом совершал очередной рывок, «Голден Стэйт» тут же отвечал «трёхой» или лёгкими очками в «краске». Отдельно стоит отметить Дрэймонда Грина, вновь отпахавшего за двоих и немного не дотянувшего до трипл-дабла (16 очков, 8 подборов, 8 передач).

Карри (295 трёхочковых) обошёл Коби Брайанта (292) в списке лучших «дальнобойщиков» НБА и занял в нём пятое место.

Дюрант продолжил набирать очки. Вообще, после травмы Кавая Леонарда его результативность взлетела до небес. Никому, кроме звёздного форварда «Спёрс» (и отчасти Джонатона Симмонса), не удалось поставить Кевина в сколько-нибудь затруднительное положение, и он разделал под орех обескровленную оборону «Сан-Антонио». Что ж, посмотрим, сохранит ли Дюрант хладнокровие и уверенность в грядущем финале.

«Голден Стэйт» довёл дело до уверенной победы с двукратным перевесом. Теперь калифорнийцы будут ждать своего соперника по финалу НБА – серия у «Кливленда» и «Бостона» рискует затянуться.

Зрители на трибунах стоя приветствовали Джинобили, который, возможно, провёл свой последний матч в НБА.

За пару минут до финальной сирены Попович отправил Джинобили, проведшего на паркете больше остальных игроков «Спёрс» – 32 минуты, на скамейку запасных. Зрители на трибунах стоя приветствовали ветерана, который, возможно, провёл свой последний матч в НБА.

После матча Джинобили наиболее ёмко описал то, во что превратилась серия после травмы Леонарда. «Это как идти на войну с бейсбольной битой», – отметил аргентинец.

Затем, отвечая на вопрос одного из репортёров, он произнёс несколько слов по-испански. Другой журналист, собравшийся задавать следующий вопрос рассмешил собравшихся репликой: «Вы ведь только что не завершили карьеру по-испански?». Ману посмеялся вместе со всеми и дал отрицательный ответ.

Попович поздравил соперника с выходом в финал, назвав их игру фантастической. По поводу возможного завершения карьеры Джинобили тренер сказал, что тот уже не маленький и в состоянии сам разобраться со своими делами.

Герои

Стивен Карри и Кевин Дюрант. Стэф набрал 36 очков, реализовав 14 из 24 бросков с игры. Но, будем откровенны, сделал это в условиях не самого ожесточённого сопротивления со стороны обороны «Сан-Антонио».

Калифорнийцы ждут своего соперника по финалу НБА – серия у «Кливленда» и «Бостона» рискует затянуться.

Дюрант был и того эффективнее – 10 из 13 с игры. В его активе дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Кей Ди, накануне признавшийся, что решение продолжить карьеру в «Уорриорз» стало на 100 процентов верным, готовится ко второму финалу НБА в карьере.

Цифры

12-0 – с таким результатом «Голден Стэйт» движется по сетке плей-офф в нынешнем сезоне. Калифорнийцы стали первой в истории командой НБА, вышедшей в финал НБА с тремя сухими победами в предыдущих сериях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Кевин Дюрант Стивен Карри
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