Мозгов: главный вывод сезона? Никогда не расслабляй «булки»!

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов – об итогах первого года в Калифорнии, тоске по России, отношениях с Люком Уолтоном и многом другом.

Тимофей Мозгов выступает в НБА с 2010 года, но каждое межсезонье приезжает в Россию. Последний регулярный чемпионат сложился для центрового не слишком удачно – в первой половине он выходил в старте «Лейкерс», а после Матча звёзд лишился места в составе – главный тренер калифорнийцев Люк Уолтон объявил, что намерен потратить остаток сезона на обкатку молодых игроков команды. «Лейкерс» завершили «регулярку» на 14-м месте таблицы Западной конференции, получив при этом второй пик на грядущем драфте.

В первой части интервью «Чемпионату» Мозгов рассказал о жизни в США, тоске по России, смене руководства в «Лейкерс», отношениях с Уолтоном и подвёл главные итоги сезона.

«Не думаю, что когда-нибудь привыкну к жизни в США»

– Как настроение по возвращении на Родину?

– Московское.

– Московское – это хорошее?

– Хорошее, причин унывать нет.

– Чем занимаетесь сейчас помимо раздачи бесконечных интервью?

– Вы знаете, в этом году их намного меньше, чем в прошлом и позапрошлом. Поэтому есть время заняться чем-то другим, потренироваться, например. Кроме того, мы с моей творческой командой уделяем особое внимание работе с молодёжью. Каждое лето начиная с 2011 года я приезжаю в Россию, и мы организуем различные встречи, мастер-классы, проводим турниры. Последние пять лет меня официально поддерживает НБА. Недавно я стал наставником проекта KFC Battle, главной задачей которого является популяризация активного образа жизни.

– Как относитесь к поездкам домой? Ждёте каждую?

– Конечно. Живу в США уже семь лет и всё равно каждый раз жду не дождусь возвращения на родину. Здесь много друзей и родственников. Ну и воспитан я на этой культуре, поэтому, конечно, скучаю.

– То есть перестроиться окончательно не получается?

– Я и не думаю, что получится.

– Остаться в США на ПМЖ не хотели бы?

– Поживём – увидим. Я просто уже давно не делаю того, чего мне хочется, к сожалению. Делаю то, что нужно семье, поэтому пока сложно говорить о будущем.

– Переход в «Лейкерс» – это тоже то, что нужно семье?

– Нет. Есть вещи, которые моя семья чётко понимает. Работа прежде всего. И в принципе могу сказать, что моя жена неплохо справляется со своей ролью.

Живу в США уже семь лет и всё равно каждый раз жду не дождусь возвращения на родину.

– Как сын? Привык к Лос-Анджелесу?

– Освоился, уже в садик ходит. Ему всё нравится. По-английски уже скоро лучше чем папа будет разговаривать.

– Как коротко можете резюмировать сезон для себя?

– Тяжёлый сезон, я бы даже сказал, один из тяжелейших в карьере. Мне кажется, я справлялся с тем, что должен был делать, но в конце сезона уже не играл.

– Тяжёлым он стал из-за отсутствия игровой практики?

– Сложно и физически, и морально. Мы профессионалы, и это наша работа. К сожалению, не у всех получается. Кто-то просто не хочет находиться в таком положении, но мне кажется, я и с этим справился.

– Какой главный вывод по итогам сезона вы для себя сделали?

– Наверное, никогда не расслаблять «булки», даже когда кажется, что уже можно.

«Уолтон излучает позитивную энергию даже по телефону»

– В итоге не сожалеете о выборе в пользу «Лейкерс»?

– Нет. Несмотря на итоговый результат, мы играли неплохо. Да, нам было далеко до плей-офф в плане турнирной таблицы. А по ощущениям от той игры, которую мы показывали, до игры, которая выведет на с в плей-офф, отделяет на самом деле вот такой щелчок. Мы это видели в начале сезона.

– Общались с Уолтоном до принятия решения? Что прельстило в предложении калифорнийцев помимо контракта?

– С Люком разговаривал по телефону. Что прельстило? Я видел Уолтона, когда он работал помощником тренера в «Голден Стэйт». От него исходила позитивная энергия, и во время нашего телефонного разговора я её почувствовал. Услышал то, что мне нужно было услышать. На самом деле его слова не разошлись с делами. И это очень приятно.

«Дедом» себя не ощущаю. Хотя пару раз брал слово, разговаривал с ребятами. Они прислушивались.

– Были какие-то другие реальные предложения от других клубов?

– Были. Но зачем о них сейчас говорить? Их было несколько, в том числе и от контендеров. Но получилась такая интересная ситуация: можно было и журавля поймать, а можно было остаться ни с чем. Поэтому я решил перестраховаться и не сожалею об этом.

– Сейчас вы в самом расцвете сил. Могли бы проводить по 35-40 минут на площадке?

– Все 48 минут мог бы проводить, легко. Чем больше играешь, тем меньше испытываешь проблем со здоровьем. Всё сразу уходит. А когда мало играешь, то каждый синяк чувствуешь.

– Многие эксперты как раз критикуют существующий календарь с обилием бэк-ту-бэков.

– А я и не говорю, что это хорошо. В моём случае лучше играть, чем не играть. Речь не о ребятах, которые работают на износ по 15 сезонов подряд. Конечно, им тяжело переносить бэк-ту-бэки и многое другое.

– Как лично вы переносите несколько игр подряд?

– По-разному. Бывает, не могу уснуть в отеле, и тогда появляются проблемы. Недостаток сна всегда их за собой влечёт. А когда высыпаюсь, то отлично.

«Если гнаться за дабл-даблами, можно оформлять их хоть каждый вечер»

– Многие эксперты отмечают, что вы единственный человек в «Лейкерс», который выполняет черновую работу, которая на статистике не отражается. Не бывает обидно?

– Я просто делаю то, чему меня учили, и не пытаюсь прыгнуть выше головы. Как умею играть в баскетбол, так и играю. Конечно, я стараюсь становиться лучше и себе что-то доказываю, но получается то, что получается.

– В последнем сезоне в «Денвере» вы были одним из лидеров, штамповали внушающие уважение дабл-даблы. Что мешает показывать то же самое в «Лейкерс»?

– Конечно, оформлять дабл-даблы можно хоть каждый вечер, если за этим гнаться. Нет, я не хочу сказать, что дабл-дабл – это очень легко. Напротив. Но многое зависит от игрового времени, от того, с кем на площадке находишься. Я не проводил на паркете по 30 минут, а постоянные дёрганья мешали поймать ритм. НБА – такая штука, что в одном матче ты пять подборов можешь взять за две минуты, а в другом за десять – всего один. Но работа на щитах лишней не бывает. Мне кажется, мои усилия оценивают по достоинству.

– Тем не менее болельщики больше замечают игроков, которые выделяются по статистике. Планируете что-то с этим делать?

– Не знаю. Значит, буду чаще бросать, чтобы меня все запомнили.

Могут обменять всех кроме Ингрэма? Так это новость, что ли? Для меня это не новость. Это НБА – здесь могут обменять любого.

– Не скучаете по временам, проведённым в «Наггетс»? Общаетесь с кем-то из экс-партнёров, может с Кеннетом Фаридом?

– Не очень слежу за бывшими командами. Мне кажется, Фарид несколько подсел, он уже не такой фееричный, как раньше. Не слежу ни за кем, кроме Данилки (Галлинари. – Прим. «Чемпионата»). Мы с ним постоянно на связи.

– Игра против «Бруклина» – лучшая в сезоне?

– Не знаю. Я в этом сезоне не могу припомнить каких-то классных матчей. Были хорошие, были ужасные, но чего-то реально запоминающегося не было.

– А во всей заокеанской карьере?

– Наверное, два матча. Первый дабл-дабл в «Нью-Йорке». Я не выходил на паркет очень долго и тут мне дали аж 30 минут. Второй – в финале с «Кливлендом», когда я набрал 28 очков. Несмотря на то что мы тогда проиграли, мне кажется, это была крутая игра. Вообще, тот финал был классным, как и прошлый. Да и этот наверняка будет не хуже (смеётся).

– Какой из финалов запомнился больше?

– Их тяжело сравнивать – оба очень важны для меня в плане личного роста. Они просто разные.

– Ждали церемонию вручения чемпионского перстня? Кружочек в календаре поставили?

– Я знал, что она будет. Ждал, ждал, а потом забыл. И вдруг раз, и мы едем в Кливленд. Я переволновался и почти не мог нормально играть тогда. Эмоции переполняли.

– Часто пересматриваете свои удачные матчи?

– Никогда. Бывает, в самолёте пересматриваю записи матчей, но не для того, чтобы потешить самолюбие, а с тем, чтобы улучшить свою игру в дальнейшем.

– Ну, хоть блок-шот Кевину Дюранту на старте сезона запомнился?

– Вот вы напомнили мне сейчас. Не скажу, что запомнился, но момент был хороший.

– В таком случае назовите лучший момент в карьере.

– Победа в финале НБА. Все выбежали на площадку обезумевшие от счастья, жёны плакали. Было очень круто.

«Лейкерс» готовы обменять всех, кроме Ингрэма? А это новость?»

– Как восприняли новость о смене руководства в «Лейкерс»?

– Как подали, так и воспринял. Сменилось и сменилось. Просто не до конца было понятно, чего хочет новое руководство. Вот сейчас будет межсезонье, и мы посмотрим, что они попытаются сделать и в каком вообще направлении мы движемся.

– Никаких личных встреч руководства с игроками не будет?

– Я видел уже всех лично. Не думаю, что они сами что-то поняли за столь короткий срок. Хотя наверняка какая-то выработанная стратегия развития у них уже есть.

Финалы НБА тяжело сравнивать – оба очень важны для меня в плане личного роста. Они просто разные.

– То есть пока ничего не изменилось? Мэджик Джонсон заявил в прессе, что всех, кроме Брэндона Ингрэма, готов обменять. Это не насторожило?

– Так это новость, что ли? Для меня это не новость. Это НБА – здесь могут обменять любого. Брэндон действительно талантливый игрок, и у него впереди большое будущее. На месте Мэджика я бы сделал то же самое. Совершать обмен ради обмена смысла нет. Нужно усилить состав, затыкать дыры.

– С кем из нынешнего состава «Лейкерс» вам было наиболее комфортно играть?

– С Лэрри Нэнсом. И пару раз мы выходили с Ивицей Зубацем, тоже было неплохо. Они более дисциплинированны, и мне легче читать их игру и принимать правильные решения.

– А из разыгрывающих? Расселл?

– Я бы не назвал его разыгрывающим, он больше забивает, он скорее комбо-гард. У него хорошая рука, но он ещё молодой.

– Центровому без классического разыгрывающего тяжело приходится?

– Да нет, нормально. Справляемся.

– Вы и Луол Денг – самые возрастные в команде. Ощущаете себя «дедом»?

– Не сказал бы, мы такие же, как и остальные. Хотя пару раз брал слово, разговаривал с ребятами. Они прислушивались. Для них важно контролировать эмоции, что не может не радовать. Бывает, я и кричал на них на площадке. Но в раздевалке стараюсь сохранять спокойствие. Толкать речи – не мой конёк, у нас есть другие любители высказаться.

– Вы сказали, что Уолтон сразу понравился, а как складывались отношения по ходу сезона?

– Прекрасно. Он открыт для общения, хоть в гости его приглашай, хоть сам к нему напрашивайся. Он примерно моего возраста, и с ним намного легче общаться. Тем для соприкосновения больше, поэтому, наверное, и такой комфорт в общении. И поверьте, я не единственный, кто так думает.

– Его авторитет чувствуется?

– Несмотря на возраст, у него уже есть чемпионский титул, пусть и в роли ассистента. Тем более что Уолтон сам играл. То есть молодые ребята видят, что он не просто с улицы пришёл, а прошёл огромный путь как игрок и тренер. Поэтому, конечно его уважают.

Вторую часть интервью с Тимофеем Мозговым читайте на «Чемпионате» 1 июня.