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НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Плюс Мэджик, Шакил и Коби. В какую компанию попали «Уорриорз»

«Уорриорз» стали лишь третьей командой в истории НБА, прошедшей первые три раунда без поражений. Вспоминаем ещё два легендарных состава.
25 мая 2017, четверг. 11:45. Баскетбол

«Кливленд» одержал третью победу в серии с «Бостоном», и теперь помешать очередному финалу, где встретятся представители Калифорнии и Огайо, может только чудо. Этот плей-офф стал настоящим бенефисом двух команд, доминирующих в своих вотчинах – ещё никогда их соперники не были так беспомощны. На протяжении шести недель мы были свидетелями заочной битвы, в которой неизменным оставалось лишь одно – ноль в графе «поражения».

«Голден Стэйт» свою часть сделки выполнил, добив «Спёрс» без их лидера, проводившего сезон на уровне MVP, и установил новый рекорд с 12 победами на старте плей-офф. «Кливленд» был близок к повторению уникального достижения, но оступился в третьем матче против «Бостона», так и оставшись в категории «один из». Впрочем, даже если «Кавальерс» доберутся до финала с одним поражением, также обнаружат себя в весьма элитной компании.

Высота, не покорившаяся даже Джордану

Для того чтобы вспомнить всех претендентов на идеальный рекорд, сперва нужно окунуться в историю. Современные поклонники НБА настолько привыкли к первому раунду, что наверняка удивятся, узнав, что введён он был относительно недавно – в 1975 году. Это событие стало возможным благодаря появлению в лиге 18 клуба «Нью-Орлеан Джаз». Расширение лиги позволило несколько удлинить плей-офф, и теперь четвёртая и пятая команды обеих конференций выясняли, кому же попадать под каток первого номера в полуфинале.

Этот формат просуществовал ровно два года, после чего НБА получила очередное вливание новой крови. На этот раз в роли донора выступила Американская баскетбольная ассоциация, «поделившаяся» сразу четырьмя клубами. Таким образом, начиная с 1977 года в первом раунде выясняли отношения не две, а четыре команды. Этот вариант продержался до 1984 года, когда плей-офф приобрёл современный облик.

Появление в финале выходца из первого раунда в те времена не было редкостью, а в решающей схватке в 1978-м и вовсе сошлись «Сиэтл» (4-я команда Запада) и «Вашингтон» (3-я команда Востока). Другое дело, что по пути андердогам практически всегда приходилось ввязываться в семиматчевые серии, и ни о какой безупречности речи не шло. Единственным исключением стала «Филадельфия» в 1980-м: Джулиус Ирвинг втащил «Сиксерс» в финал, подарив по одной победе «Атланте» и «Бостону».

Очередная эволюция формата практически сразу позволила перекрыть достижение «Филадельфии» (10-2): в 1985-м «Лейкерс» за счёт удлинённой серии первого раунда (до трёх побед вместо двух) вырвались в исторической гонке вперёд. Правда, их достижение (11-2) продержалось ровно год: «Бостон» катком прошёлся про Востоку, немного притормозив лишь в серии с «Атлантой» (11-1). Команда из Лос-Анджелеса не заставила себя ждать с ответом и в следующем же плей-офф показала идентичный результат, а в 1989-м первой добралась до «священного Грааля». Но об этом чуть позже.

Свои близкие попытки прикоснуться к идеалу были и у великого Джордана. «Чикаго» образца сезона-1990/91 стал одним из лучших клубов в истории НБА, потерпев всего два поражения в плей-офф. Одно из них стало делом рук «Филадельфии» в полуфинале конференции. Ещё одна великая команда «Чикаго» после 72 побед в «регулярке» также дошла до финала лишь с одним промахом – одну победу Юинг и компания во втором раунде всё-таки вырвали.

Не мог не вписать своё имя в историю и Грег Попович. Именно до своего дебютного чемпионства в 1999-м «Сан-Антонио» дошёл за наименьшее количество шагов. Что самое интересное, первое поражение «Спёрс» потерпели уже в серии первого раунда с «Миннесотой», что не помешало им включить режим «свипа» в противостоянии с «Лейкерс» и «Портлендом». «Нью-Йорк» в финале хватило только для того, чтобы продлить серию до пяти матчей.

Триумфальная катастрофа

Следующего феноменального выступления в своей конференции пришлось ждать всего два года. Безупречные 11-0 показали «Лейкерс», причём уже не первый раз в своей истории. До Шакила О`Нила и Коби Брайанта на «баскетбольном Эвересте» уже побывали Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и Джеймс Уорти.

Регулярный сезон-1988/89 не принёс «Лейкерс» каких-либо рекордов, наоборот, став одним из худших с момента прихода в команду Ирвина «Мэджика» Джонсона. Впервые за долгое время дружина Пэта Райли почувствовала дыхание в спину – «Финикс» (55-27) остановился всего в двух победах от верхней строчки Западной конференции. А вот преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф «Лейкерс» уступили, и даже занявший второй место на Востоке «Кливленд» показал идентичный результат – 57-25.

Всё это предвещало интереснейшую битву в плей-офф и даже возможную смену Западного чемпиона. На деле же «Лейкерс» потерпели первое поражение только в финальной серии. Впрочем, несмотря на идеальный баланс, проблемы у Мэджика Джонсона и Джеймса Уорти начались задолго до встречи с «плохими парнями» из Детройта. «Лейкерс» были очень близки к поражению ещё в четвёртом матче серии против «Сиэтла», когда каким-то чудом отыграли отставание «-29» по ходу встречи. Противостояние с «Финиксом» в финале Западной конференции и вовсе состояло из сплошных концовок.

Но даже при таких энергозатратах «Лейкерс» вполне могли рассчитывать на три-пит, тем более что «Детройт» в Восточном финале как следует помучил Майкл Джордан. Однако в первом матче «Пистонс» сожрали Джеймса Уорти, во втором «Лейкерс» не смогли сдержать Джо Дюмарса (33 очка), потеряли Мэджика из-за травмы и упустили концовку. Джонсон выйдет на паркет в Инглвуде, но продолжить серию не сможет, оставив Уорти наблюдать за тем, как бригада Чака Дейли делала с его командой то же, что и его партнёры с соперниками на Западе – оформляли чистую победу 4-0.

Нет ничего идеального

Следующая великая династия в Лос-Анджелесе будет связана с именами Шакила О`Нила и Коби Брайанта. Центровой пришёл в команду в беззвёздное время – лучшими игроками тогда считались Эдди Джонс и Седрик Себаллос. С появлением Шака «Лейкерс» вышли на новый уровень и ниже полуфинала конференции не опускались в течение следующих 10 лет. Но титулы в «город ангелов» так и не приходили, несмотря на то что Коби Брайант уже превратился в полноценную звезду лиги. 1999 год стал переломным для клуба. В команду пришёл Фил Джексон, «Лейкерс» одержали 67 побед и летом 2000-го прервали чемпионскую засуху.

Давление как на руководство клуба, так и на главных звёзд заметно ослабло, что стало одним из ключевых факторов в не самом успешном регулярном чемпионате-2000/01. «Лейкерс» не только заметно откатились по общему количеству побед (56), но и пропустили вперёд «Сан-Антонио». Однако подопечные Джексона вышли на пик в самый нужный момент, начав свою победную серию задолго до старта в плей-офф – «Лейкерс» выиграли последние 8 матчей «регулярки».

Когда игры на вылет наконец стартовали, «Лейкерс» было уже не остановить. В отличие от своих легендарных предшественников, О`Нил и Брайант в считаных случаях позволили соперникам приблизиться к успеху – в основном такая честь выпадала «Сакраменто». Особенно впечатляюще «Лейкерс» выглядели в домашних матчах против первых сеяных «Спёрс». От команды Грега Поповича буквально не оставили мокрого места, победив с разницей «+39» и «+29» соответственно.

Каков же был шок всего спортивного мира, когда в первом же матче финала Аллен Айверсон (48 очков) совершил чудо и подарил «Филадельфии» победу в овертайме. Эффект от первого поражения в плей-офф подействовал на «Лейкерс» лучше всех мотивационных приёмов великого Фила Джексона. По-настоящему близки ко второй победе «Сиксерс» оказались лишь в третьем матче, но Роберт Орри уже тогда «убивал» в концовках своими трёхочковыми. В дальнейшем помощь «Биг-шот Роба» Коби и Шаку уже не понадобилась. 15-1 – следующая цель для Стивена Карри и Кевина Дюранта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант Шакил О'Нил
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