Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Стивен Карри
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

«Я – свой самый пристрастный критик». Второе пришествие Карри

Ошибки, допущенные в финальной серии прошлого сезона, стали для Стивена Карри уроком, но не заставили потерять уверенность в себе.
30 мая 2017, вторник. 16:15. Баскетбол

Игра была вязкой и малорезультативной. «Голден Стэйт» вёл очко у «Кливленда» за пять минут до окончания седьмого матча финальной серии сезона-2015/16. Каждое действие, каждое движение на этом отрезке имело колоссальное значение.

Стивен Карри особенно отчётливо помнит один пас и разочарованно покачивает головой, мысленно возвращаясь в тот момент.

«Знаю, что это была плохая передача».

Ведя мяч у лицевой линии, двукратный MVP левой рукой отдал пас за спиной в направлении Клэя Томпсона, но у того не было ни малейшей возможности его получить. Передача ушла в аут. Такая странная и небрежная потеря в столь ответственный момент. Этот эпизод стал началом конца. За последние 4 минуты и 39 секунд «Уорриорз» не набрали ни одного очка и проиграли чемпионскую серию, в которой были впереди 3-1.

Стивен так хотел бы, чтобы этой передачи не было. Но он пообещал себе, что одна, даже настолько критическая, ошибка в карьере не помешает ему двигаться дальше.

Я прекрасно знаю, что чем проще ты играешь, тем выше надёжность, и что судьба чемпионского титула нередко решается в одной или двух подобных ситуациях.

«Продолжаю иногда вспоминать ту потерю. Я прекрасно знаю, что чем проще ты играешь, тем выше надёжность, и что судьба чемпионского титула нередко решается в одной или двух подобных ситуациях. Но, несмотря на это, в одном из предсезонных матчей я снова отдал пас за спиной. Поскольку я не сомневаюсь, что умею исполнять этот элемент, и ничто не способно поколебать мою уверенность».

Также Карри поучаствовал и в другом ключевом эпизоде концовки того поединка. За 53 секунды до финальной сирены Кайри Ирвинг реализовал через его вытянутую руку сложный трёхочковый, который вывел «Кавальерс» вперёд. Это попадание и стало решающим. Но Стивен не считает, что допустил тогда ошибку в обороне.

«Это был отработанный бросок. Я стоял совсем рядом и старался не сфолить. Я находился прямо перед Ирвингом и активно мешал ему. Но Кайри всё сделал безупречно. Снимаю перед ним шляпу. Однако сделать что-то лучше в том эпизоде я не смог бы».

В нынешнем сезоне Карри много внимания уделял улучшению контроля мяча. В текущем плей-офф он допускал всего 3,3 потери в среднем за игру, а в прошлом этот показатель был выше — 4,2. Стивен является специалистом по преодолению особенно плотной защиты соперника. В этом искусстве он пытается найти оптимальный баланс, стремясь достичь совершенства.

«Я знаю, насколько важно дорожить мячом для успешной борьбы за титул. И, безусловно, понимаю, что в плей-офф, когда я не теряю мяч, мы сможем завершать броском каждое владение в критические моменты. Уверенность в том, что я смогу доводить до логического завершения каждую атаку – это следующий этап в моей игровой эволюции. И я стремлюсь к нему».

В четвёртой четверти седьмой встречи прошлогоднего финала Карри реализовал лишь 1 из 6 бросков с игры. А в целом за серию он набирал по 22,6 очка за матч, отправляя в цель по 40% атак с ближней и средней дистанций и 40% трёхочковых. Эти показатели уступали его средним по сезону соответственно на 8 очков, 10% и 5%.

Уверенность в том, что я смогу доводить до логического завершения каждую атаку, – это следующий этап в моей игровой эволюции.

По итогам минувшего регулярного чемпионата кто-то может сказать, что разыгрывающий «Голден Стэйт» перестал соответствовать собственным высочайшим стандартам, установленным в предыдущие годы. Но сам игрок с этим не согласен.

«Это заблуждение, хотя я не люблю говорить на такие темы. Действительно, в прошлогоднем финале я сыграл не лучшим образом. Но в целом могу гордиться тем уровнем, который демонстрировал последние два года. Я был уверен в себе, агрессивен и делал своё дело. Я сам являюсь собственным самым пристрастным критиком, так что полностью отвечаю за эти слова».

В нынешнем плей-офф Стивен записывает в актив по 28,6 очка в среднем за игру с реализацией бросков с игры 50% и трёхочковых 43% и является одним из лучших баскетболистов в матчах на вылет. Однако он прекрасно понимает, что вся эта статистика не будет иметь значения, если не соответствовать ей в финале.

«У меня есть возможность проявить себя в самой важной части чемпионата. Я провёл хороший сезон. И неважно, заметил это кто-нибудь или нет. Сейчас нужно продолжать в том же духе, будучи в центре всеобщего внимания. Надеюсь, в ближайшие три недели мне это удастся».

Стивена не рассматривали в качестве претендента на звание MVP сезона, восхищаясь показателями Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена. Но сейчас он снова доказывает всем свою принадлежность к лучшим из лучших. Карри говорит, что не обращал внимания на гонку за MVP, поскольку ставил перед собой более высокие цели. Но если он продолжит играть на том же уровне, а «Голден Стэйт» одержит ещё четыре победы, то летом будут говорить не об Уэстбруке с Харденом.

В данный момент важно только то, что мы будем сражаться за чемпионство, и я могу помочь команде завоевать его.

«Со статистической точки зрения Расселл и Джеймс, несомненно, вынесли себя в особую категорию. Они провели блестящий сезон и своими выдающимися достижениями полностью заслужили столько внимания. Конечно, я мог бы вспомнить о двух своих титулах MVP. Но мне это не нужно, чтобы осознавать свою ценность для команды. В данный момент важно только то, что мы будем сражаться за чемпионство, и я могу помочь команде завоевать его».

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри
Новости. Баскетбол
30 мая 2017, вторник
18:07 Зубков: «Локомотив» пока не собирается в отпуск
17:32 Мозгов: однажды меня не пустили на Гран-при Формулы-1
16:51 Хосе-Хуан Бареа стал тренером пуэрто-риканской команды
16:14 «Нижний Новгород» подписал новый двухлетний контракт с Максимом Григорьевым
15:28 Джеймс: Дюрант – один из самых опасных игроков в мире
15:06 Б. Скотт: Уолтон неплохо справился со своей работой в первом сезоне в «Лейкерс»
14:57 Марбэри: я и Айверсон были первыми разыгрывающими, нацеленными на набор очков
14:21 Гомельский: ЦСКА будет непросто в третьем матче с «Локомотивом»
13:59 Лю: за последний год «Кливленд» стал более разносторонним в нападении и защите
13:32 Гуннар Петерсон: Ингрэм – особенный спортсмен
13:02 Мэджик Джонсон: Лонзо Болл очень похож на меня
12:52 Майк Браун восстановился после пищевого отравления
12:21 Тони Паркер: покажу свой лучший баскетбол, когда вернусь в январе
11:51 Ирвинг: «Кливленд» не хочет, чтобы история закончилась на одном титуле
11:21 Макги: стараюсь приносить пользу команде и быть эффективным
10:56 Байрон Скотт: Митч Капчак и Джим Басс солгали и обманули меня
10:26 Рабб пройдёт просмотр в «Лейкерс»
09:57 Баркли: мне нравится подшучивать над Шакилом О’Нилом
09:44 Дрэймонд Грин: Макги наконец-то выступает за первоклассный клуб
00:24 Джеймс встретился с 19-летним фанатом, больным раком
29 мая 2017, понедельник
23:26 Керр: вопрос с моей работой в финальной серии подвешен в воздухе
22:55 Карри: всё ещё думаю о потере в седьмом матче прошлогоднего финала
21:35 Шрёдер сыграет за Германию на Евробаскете-2017
20:46 Фанат поднял игровую майку Стивена Карри на Эверест
19:51 В.Карасёв: главной задачей «Зенита» будет остановить Шведа
19:18 Тимма: «Зенит» пока не достиг своих целей
18:27 Дадли: Гриффин может перейти только в «Майами»
17:36 Единая лига ВТБ оштрафовала «Химки» на 300 тыс. за критику судей Шведом
17:26 Паркер: «Сан-Антонио» мог взять титул, не получи я травму
16:52 Тулсон: лучший снайпер современности — Стивен Карри
16:33 Тулсон: наибольшее впечатление в детстве на меня произвёл Джордан
16:11 «Зенит» обновил рекорд Единой лиги ВТБ по продолжительности победной серии
15:57 Инглс: мой приоритет — остаться в «Юте»
15:10 Макдермотт: мне всегда хотелось играть за «Оклахома-Сити»
14:47 Ашик и Ильясова готовы помочь сборной Турции на Евробаскете-2017
14:11 Мэджик Джонсон сравнил Лавара Болла с матерью Ким Кардашьян
14:01 Игуодала: готов к финалу плей-офф
13:36 Форбс: Попович сказал, что я останусь в «Сан-Антонио»
13:13 Джеймс: спокойствие Лю помогает «Кливленду»
12:48 Стивен Карри: у Боба Майерса очень трудная работа
12:28 К. Томпсон: пересматриваю прошлые матчи, чтобы вспомнить, на что я способен
11:58 Абдул-Джаббар: Зубац может научиться хорошо исполнять мой «небесный крюк»
11:38 Дюрант: Боб Майерс не пытается всем видом показать, что он лидер
11:17 Войнаровски: маловероятно, что «Сан-Антонио» подпишет контракт с Полом
10:48 Джеймс: ранее мне уже доводилось сражаться с четырьмя членами Зала славы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017