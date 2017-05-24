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«Кливленд» обыграл «Бостон» и повёл 3-1 в финале Восточной конференции
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Когда двое – целая армия. Как Джеймс и Ирвинг «утопили» «Бостон»

Камбэк «Кливленда», травма и 42 очка Ирвинга, проснувшийся Джеймс – в обзоре четвёртого матча финала Восточной конференции НБА.
24 мая 2017, среда. 10:30. Баскетбол

Камбэком на камбэк

Сценарий

После поражения «Кавальерс» в третьем матче серии поклонников коллектива из Огайо больше волновала не сама неудача, а факт исчезновения Леброна Джеймса. Король в той встрече не был сам собой, набрав всего 11 очков. Поначалу и четвёртый матч складывался для Джеймса (да и для всего «Кливленда) не слишком удачно.

После стартового мини-рывка хозяев «Бостон» перехватил инициативу и умчался вперёд. «Селтикс» знали, что могут победить и без травмированного Айзеи Томаса, но временами всё равно выглядели удивлёнными собственной прытью. Первая четверть осталась за гостями – 29:19. Игроки «Бостона» действовали разнообразно, ввиду отсутствия Томаса почти не использовали пик-н-роллы, но мяч при этом двигали шикарно, раз за разом выводя на открытый бросок кого-то из партнёров.

Во второй четверти атака «Кавальерс» прибавила в оборотах, и хозяева стали постепенно подбираться к «Бостону». Ближе к большому перерыву Кайри Ирвинг, поймавший свой ритм, поставил «Селтикс» в затруднительное положение – кто бы против него ни защищался, мяч всё равно оказывался в корзине, будь то фирменный проход или трёхочковый через руки. При этом Джеймс покинул паркет – по ходу второй четверти он получил четвёртое персональное замечание и оставил Кайри наедине с двузначным преимуществом гостей. Впрочем, Ирвинга это нисколько не смутило. Если бы не удача (как в эпизоде с «трёхой» Эла Хорфорда от щита), перевес «Селтикс» сошёл бы на нет уже к концу отрезка.

После перерыва Джеймс вернулся на площадку и оказал Ирвингу необходимую поддержку. Забивал сам и дирижировал атакой «Кавальерс». Очень вовремя включился Джей Ар Смит. Вначале он подстраховал Джеймса, исполнив путбэк-данк после промаха Короля из-за дуги, а затем сам реализовал трёхочковый после его же паса. Хорош был Кевин Лав (забегая вперёд, он оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов).

«Кливленд» мог вырваться вперёд впервые с начала матча, но Джеймс не забил сверху в быстром отрыве после тачдаун-паса Лава. Толпа болельщиков дружно выдохнула, но уже несколько мгновений спустя ликовала – «Кавальерс» всё же захватили лидерство. Успели фанаты «Кливленда» и поволноваться – в одном из эпизодов Ирвинг пошёл в проход и подвернул левую ногу. Разыгрывающий поднялся не сразу, но не стал уходить с площадки и продолжил встречу.

Успели болельщики и поволноваться – в одном из эпизодов Ирвинг пошёл в проход и подвернул левую ногу.

И засиял ещё ярче. Пара его проходов позволила хозяевам вздохнуть с облегчением, а сумасшедшая трёха за 0,5 секунды до конца четверти превратила 10-очковое преимущество «Бостона» в начале отрезка в 7-очковое отставание на его исходе.

«Кливленд», получивший серьёзный заряд уверенности, спокойно довёл дело до победы, не позволив сопернику затащить себя в концовку. Ирвинг и Джеймс продолжили начатое и добили гостей. «Селтикс» вроде бы делали всё правильно, но некоторая обречённость в их действиях читалась. «Кавальерс» ответили камбэком на камбэк и отправляются в Бостон на пятый матч серии в роли фаворита.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 мая 2017, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
112 : 99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Ирвинг - 42, Джеймс - 34, Лав - 17, Томпсон - 7, Смит - 5, Шамперт - 5, Дерон Уильямс - 2, Таварес, Корвер, Джефферсон, Фрай, Джонс, Деррик Уильямс, Фелдер
Бостон Селтикс: Брэдли - 19, Краудер - 18, Хорфорд - 16, Олиник - 15, Йеребко - 9, Браун - 9, Смарт - 8, Розир - 5, Джонсон, Зеллер, Микки, Грин, Томас, Джексон, Янг

Герои

Леброн Джеймс набрал 34 очка, Кайри Ирвинг и того больше – 42 (лучший показатель в плей-офф в карьере). Этот матч стал самым ярким в его исполнении в плей-офф с момента пятой встречи финала-2016, когда «Кливленд» был в шаге от поражения.

За 5.30 до большого перерыва «Бостон» владел 16-очковым преимуществом. С того момента Джеймс и Ирвинг вдвоём обыграли «Селтикс» со счётом 60:50.

Цифры

Печальная новость для «Бостона».11-0 – так выглядит соотношение побед и поражений команд Джеймса в плей-офф, когда они ведут в серии со счётом 3-1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс
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