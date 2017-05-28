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Единая лига ВТБ. Полуфинал. ЦСКА — Локомотив-Кубань — 84:71
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Серия упущенных возможностей. ЦСКА обыграл «Локо» и повёл 2-0

«Локомотив-Кубань» вновь не справился с эмоциями и первоклассным нападением ЦСКА – «армейцы» в шаге от финала Единой лиги ВТБ.
28 мая 2017, воскресенье. 19:55. Баскетбол

После первого матча полуфинала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» большинство коллег-журналистов сошлись во мнении – если «железнодорожники» не сумели зацепить победу в первой встрече, в которой «армейцы» были не в своей тарелке (чего стоят только 19 потерь), то другого шанса затянуть серию им красно-синие не предоставят. Так и вышло.

Единая лига ВТБ
28 мая 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
84 : 71 (20:15, 18:21, 25:21, 21:14)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Теодосич - 20, де Коло - 16, Курбанов - 13, Хайнс - 11, Джексон - 11, Хряпа - 4, Фридзон - 3, Огастин - 2, Хиггинс - 2, Воронцевич - 2, Кулагин, Антонов
Локомотив-Кубань: Брокхофф - 24, Коллинс - 16, Дженнинг - 10, Рочести - 7, Вуюкас - 5, Шуховцов - 4, Бабурин - 3, Зубков - 2, Захаров, Хвостов, Ивлев, Левшин

Матч открылся перестрелкой издали. Причём Аарон Джексон в одиночку эту дуэль выиграл – американец отправил в цель три трёхочковых подряд и к середине первой четверти ЦСКА вёл 14:7. Кроме него у «армейцев» набранными очками отметились Нандо де Коло и Кайл Хайнс. По такой игре Джексона первым из защитников, отправившихся отдыхать, стал де Коло. Милош Теодосич вошёл в игру и сразу набрал пару очков с линии штрафных.

Но, как и в концовке первого матча, «железнодорожники» не опустили рук, несмотря на растущее преимущество соперника. Попадания из-за дуги Мэтта Дженнинга и Евгения Бабурина оставили «Локо» в игре, и стартовая десятиминутка завершилась со счётом 20:15 в пользу ЦСКА.

Вторая четверть началась с потери Джеймса Огастина. К слову, в первой команды допустили на двоих сразу 9 – 4 на счету «армейцев, 5 у «железнодорожников». Теодосич подстраховал партнёра, отправив в цель фирменную трёху. У «Локо» были серьёзные проблемы в атаке, отчасти вызванные активными действиями хозяев, отчасти – собственной робостью. На счастье гостей, красно-синие не слишком торопились в нападении. В результате к середине четверти трёхочковый Райана Брокхоффа вернул интригу – 22:25. А ещё через мгновение гости имели все шансы подобраться к лидеру на расстояние одного очка, но Никита Курбанов каким-то непостижимым образом заблокировал данк Андрея Зубкова!

Казалось, это станет переломным моментом в четверти. Шикарный блок-шот вдохнул в «армейцев» новые силы. Де Коло в одиночку организовал ЦСКА рывок 6:0, реализовав энд-уан и трёхочковый. Но «Локо» вновь проявил характер и ответил на это своим рывком 14:6. В итоге к большому перерыву от преимущества «армейцев» не осталось и следа – отдыхать команда Итудиса ушла при счёте 38:36 в свою пользу.

По итогам первой половины самыми результативными в составе ЦСКА были де Коло и Джексон – по 11 очков, у «Локо» – Мэтт Дженнинг с 10 очками.

Дебют второй половины не внёс ясности в положение дел на паркете. По всем законам жанра, ЦСКА уже давно должен был обеспечить себе двузначное преимущество и спокойно вести дело к победе. Вместо этого на площадке продолжались «качели», в середине десятиминутки разница была минимальной – 46:45. Ещё через минуту «Локо» вырвался вперёд – Тэйлор Рочести в слаломном проходе разрезал оборону ЦСКА – 49:48. Гости испугались собственной прыти и не сумели увеличить преимущество, допустив несколько нелепых потерь. А когда проснулись, впереди вновь оказались хозяева. К концу отрезка ЦСКА вёл 63:57.

Заключительный отрезок превратился в противостояние ЦСКА и Брокхоффа. За пять минут до финальной сирены австралиец имел в активе 24 очка, но «армейцы» сводили на нет все его атакующие усилия. Из-под кольца забивал Хайнс, с дуги краснодарское кольцо бомбардировали Теодосич, Курбанов и Хряпа.

Саша Обрадович бушевал у кромки площадки, но даже два тайм-аута подряд не помогли ему вразумить подопечных. В концовке «патроны» кончились даже у Брокхоффа – после того как форвард «Локо» смазал открытую трёху, исход матча стал окончательно ясен – 78:68.

Теодосич забил штрафные и стал единоличным лидером ЦСКА по набранным очкам (забегая вперёд, он набрал 20 очков), а Коллинс эффектно забил сверху. Но всё это было уже бессмысленно – «Локо» во втором матче кряду упустил возможность взять выездную победу.

Серия переезжает в Краснодар, но надолго ли – зависит исключительно от желания игроков ЦСКА. А затягивать выяснение отношений перед финалом они вряд ли захотят.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА Милош Теодосич
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