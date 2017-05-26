Такой баскетбол нам нужен. Первая серия триллера «Зенит» — «Химки»

Четвертьфиналы Единой лиги, как и ожидалось, не принесли острых сюжетов и интересных повторов в сценарии. Фавориты прошли команды, которые были посеяны ниже, и даже «Локомотиву» потребовалось всего 4 матча, чтобы «удосрочить» казанский УНИКС. В том плане серию «Зенита» и «Химок» ждали с особенным нетерпением. Встречались не просто одни из самых ярких представителей отечественного баскетбола, но и единственные претенденты на вторую и финальную путёвку в Евролигу – на большее Жорди Бертомеу для России не раскошелится.

Была своя острота в этом противостоянии и благодаря отличным индивидуальным сезонам в исполнении Алексея Шведа и Сергея Карасёва. Первый и вовсе по итогам европейского сезона поставил на полку MVP Еврокубка и лишь немного уступил Нику Миннерату в борьбе за звание лучшего скорера лиги. Сергей был менее ярок и эффективен, но ничуть не менее привлекателен для санкт-петербургской публики, почти до отказа заполнившей уютный «Юбилейный».

Начало матча оправдало все ожидания. «Зенит» показал все головы своей атакующий гидры. Алексей Швед успевал отличаться на обоих концах площадки, то подставляясь в защите, то забивая сумасшедший энд-уан. Для полной картины не хватало только данка, в котором Алексею отказало местное кольцо.

Чуть позже на паркете появились новые герои. Аарон Уайт вспомнил свои лучшие игры против ВЭФа и в очередной раз напомнил Робби Хаммелу, что его нужно держать вплоть до седьмого метра. У «Химок» в ностальгию ударился MVP 2013 года Эрл Роулэнд, совершивший несколько перехватов и довольно быстро сравнявшийся со Шведам по набранным очкам. Химчане вообще не стеснялись действовать агрессивно, находя очевидный контакт практически в каждой атаке. Хозяева отвечали не самыми логичными, но зато точными трехочковыми — Карасеву и Ивановичу было о чем поговорить в тайм-аутах перед концовкой безумной первой четверти, в которой команды легко пробили отметку в 50% — 27:28.

Второй отрезок начался со смачного данка Тревора Мбакве, не заметившего дабл-тим под кольцом. Питерцы почувствовали, что их не уважают на периметре, после чего с дистанции наказали гостей Тимма и Уайт, первым добравшийся в составе «Зенита» до двузначных чисел. Именно рыжий американец завершил рывок синей-белой-голубых 7-0, заставив Ивановича взять последний тайм-аут в половине (39:32).

Первые очки Сергея Карасёва, также набранные с помощью данка, потонули в ответном рывке «Химок» в исполнении Шведа, Роулэнда и Зайцева. Правда, развить свой успех гости не смогли — в атаках химчан было слишком много суеты. Очередной взрыв произошёл уже по вине Робби Хаммела, забившего 5 очков кряду, включая красивый мяч нерабочей левой рукой, замкнувший первые 20 минут отличного атакующего баскетбола — 46:44.

Сергей Карасёв никак не мог присоединиться к удачной охоте своих партнёров на периметре, и его тренеру это очень не нравилось. Василий Карасёв хотел, чтобы его сын наконец поверил в свой бросок и не скидывал мяч в стопроцентных ситуациях. Сергей отца не слышал, но вскоре выполнил все его желания, устроив двухминутку доминирования: два энд-уана и трехочковый разорвали «Юбилейный» (59:46).

Впервые в этом плей-офф оказавшись в очень неприятной ситуации, «Химки» отреагировали на неё невероятно хладнокровно. Целая серия быстрых прорывов, против которых оборона «Зенита» была бессильна, сократила отставание с «-13» до «-1» – убийственным тамагавком отметился Вячеслав Зайцев (62:61). Гости так и не упустили соперника в концовке, несмотря на все усилия Аарона Уайта — слишком уж явные провалы в «краске» совершали его партнёры, буквально сводившие Василия Карасёва с ума — 72:71.

В дебюте заключительной десятминутки питерцы нашли новую эффективную опцию. Кайл Лэндри охотно предлагал себя в пик-н-роллах и нередко вставал на линию штрафных. «Химки» по-прежнему гнули свою линию в «краске», а Алексей Швед неумолимо мчался к «тридцатнику». Равновесие сохранялось на протяжении большей части четверти, пока гости не допустили две роковые ошибки.

Сначала проспали под своим кольцом Аарона Уайта, после чего на нём пришлось совершать неспортивный фол. Вторую ошибку своей активностью спровоцировал Стефан Маркович, совершивший перехват, а затем отдавший в падении пас на врывавшегося Уайта. После данка последнего «Юбилейный» сделал всё возможное, чтобы сделать ушам стороннего наблюдателя по-настоящему больно. «Зенит» предоставил сопернику ещё несколько шансов, но «трёха» Марковича расставила всё на свои места. 99:95 – кажется, мы наконец-то дождались качественного атакующего баскетбола от лучших российских команд.