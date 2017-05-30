Даёшь 3-2! Швед взял титул MVP, «Химки» уничтожили «Зенит» дома

Третий матч серии между «Химками» и «Зенитом» обещал стать не менее драматичным и захватывающим, чем первые два. Помимо огромного количества болельщиков (химкинская арена заполнилась до отказа) на матче присутствовали новоявленный чемпион России по футболу Артём Ребров и центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов. Оба прибыли на матч в сопровождении жён и детей.

С первых секунд соперники взяли запредельный темп. Через четыре минуты после стартового спорного счёт был 11:11. У «Химок» выделялся Эрл Роуленд – американец записал на свой счёт 5 очков, ещё 4 добавил Алексей Швед. В составе «Зенита» не было явного лидера — на табло отметились и Сергей Карасёв, и Павел Сергеев, и Антон Пушков.

«Химки» организовали было мини-рывок, но Карасёв-младший точным трёхочковым его нивелировал. Далее болельщики стали свидетелями внутриигрового хит-парада. Аарон Уайт исполнил мощный путбэк-данк после промаха Стефана Марковича, а в ответной атаке Робби Хаммел быстро остудил пыл гостей «трёхой» из угла. Сергей Моня с оглушительным звоном накрыл броском из-под кольца Райана Тулсона, но «Зенит» всё же реализовал «бомбу».

Роуленд раз за разом проходил оборону гостей, ближе к концу четверти в зале появилась и его супруга. Семейное единение сказалось на американце как нельзя лучше: 11 очков за четверть – такое не снилось даже Шведу (он завершил отрезок с 8 очками). Стартовая десятиминутка осталась за хозяевами, которые при поддержке родной публики сумели навязать сине-бело-голубым свою игру и оказались сильнее в быстром баскетболе – 30:21. Тем не менее это ещё ничего не значило. В предыдущих матчах серии химчане уже вели с солидной разницей, что не мешало им легко терять преимущество.

На старте второй четверти Швед успешно опроверг этот тезис, отправив в цель «трёшку» и сравнявшись по результативности с Роулендом. Робким попаданием со штрафного ответил Кайл Лэндри. Снайперскими подвигами Шведа вдохновились Хаммел и Вячеслав Зайцев. Их попадания из-за дуги довели преимущество хозяев до устрашающих «+17», и Василий Карасёв спешно взял тайм-аут. Процент трёхочковых «Химок» поражал воображение – 71% (5 из 7)!

Питерцы восприняли это как вызов и организовали рывок 8-2, сократив отставание до «+11» – 30:41. Команды обменялись несколькими результативными атаками, и при «+9» тайм-аут взял уже Душко Иванович.

Карасёв-старший пробовал сдерживать Шведа силами разных игроков, но лидер «Химок» оставлял не у дел каждого из них. С одинаковой лёгкостью он уходил и от Валиева, и от Тулсона, и от Уайта – 51:46.

В критический момент Моня зарядил точную «трёху», а ещё через несколько секунд после промаха Марковича имел все шансы стать героем четверти, но промазал. Правда, его подстраховал Маркел Браун, и хозяева ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом «+10» – 56:46.

Перед началом третьей четверти произошло ещё одно приятное для подмосковной публики событие – MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ признали Шведа. Он хоть и уступил по средней результативности Нику Миннерату, но награду получил совершенно заслуженно.

Получил награду — и тут же отправил очередную «бомбу» в кольцо гостей. Это уязвило уснувшего Карасёва-младшего, и он ответил сопернику «трёхой» и проходом, после которого принялся апеллировать к арбитрам, намекая на фол. Судьи на его претензии никак не отреагировали, зато отреагировал соперник. Рывок 6-0 вернул «Химкам» «+15», а у «Зенита» никак не ладилось с атакой. Даже Маркович, и тот смазал штрафной – 68:52.

Карасёв взял инициативу в свои руки и в одиночку продрался сквозь оборону химчан. Команды обменялись потерями в попытке порадовать публику аллей-упами. Жёлто-синие умчались в контратаку, Браун реализовал энд-уан. Карасёв-старший взял тайм-аут, но безуспешно.

После двух точных штрафных Роуленда преимущество хозяев возросло до «+20» – 74:54. Реализовав очередной точный бросок, американец отправился отдыхать, вместо него на паркете появился Егор Вяльцев. Болельщики встретили его громкими овациями, сравнимыми с теми, что достались вышедшему на площадку чуть ранее Дмитрию Соколову.

У «Зенита» не получалось почти ничего. Последним гвоздём в крышку гроба питерцев стала «трёха» Хаммела в концовке четверти. Отыграть «+22» за 10 минут можно разве что в кино, ну или в крайнем случае в NCAA.

Иванович отправил отдыхать основных игроков, оставив на площадке Хаммела и ближайший резерв команды. «Зенит» отстал настолько безнадёжно, что на паркете у «Химок» появился Валерий Лиходей. Пока команды домучивали оставшиеся минуты, он набрал 5 очков подряд!

На последних минутах встречи «Химки» были заняты тем, чтобы позволить отличиться Вяльцеву, оставшемуся единственным игроком жёлто-синих с нулём в графе «набранные очки». Бросок у Егора не шёл.

«Химки» завершали матч под скандирование: «Молодцы! Молодцы!». Все болельщики были на ногах. Возможно, «Зенит» преждевременно уверовал в выход в финал, и подмосковная команда соперника наказала. Жёлто-синие одержали победу со счётом 97:73 – продолжению триллера быть! Даёшь пять матчей серии!