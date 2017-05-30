«Я – свой самый пристрастный критик». Второе пришествие Карри

Ошибки, допущенные в финальной серии прошлого сезона, стали для Стивена Карри уроком, но не заставили потерять уверенность в себе.

Игра была вязкой и малорезультативной. «Голден Стэйт» вёл очко у «Кливленда» за пять минут до окончания седьмого матча финальной серии сезона-2015/16. Каждое действие, каждое движение на этом отрезке имело колоссальное значение.

Стивен Карри особенно отчётливо помнит один пас и разочарованно покачивает головой, мысленно возвращаясь в тот момент.

«Знаю, что это была плохая передача».

Ведя мяч у лицевой линии, двукратный MVP левой рукой отдал пас за спиной в направлении Клэя Томпсона, но у того не было ни малейшей возможности его получить. Передача ушла в аут. Такая странная и небрежная потеря в столь ответственный момент. Этот эпизод стал началом конца. За последние 4 минуты и 39 секунд «Уорриорз» не набрали ни одного очка и проиграли чемпионскую серию, в которой были впереди 3-1.

Стивен так хотел бы, чтобы этой передачи не было. Но он пообещал себе, что одна, даже настолько критическая, ошибка в карьере не помешает ему двигаться дальше.

Я прекрасно знаю, что чем проще ты играешь, тем выше надёжность, и что судьба чемпионского титула нередко решается в одной или двух подобных ситуациях.

«Продолжаю иногда вспоминать ту потерю. Я прекрасно знаю, что чем проще ты играешь, тем выше надёжность, и что судьба чемпионского титула нередко решается в одной или двух подобных ситуациях. Но, несмотря на это, в одном из предсезонных матчей я снова отдал пас за спиной. Поскольку я не сомневаюсь, что умею исполнять этот элемент, и ничто не способно поколебать мою уверенность».

Также Карри поучаствовал и в другом ключевом эпизоде концовки того поединка. За 53 секунды до финальной сирены Кайри Ирвинг реализовал через его вытянутую руку сложный трёхочковый, который вывел «Кавальерс» вперёд. Это попадание и стало решающим. Но Стивен не считает, что допустил тогда ошибку в обороне.

«Это был отработанный бросок. Я стоял совсем рядом и старался не сфолить. Я находился прямо перед Ирвингом и активно мешал ему. Но Кайри всё сделал безупречно. Снимаю перед ним шляпу. Однако сделать что-то лучше в том эпизоде я не смог бы».

В нынешнем сезоне Карри много внимания уделял улучшению контроля мяча. В текущем плей-офф он допускал всего 3,3 потери в среднем за игру, а в прошлом этот показатель был выше — 4,2. Стивен является специалистом по преодолению особенно плотной защиты соперника. В этом искусстве он пытается найти оптимальный баланс, стремясь достичь совершенства.

«Я знаю, насколько важно дорожить мячом для успешной борьбы за титул. И, безусловно, понимаю, что в плей-офф, когда я не теряю мяч, мы сможем завершать броском каждое владение в критические моменты. Уверенность в том, что я смогу доводить до логического завершения каждую атаку – это следующий этап в моей игровой эволюции. И я стремлюсь к нему».

В четвёртой четверти седьмой встречи прошлогоднего финала Карри реализовал лишь 1 из 6 бросков с игры. А в целом за серию он набирал по 22,6 очка за матч, отправляя в цель по 40% атак с ближней и средней дистанций и 40% трёхочковых. Эти показатели уступали его средним по сезону соответственно на 8 очков, 10% и 5%.

Уверенность в том, что я смогу доводить до логического завершения каждую атаку, – это следующий этап в моей игровой эволюции.

По итогам минувшего регулярного чемпионата кто-то может сказать, что разыгрывающий «Голден Стэйт» перестал соответствовать собственным высочайшим стандартам, установленным в предыдущие годы. Но сам игрок с этим не согласен.

«Это заблуждение, хотя я не люблю говорить на такие темы. Действительно, в прошлогоднем финале я сыграл не лучшим образом. Но в целом могу гордиться тем уровнем, который демонстрировал последние два года. Я был уверен в себе, агрессивен и делал своё дело. Я сам являюсь собственным самым пристрастным критиком, так что полностью отвечаю за эти слова».

В нынешнем плей-офф Стивен записывает в актив по 28,6 очка в среднем за игру с реализацией бросков с игры 50% и трёхочковых 43% и является одним из лучших баскетболистов в матчах на вылет. Однако он прекрасно понимает, что вся эта статистика не будет иметь значения, если не соответствовать ей в финале.

«У меня есть возможность проявить себя в самой важной части чемпионата. Я провёл хороший сезон. И неважно, заметил это кто-нибудь или нет. Сейчас нужно продолжать в том же духе, будучи в центре всеобщего внимания. Надеюсь, в ближайшие три недели мне это удастся».

Стивена не рассматривали в качестве претендента на звание MVP сезона, восхищаясь показателями Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена. Но сейчас он снова доказывает всем свою принадлежность к лучшим из лучших. Карри говорит, что не обращал внимания на гонку за MVP, поскольку ставил перед собой более высокие цели. Но если он продолжит играть на том же уровне, а «Голден Стэйт» одержит ещё четыре победы, то летом будут говорить не об Уэстбруке с Харденом.

В данный момент важно только то, что мы будем сражаться за чемпионство, и я могу помочь команде завоевать его.

«Со статистической точки зрения Расселл и Джеймс, несомненно, вынесли себя в особую категорию. Они провели блестящий сезон и своими выдающимися достижениями полностью заслужили столько внимания. Конечно, я мог бы вспомнить о двух своих титулах MVP. Но мне это не нужно, чтобы осознавать свою ценность для команды. В данный момент важно только то, что мы будем сражаться за чемпионство, и я могу помочь команде завоевать его».