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Джордан Килганон
Фото: instagram.com/jordankilganon
Текст: Андрей Дзюба

Король данков. Джордан из Онтарио покорил Шака и Нэйта Робинсона

Перепрыгнуть через крышу автомобиля и забить сверху? Легко! Вспоминаем этот и другие невероятные данки в исполнении Джордана Килганона.
24 мая 2017, среда. 12:30. Баскетбол

В последние годы конкурсы данков на Звёздных уик-эндах НБА вызывают больше разочарования, чем восторга. Эффектная борьба Зака Лавина и Аарона Гордона в прошлом году стала лишь исключением, подчеркивающим общую тенденцию. Но всё дело в том, что для баскетболистов НБА бросок сверху – это лишь один из множества технических приёмов игры. А отдельным видом искусства, каким хотят его видеть болельщики на таких конкурсах, данк является совсем для другой категории людей.

Лишний раз это доказал последний выпуск шоу «Король данков» на американскрм канале TNT, в котором один из участников Джордан Килганон исполнил настоящий данк через автомобиль, а не то его подобие, с которым Блэйк Гриффин выиграл конкурс на Матче звёзд 2011 года.

«Король данков», в котором профессиональные данкеры, а не профессиональные баскетболисты соревнуются за приз в $ 100 тыс., можно считать своеобразным ответом на неуклонно теряющий привлекательность элемент Звёздного уик-энда. Одним из его участников стал Александр «Шал» Шалыгин из Питера, на счету которого более 30 побед в различных европейских конкурсах по броскам сверху. А канадец Килганон по прозвищу «Миссия Невыполнима» запомнился зрителям шоу с первого же выступления. Причём не столько экстравагантным цветом волос, сколько впечатлением, произведённым на Шакила О'Нила и Нэйта Робинсона.

Впрочем, 24-летний данкер ростом всего 185 см стал известен широкой баскетбольной публике как минимум на год раньше. Только знали его не по имени, а как «того парня в джинсах». Именно в таком виде он выскочил на площадку в одном из тайм-аутов Матча звёзд-2016 и исполнил свой фирменный данк скорпиона, который привёл в изумление не только трибуны, но и звёзд НБА, участвовавших в поединке.

Для европейских почитателей искусства бить сверху не стали откровением ни данк скорпиона, ни прыжок через автомобиль. Всё это в исполнении Килганона они уже видели на его выступлениях во время турниров Международной федерации баскетбола по стритболу, обязательной составляющей которых являются показательные конкурсы по броскам сверху.

Отлично знают уроженца Онтарио с вертикальным прыжком 127 см и в Южной Америке. Во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро он привёл в восторг зрителей в Доме НБА серией своих излюбленных данков через одного или нескольких людей с подхватом мяча из их рук.

Особое место в этом шоу занял данк через стойку с мячами по сценарию экс-звезды НБА Глена Райса-старшего, который произвёл сильное впечатление и на присутствовавшего при его исполнении Гэри Пэйтона.

В некоторых странах уже пришли к решению оживить конкурсы данков на Матчах звёзд приглашением в качестве гостя профессионального данкера. В частности, показательное состязание по броскам сверху на звёздном поединке украинской Суперлиги 2017 года по-настоящему зрелищным сделал коллега Килганона Вадим Miller Поддубченко, выступивший намного ярче игроков местных клубов. Возможно, НБА пока и не готова к столь радикальным мерам. Но тогда в ближайшем будущем Звёздному уик-энду станет всё сложнее выдерживать конкуренцию с «Королём данков».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гэри Пэйтон Нэйт Робинсон Шакил О'Нил Видео
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