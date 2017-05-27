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«Зенит» обыграл «Химки» во втором матче полуфинальной серии и повёл — 2-0
Фото: basket.fc-zenit.ru
Текст: Дмитрий Планидин

Львиное сердце. «Зенит» — в одной победе от Евролиги

Эффективность бэккорта Маркович – Тулсон и «клатчевый» Сергей Карасёв принесли «Зениту» вторую победу в серии с «Химками».
27 мая 2017, суббота. 21:00. Баскетбол

В субботу каждый житель Санкт-Петербурга мог выбрать массу развлечений и как следует отметить День города. Очень приятно, что больше 4 тысяч решили провести его в «Юбилейном», где «Зенит» во второй раз принимал на своём паркете «Химки». Болельщики Северной Пальмиры приятно удивили еще несколько дней назад, создав по-настоящему аутентичную атмосферу, которой могли позавидовать во многих городах России. В субботу на трибунах также было не протолкнуться.

Единая лига ВТБ
27 мая 2017, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
92 : 89 (18:28, 22:21, 25:19, 27:21)
Химки
Химки, Россия
Зенит: Тулсон - 24, Карасёв - 21, Тимма - 13, Маркович - 11, Валиев - 10, Лэндри - 8, Уайт - 3, Сергеев - 2, Вихров, Войтюк, Пушков, Мбакве
Химки: Швед - 23, Тодорович - 22, Роулэнд - 14, Моня - 9, Зайцев - 8, Бунгу-Коло - 6, Хаммел - 4, Браун - 3, Соколов, Вяльцев, Ильницкий, Лиходей

Не разочаровали и команды, выдав классный поединок, в котором смешались сразу несколько жанров с обязательной валидольной концовкой. Незримую эстафетную палочку яркого атакующего баскетбола приняли в Москве ЦСКА и «Локомотив-Кубань», заставив поднять планку ожиданий от предстоящего поединка практически у всех журналистов ещё выше.

Зелёный свет, который всегда видит Алексей Швед, ярко засиял в первом же владении «Химок»: атакующий защитник, абсолютно не глядя на паркет, забил первую в матче «трёху». Ещё один герой первого поединка — Аарон Уайт — находился в куда более выгодной позиции, но ответить из угла не смог. Команды продолжили тренд первой игры – решения порой принимались за несколько секунд. Причём «Химки» в быстром баскетболе чувствовали себя комфортнее, а после молниеносных трёхочковых Шведа и Сергея Мони впервые повели с двузначной разницей — 4:14.

Тайм-аут Василия Карасёва не остановил подопечных Душко Ивановича. Эрл Роулэнд забил с излюбленной средней дистанции, а Швед неожиданно переключился из режима «изоляции» и нашёл под кольцом Марко Тодоровича – рывок 10-0 оформлен. «Зенит» сместил акцент на средние броски, отчего задача по растягиванию гибкой обороны химчан не упростилась. На своей половине питерцы снова и снова сталкивались с одной и той же проблемой – Алексеем Шведом. Подавляющее большинство атак гостей в завершающей стадии включали в себя защитника, набравшего по итогам первой десятиминутки 10 очков и отдавшего 4 передачи – 18:28.

Дебют второй четверти стал одним из самых засушливых в серии, а для «Зенита» просто худшим с точки зрения атаки – хозяева забили всего 2 очка за 4 минуты, при этом несколько раз зевнули Робби Хаммела и Вячеслава Зайцева на периметре. Собирать атаку «Зенита» из пепла стал Райан Тулсон, дважды зарядив из-за дуги. Правда, «Химки» уже давно были в ритме, и дальний бросок Маркела Брауна в очередной раз заставил восхититься процентом (66,7%) попадания гостей (28:43).

Добавлял красок и Марко Тодорович, к явному удовольствию Ивановича переигрывая визави под кольцом (31:46). В отсутствие Шведа черногорский центровой стал настоящей отдушиной для игроков «Химок», особенно в концовке половины. У «Зенита» тем временем инициатива полностью перешла к звёздному бэккорту. Райан Тулсон и Стефан Маркович нанесли гостям максимально возможный урон, набрав на двоих более 50% от всех очков команды. Серб успел ещё и подарить неплохое настроение болельщикам «Зенита» перед 15-минутным отдыхом, увидевших баззер-битер ценностью в три балла – 40:49.

После большого перерыва команды вернулись к безбашенному баскетболу с ранним нападением и быстрыми прорывами, которыми теперь уже пользовались хозяева. К своим партнёрам подключился Сергей Карасёв, забивавший на любой вкус. Окончательно взбодрил «Юбилейный» данк Яниса Тиммы на вышагивании. Когда, казалось, что «Зенит» уже вот-вот сравняет счёт, химчане успокоились, отдали мяч Шведу, а после трёхочкового Сергея Мони вновь забрали себе комфортное преимущество (54:62).

Как по заказу в концовке очередной четверти на первый план вышли Марко Тодорович и Райан Тулсон. Черногорец продолжал действовать в режиме бульдозера – в какой-то момент даже Василий Карасёв перестал комментировать персональную защиту своих подопечных против Марко. Тулсон, постоянно маневрировавший в поисках мяча, выпустил по кольцу ещё одну точную «трёху», а чуть позже отправился в результативный проход. Ещё один подобный трюк племяннику Дэнни Эйнджа не удался – партнёра подстраховал Кайл Лэндри, выигравший спорный. Сергей Карасёв забил оба штрафных, а вот Алексей Швед на последней секунде оказалcя не точен. Раздосадованного лидера вышла встречать вся скамейка «Химок» — 65:68.

Питерцам потребовалось меньше минуты, чтобы выйти вперёд: сначала Тимма забил с периметра, а затем штрафной положил Евгений Валиев. Следующей эпизод заполнили собой лидеры сборной и главные хэдлайнеры серии – на трёхочковый Шведа Карасёв ответил дуплетом. Соперники продолжили обмениваться ударами, поочередно выходя вперёд. Первым от общепринятой формулы отошёл Алексей Швед, оторвавшийся от своего опекуна и реализовавший трёхочковый прямо за спиной Карасёва, который со всего размаха взял тайм-аут (80:84).

Хозяева не дрогнули, в очередной раз в сезоне проявили характер и отыграли последние три минуты всем сердцем, в случае Питера – львиным. Подопечные Карасёва не стали ничего выдумывать и начали отыгрывать очередной гандикап, используя ошибки химчан в «краске». Кайл Лэндри не обнаружил подстраховки под кольцом, Сергей Карасёв ушёл от защитника на первом шаге, а Райана Тулсона забыли на четырёх метрах. «Зенит» вышел вперёд, притом, что Нобель Бунгу-Коло не забросил открытый трёхочковый из угла, прибавив к этому два смазанных штрафных.

Предсказать имя человека, принявшегося спасать Родину, было так же легко, как и то, что солнце снова взойдёт на востоке. Но это был не день Алексей Шведа. Лидер подмосковной команды уже был готов пробивать штрафные после недокрученного лэй-апа, но арбитры на контакт не отреагировали. Уайт забил всего один из двух и подарил гостям очередной шанс, но на этот раз Алексею не удалось выбраться из дабл-тима – в сердцах Швед сфолил ещё раз – последний. Быстрые очки Роулэнда и безумная «трёха» Мони продержали интригу до конца, но Райан Тулсон не дрогнул и с точностью хирурга исполнил победные штрафные — за оставшиеся две секунды Маркел Браун только успел посмотреть на кольцо – 92:89.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Химки Единая лига ВТБ
Новости. Баскетбол
27 мая 2017, суббота
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