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НБА
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Леброн сверг Джордана, «Кливленд» смёл «Бостон» на пути в финал

Невероятный рекорд «Кливленда» и «Голден Стэйт», конвейер достижений Леброна – в обзоре пятого матча финала Восточной конференции НБА.
26 мая 2017, пятница. 11:45. Баскетбол
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
26 мая 2017, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
102 : 135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Брэдли - 23, Грин - 14, Краудер - 11, Розир - 10, Хорфорд - 8, Олиник - 7, Браун - 7, Смарт - 6, Янг - 6, Зеллер - 4, Йеребко - 3, Микки - 2, Джонсон - 1, Томас, Джексон
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 35, Ирвинг - 24, Лав - 15, Дерон Уильямс - 14, Джефферсон - 9, Корвер - 7, Томпсон - 6, Фрай - 6, Смит - 6, Джонс - 5, Шамперт - 4, Деррик Уильямс - 2, Таварес, Фелдер

“Бостон” склонился перед Королём

Сценарий

Накануне пятого матча серии с «Бостоном» Леброн Джеймс признался, что его главной целью будет обойти Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории плей-офф НБА. Чтобы потеснить Его Воздушество с первого места рейтинга, Леброну не хватало 28 очков. Он выполнил задачу уже по ходу третьей четверти.

Что происходило до этого? Форменное избиение. Ослабленный «Бостон» просто испарился под натиском атак «Кливленда», не сумев противопоставить мотивированному Королю и его «свите» совершенно ничего. Исход матча стал ясен уже после первой четверти, в которой коллектив из Огайо отправил в корзину соперника 43 очка. А когда атака столь продуктивна, об обороне можно и не думать. «Кавальерс» так и поступили, позволив хозяевам набрать 28 очков за первые 12 минут.

Вторая четверть стала логичным продолжением первой. Леброн набирал очки, «Бостону» оставалось только принять свою участь. Затихшие трибуны «Ти-Ди Гардена» стали самой яркой иллюстрацией происходившего на площадке. «Селтикс» огрызались, но делали это скорее для галочки. Забегая вперёд, больше всего в этом преуспели Эйвери Брэдли (23 очка) и Джеральд Грин (14 очков).

После сверхрезультативного представления, устроенного в предыдущем матче, Кайри Ирвинг ушёл в тень (если 24 очка и 7 передач можно назвать тенью) и дал возможность блистать Джеймсу. Кевин Лав оформил очередной дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). Неплохо вошёл в игру Дерон Уильямс. Его трёхочковые во второй четверти позволили «Кливленду» увеличить преимущество до критического значения, а «Селтикс» окончательно опустили руки (если они их вообще поднимали).

В третьей четверти Джеймс забил трёхочковый, позволивший ему обойти Джордана. Радость партнёров Леброна была сравнима с радостью по поводу выхода в финал. Сам Король отреагировал на достижение довольно хладнокровно, выразив уважение Джордану на послематчевой пресс-конференции.

«Я взял себе 23-й номер в честь Джордана. Я влюбился в баскетбол из-за Джордана. Из-за того, что он сумел добиться. Майкл играл почти как бог. Я не смогу стать таким же», – скромничал Джеймс.

Войдёт ли Леброн в сонм баскетбольных богов, станет ясно уже довольно скоро. 1 июня начнётся финальная серия плей-офф. Кстати, «Кливленд» и «Голден Стэйт» установили очередной рекорд – стали первыми в истории НБА командами, выходившими в финал три года кряду. В первом случае титул взяли калифорнийцы, ну а про эпичный камбэк «Кавальерс» с 1-3 в прошлом сезоне лишний раз напоминать не стоит.

Герой

Леброн, Леброн и ещё раз Леброн. Помимо свержения Джордана с трона самого результативного игрока в истории плей-офф Джеймс ещё и вышел на третье место в списке лучших «дальнобойщиков» в матчах на вылет, обойдя Ману Джинобили.

Король в четвёртый раз за последние семь лет заставил «Бостон» капитулировать в плей-офф. Всего в постсезонном противостоянии с «Селтикс» Леброн набрал 979 очков – больше, чем кто бы то ни было против одной команды.

Цифра

5995 очков – таков результат Джеймса в матчах на вылет. Впереди финал с «Голден Стэйт», и через отметку в 6 тысяч очков Король уж точно перевалит. Ближайший преследователь Леброна, ещё не завершивший карьеру, – разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер (4012 очков).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
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