Дюрант: оскорбления в Оклахома-Сити меня не обидели. Это всего лишь игра

10-й сезон в НБА стал для Кевина Дюранта серьёзным испытанием. Приняв решение продолжить карьеру в составе «Голден Стэйт», самый ценный игрок сезона-2013/14 подвергся мощнейшей критике, сравнимой разве что с обрушившейся на Леброна Джеймса после его знаменитого «Решения». Несмотря на это, Дюрант неплохо справляется с давлением и продолжает приносить пользу на площадке. Сейчас форвард, которого, кажется, ненавидит весь мир, готовится сыграть во втором финале НБА в карьере. Кевин признался, что не жалеет о выборе, который сделал прошлым летом, а также рассказал, как для него сложился первый сезон в составе новой команды.

«Многие говорят, что я сжульничал, обманул игру»

– Какое значение для вас имеет этот сезон?

– Этот год определённо отличался от других. Я имею в виду, что раньше никогда не чувствовал, будто нахожусь под микроскопом. Раньше многие не хотели портить мне настроение. Это может случиться как на площадке, так и за её пределами. Но это забавно, здорово доказывать, что они не правы. Нам предстоит пройти долгий путь как команде, но я чувствую, что не изменился. Я продолжаю усердно работать. Знаю, многие говорят, что я сжульничал, обманул игру. Но я серьёзно отношусь к своему делу. Если бы не работал так тяжело, я бы понял. Но я люблю баскетбол, люблю играть ради партнёров по команде. Я просто наслаждаюсь игрой. Мне не нравятся все эти обсуждения о том, кто я, зачем так поступил и как изменился. Думаю, этот год научил меня сосредотачиваться на действительно важных вещах, как в баскетболе, так и жизни в целом. Это важный урок, который я усвоил.

– Вы сказали: «Доказывать, что многие люди не правы». Какие именно суждения о вас вы считаете ошибочными или несправедливыми?

– Я не хочу сказать, что многие люди не уважают мою игру. Многие действительно уважают то, что я делаю на площадке. Я просто хотел доказать, что баскетбол должен в первую очередь оставаться баскетболом. Всем было всё равно, что я делал, когда мне было восемь лет и впервые начал играть. Я хотел просто наслаждаться игрой, а не спорить о том, кто лучший и обсуждать всю эту бессмыслицу, которая окружает баскетбол.

– Что этот шаг означал для вашего личного роста?

– Я остался на том же пути. Сейчас мне 28 лет, я ежедневно узнаю что-то новое. Неважно, нахожусь я в Оклахома-Сити или Окленде. Я достиг бы своего уровня в любой команде.

– В пяти из последних шести сезонов вы входили в пятёрку лучших при голосовании за MVP регулярного чемпионата. В этом году о вас не говорили вообще. На вас не давило то, что вы не будете рассматриваться как кандидат на получение MVP после перехода в звёздную команду, за которую уже выступает двукратный обладатель этой награды?

– Нет. Потому что я знал, для чего это нужно. Знал, что это не из-за моей игры. С точки зрения статистики у других игроков были лучшие сезоны. Это правда. Дело не в моей игре. Я не стал выступать хуже. Меня всё еще рассматривают как одного из лучших баскетболистов лиги, но на самом деле это не имеет значения. Думаю, моё влияние на игру не ослабло. До перехода в «Уорриорз» обо мне не говорили в контексте MVP. Мне нужно было сделать что-то, например, закончить сезон с трипл-даблом в среднем за матч, чтобы участвовать в гонке. Конечно, в этой команде этого бы не произошло. Но мне всё равно. Я думаю только о том, как стать лучше, оставаясь при этом собой, и помочь «Голден Стэйт» побеждать.

– Вы говорили, что переход в «Уорриорз» не был связан с погоней за перстнем. Как изменилась ваша игра? Например, стало ли вам легче совершать броски? Потому что сейчас кажется, что вы продолжаете набирать привычное для себя количество очков, но при этом выполняете меньше работы.

– Думаю, да. Конечно, когда ты продолжаешь улучшать свою игру, выступаешь за более сильную команду, когда тебя окружают парни, умеющие удерживать мяч, реализовывать броски, набирать очки в «краске», тогда всем становится проще. Мы просто хорошо работаем вместе. Я набирал много очков и до перехода в «Уорриорз». Я не впервые реализую 50% бросков с игры. Это не первый год, когда я набираю в среднем по 25 очков. Я не делаю этого, потому что меня окружают сильные игроки. Я делал это и раньше. Сейчас я совершаю меньше бросков, но остаюсь эффективным, у меня появляется больше пространства. Но у меня были отличные годы и прежде. Просто сейчас я по-другому набираю свои очки.

Думаю только о том, как стать лучше, оставаясь собой, и помочь «Голден Стэйт» побеждать.

«Для людей это просто игра, а для меня – реальная жизнь»

– Вы сказали, что ожидали недовольства болельщиков, когда покидали «Оклахома-Сити». Это можно сравнить только с «Решением» Леброна Джеймса, когда он уходил из «Кливленда». Вы говорили с ним или с кем-то другим о том, чего стоит ожидать?

– Нет. С этим я должен был справиться сам. К тому же это не так уж и серьёзно. Я не собираюсь тратить время Леброна, чтобы обсуждать подобные вопросы. Это действительно не так важно. Я ожидал отрицательной реакции. Знал, что многие станут ненавидеть меня. Эти люди были расстроены без причины. Потому что я уверен, что моё решение никак не повлияло на их жизни. Для людей это просто игра, а для меня – реальная жизнь. Я, мои друзья и семья должны были пройти через это. Для всех остальных это просто ещё одна тема для обсуждения. Это всего лишь разговор в парикмахерской или смс другу, когда тебе нечем заняться.

– Огорчило ли вас ваше первое возвращение в Оклахома-Сити? Вам наверняка не понравились все эти оскорбления?

– Для людей это было просто двухчасовое развлечение. Они вернулись домой, а на следующий день пошли на работу. Вот и всё. Я не воспринимал это близко к сердцу. Я не буду ненавидеть людей из-за того, что они как-то обозвали меня. Для них это просто развлечение. Их жизнь не изменилась в зависимости от того, что я сделал. После игры они пришли домой и всё забыли. У них есть своя жизнь, как и у меня. Я не в обиде. Для меня это тоже была всего лишь игра.

– Расскажите о травме колена, которую вы получили в этом сезоне. Как вам удалось справиться с ней?

– Моя семья, друзья, одноклубники, тренерский штаб, вся организация помогали мне. Каждый день я делал шаг вперёд. Все радовались за меня, когда я начал бегать. Помню, как впервые мне сказали о травме. Тогда я подумал: «Нет, только не это снова». Потом оказалось, что у меня всё будет в порядке. Мне потребовалось шесть недель на восстановление. Травмы случаются. Это просто часть игры. Рад, что повреждение оказалось несерьёзным.

Уверен, моё решение никак не повлияло на жизни людей. Для них это просто ещё тема для обсуждения.

«У меня много целей в жизни помимо чемпионского перстня»

– На протяжении целого сезона все обсуждали ваши отношения с бывший партнёром по команде Расселлом Уэстбруком. Кендрик Перкинс на передаче Кевина Гарнетта рассказал, что вы возобновили общение с Уэстбруком после того, как он побил рекорд Оскара Робертсона по трипл-даблам за сезон. Как вы отнеслись к тому, что Перкинс передал ваши слова?

– Я не хотел, чтобы он делал это. Но я знаю Перка. Я не держу на него обиду. Он мой брат и всегда им будет. Он просто разговаривал со своими друзьями. Всё нормально.

– Но действительно ли это был первый раз, когда вы с Расселлом разговаривали после перехода в «Уорриорз»?

– Я даже не собираюсь говорить об этом. Это не имеет никакого значения.

– Что стало самым большим препятствием, пока вы пытались влиться в новую команду?

– Я даже не задумывался об этом. Мы просто играли, и всё происходило само собой. Я больше времени уделял движению без мяча. Но это было нетрудно.

– Что чемпионский перстень значит для вас?

– Перстень не будет означать, что моя жизнь удалась. У меня много целей, которых я хочу достичь. Будет здорово испытать эти эмоции, если я выиграю титул. Но что потом? Ты празднуешь две или три недели. Вы видели это прежде. Игроки «Кливленда» в прошлом году отправились в Вегас и отмечали чемпионство. Конечно, мне бы хотелось испытать нечто подобное. В конце концов, это будет просто ещё одна баскетбольная веха, которой я достиг. Посмотрим. Но если этого не случится, я не собираюсь уходить в себя. Я просто продолжу работать над собой и получать удовольствие от баскетбола.