«По такой игре «Локо» возьмёт победу в Москве». ЦСКА повёл в полуфинале

В первом матче полуфинала «Локомотив-Кубань» был близок к овертайму, но ЦСКА дожал соперника в концовке и начал серию с победы.

Полуфиналы плей-офф стартовали сверхзрелищным матчем «Зенита» и «Химок» в Санкт-Петербурге. Вывеска себя полностью оправдала, встреча превратилась в перестрелку, в которой точнее и быстрее оказались хозяева. В случае со вторым полуфиналом всё было ещё интереснее – сошлись самая эффективная атака и самая надёжная оборона лиги.

За час до стартового спорного в фойе одной из трибун УСК ЦСКА проходила автограф-сессия Александра Овечкина. Хоккеист – частый гость на баскетболе, он близко дружит с защитником «армейцев» Виталием Фридзоном. Желающих получить автограф звезды «Вашингтона» и сборной России оказалось слишком много – не все из длиннющей очереди успели пообщаться с кумиром. За 15 минут до начала матча Овечкин занял своё место на VIP-трибуне.

До матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил награду лучшему тренеру сезона Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в очередной раз финишировали в «регулярке» на первом месте. Но, например, в прошлом сезоне руководство лиги сочло более достойным почётного звания наставника «Зенита» Василия Карасёва.

Матч начался мини-рывком «Локо» 4:0, а ЦСКА, как показалось, стартовал немного вальяжно, чем часто страдал в начале сезона. Впрочем, на большее гостей не хватило, а «трёха» Аарона Джексона свела на нет усилия «железнодорожников. После обмена результативными атаками Григорий Шуховцев дважды не забивал из-под кольца, в середине четверти ЦСКА впервые в матче вышел вперёд, оторвавшись сразу на 4 очка – 11:7, постарались Виталий Фридзон и Нандо де Коло.

Довольно быстро по два фола схватили глыбы обороны ЦСКА – Никита Курбанов и Кайл Хайнс. Оба отправились отдыхать, не принеся команде пользы в нападении.

На площадке появился Милош Теодосич, но героем стартовой четверти стал не он, а Фридзон. Защитник бил без промаха и попутно успевал обмениваться шутками с сидящим у кромки площадки Овечкиным. У краснодарцев нашёлся свой снайпер – Мэтт Дженнинг, так же как и Фридзон дважды реализовавший броски из-за дуги. Первая четверть всё же осталась за «армейцами», но «Локо» не позволил фавориту оторваться слишком далеко – 22:26.

В начале второй четверти Теодосич дважды отметился со знаком «минус» – вначале исполнил неточный флоутер, а затем допустил потерю. Воспользовавшись этим, «Локо» вырвался вперёд – 27:26. После «трёхи» Тэйлора Рочести Итудис уже собирался взять тайм-аут, но дальнее попадание Теодосича изменило его планы. Команды в очередной раз обменялись попаданиями, а Милош вновь забил из-за дуги с фолом, но энд-уан реализовать не сумел.

«Локо» всё же сподобился на рывок – невероятный дальний бросок Мэтта Дженнинга и попадание Вуюкаса из-под кольца снова вывели гостей вперёд – 38:35. Итудису всё же пришлось брать тайм-аут.

Пауза помогла хозяевам – «армейцы» совершили рывок 9:4. «Трёхами» отметились Андрей Воронцевич и Курбанов, энд-уан реализовал Хайнс. Попадание Шуховцева вроде бы сбило атакующий порыв красно-синих, но американская связка Джексон — Хайнс вновь поставила очки хозяев на поток. За полторы минуты до большого перерыва «армейцы» вели с минимальной разницей, а уже через мгновение ЦСКА включил форсаж и умчался вперёд. С сиреной об окончании первой половины из-за дуги забил Дженнинг, немного сократив отставание – 58:52.

Ближе к перерыву в зале появился экс-игрок «Локо» Сергей Быков — болельщики красно-зелёных встретили его незамысловатой, но громкой кричалкой: «Серёжа Быков»! Капитан сборной России долго приветствовал обитателей VIP-мест, уходивших под трибуны, перекинулся парой слов с Овечкиным, а после дал свой прогноз на матч. «ЦСКА возьмёт победу. На опыте», – улыбнулся Быков.

Отдельно стоит отметить результативность – ЦСКА и «Локо» опережали даже «Зенит» и «Химки», да и вообще шли в темпе среднестатистического матча НБА. Зрители на трибунах не скучали, благо на первый матч серии пришло посмотреть достаточно много болельщиков.

До матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил награду лучшему тренеру сезона Единой лиги ВТБ.

После перерыва Теодосич забил со средней, и показалось, что сейчас ЦСКА совершит решающее ускорение. Но две подряд «трёхи» Брокхоффа вернули «Локо» в игру. «Армейцы» продолжили давить, сохраняя преимущество – 68:60. Далее произошло необъяснимое – в течение минуты Курбанов дважды умудрился сфолить в не самых очевидных ситуациях, а после второго замечания был наказан ещё и техническим. За что – было не очень понятно. Форвард ЦСКА отправился отдыхать, а Рочести забил бонусный штрафной. Эпизод вдохнул в гостей новые силы, и они организовали рывок — 5:0, сократили отставание до 2 очков – 66:68, вынудив Итудиса урезонивать подопечных во время экстренно взятого тайм-аута.

И вновь сработало – усилиями Джеймса Огастина и де Коло ЦСКА ушёл в очередной отрыв – 75:68. Команды обменялись уколами, а за 2 секунды до конца отрезка Брокхофф, известный умением поражать кольцо с невероятных дистанций, чуть не забил с центра площадки – 77:70.

ЦСКА бросился добивать соперника. Задав заключительной четверти быстрый темп с первых секунд, «армейцы» и не собирались сбавлять оборотов. Но «Локомотив», пусть и с заметно помятой бронёй, не отставал.

Гости сумели сократить отставание до 6 очков за 2:51 до конца – 87:93. Ещё за полторы минуты положение гостей усугубилось – 89:97. Казалось, что теперь-то дело сделано. Но накидку Супермена примерил Марди Коллинс – набрал 5 очков подряд и подарил «Локо» шанс спасти игру.

Воронцевич смазал открытый трёхочковый, который должен был похоронить последние надежды гостей. В ответной атаке Дженнинг зачем-то полез под кольцо, на нём сфолили, так он ещё и умудрился не забить один штрафной. «Железнодорожники» умышленно нарушили правила на де Коло — француз был точен. Восклицательный знак в матче поставили штрафные Джексона. На трибуне, кстати, присутствовал персональный поклонник американца, державший баннер с надписью: «Аарон – настоящий Дядюшка Дрю». 101:95 – ЦСКА и «Локо» выдали более результативный матч, чем «Зенит» и «Химки».

После матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что встреча получилась захватывающей, и сделал свой прогноз на исход серии. «В концовке у «Локо» был шанс выиграть. Мне кажется, «железнодорожники» проделали хорошую домашнюю работу, разобрали ЦСКА и практически всю игру очень внимательно с ним выступали. Выиграют ли краснодарцы хоть один матч в серии? Почему нет. По такой игре, если они не будут поддаваться панике, будут гнуть свою линию, то обыграют ЦСКА в Москве», – отметил Кириленко.

Следующий матч серии пройдёт в УСК ЦСКА в воскресенье, 28 мая.