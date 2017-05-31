«Краснодар – Москва — финал». ЦСКА прошёл «Локо» за три матча

После второго поражения в полуфинальной серии с ЦСКА Саша Обрадович не выглядел подавленным. По крайней мере точно был не похож на тренера, чья команда повисла на волоске в серии с явным фаворитом. У сербского наставника не было концептуальных претензий к своим подопечным, и вряд ли они нашлись у стороннего наблюдателя за «80 московских минут». «Локомотив» вынужден играть против команды, которая испытала настоящий болевой шок и теперь готова снести со своего пути любого, без одного из своих лидеров, а по сути, цементирующего звена во фронткорте – Кевин Джонс на паркете в Краснодаре так и не появился.

Если серб повторял мантру о том, что «Локо» всерьёз настроен вернуть серию в Москву, то Димитрис Итудис с не меньшей настойчивостью стоял на том, что его команда – лучшая в этой дуэли и заканчивать банкет нужно уже в Краснодаре. Перед третьим матчем у греческого специалиста была масса поводов для оптимизма, главный из которых – защита его подопечных во второй игре серии. Впервые за долгое время ЦСКА был очень близок к тому, чтобы удержать серьёзного оппонента в диапазоне 70 набранных очков (в итоге «Локо» набрал 71).

В Краснодаре готовились к решающей битве со всей серьёзностью. О продлении серии говорили ещё в лабиринтах «Баскет-холла». Первая же сцена, открывшаяся взгляду нескольких журналистов при выходе на паркет, – целый десант игроков «Локомотива», отрабатывающий броски с любых дистанций за 80 минут до стартового свистка. На противоположной стороне площадки за всех «армейцев» отдувался Джеймс Огастин. Арена «Локо» заполнялась не быстро, но уже в первой четверти стало ясно, что местный рекорд посещаемости этого плей-офф побит.

Несмотря на все геройства Аарона Джексона, который, успевал практически в любом моменте, «армейцам» не удалось сразу же убежать от «Локомотива». Краснодарцы неплохо разбрасывали мяч, находя опции как на периметре, так и под кольцом. Тем не менее претензий к бэккорту Джексон – Де Коло до традиционного выхода Теодосича быть не могло – пара защитников набрала 13 из первых 15 очков гостей (11:15).

Самым эпичным моментом четверти, без сомнения, стал сольный проход «от берега до берега» от Кайла Хайнса, который умудрился не потерять мяча и записать на свой счёт хоккейную передачу. Помимо нелепостей в защите хозяевам мешали и ненужные свистки. После одного из них Мэтт Дженнинг отправился отдыхать, заработав второй фол, а Обрадович показал характерный жест Дмитрию Хвостову. Судьи не скупились на «подарки» в обе стороны, что несколько сбило приличный темп игры. Милоша Теодосича это абсолютно не смущало, и в течение минуты сербский разыгрывающий нивелировал все бонусы Яна Вуюкаса и Андрея Зубкова в «краске» — 17:23.

В дебюте второй десятиминутки красок вновь добавил Теодосич, теперь показав своё актерское мастерство. Милош дважды кряду слишком сильно хотел показать контакт судьям, ещё раз напомнив, что не зря является соотечественником Эмира Кустурицы. Краснодарская публика бесплатного спектакля не оценила и даже после тайм-аута Обрадовича ещё немного посвистела четвёртому номеру ЦСКА.

Впрочем, это не мешало гостям постепенно увеличивать преимущество, пользуясь осечками признанных снайперов «Локо» — в какой-то момент процент с игры у краснодарцев упал до опасной отметки в 35%. Ещё больше настроение Обрадовичу испортил Виталий Фридзон, оформивший с помощью своих «пистолетов» весомые «+14» (19:33). Саше пришлось взять второй тайм-аут – безмолвная поза наставника хозяев, обращённая в вечность, говорила сама за себя.

«Локомотиву» срочно был нужен взрыв – серия всё отчётливее приближалась к концу. И нельзя сказать, что краснодарцы чем-то поразили в следующем отрезке, но Димитрис Итудис решил действовать сверхконсервативно, пресекая даже мини-рывки соперника своими тайм-аутами. Тем не менее увеличение активности «Локо» на обоих концах площадки нельзя было не отметить – в нескольких владениях ЦСКА приходилось буквально зарываться в последних секундах. Но подопечные Обрадовича по-прежнему слишком много промахивались из совершенно открытых позиций на дуге. Кармическое наказание пришло от Нандо де Коло моментально – два трёхочковых, и все камбэки в концовке растворились в небытие – 31:43.

Неприятный тренд для хозяев продолжился и после большого перерыва. Первая же неточная «трёха» Коллинса потопила процент до отметки 16%, тогда как Теодосич справился с задачей с первого предъявления. Спустя некоторое время Милош выдал идеальную передачу под кольцо, после чего Джеймс Огастин принёс своей команде первое в матче преимущество в 15 очков (33:48). Следующий заметный эпизод с Теодосичем вновь возбудил краснодарских зрителей. Милош столкнулся с Брокхоффом под своим кольцом, тут же затребовал себе мяч в быстром нападении и без раздумий забил ещё один трёхочковый.

Время шло, а краснодарцы по-прежнему не могли найти хоть одного человека, способного отличиться с игры. Дальнейшее уже просто походило на издевательство. Виталий Фридзон ждал минимум полторы секунды, чтобы исполнить свою дальнюю попытку, Кайл Хайнс и вовсе получил по рукам, когда мяч уже разрезал сетку. Именно габаритный центровой принёс ЦСКА максимальное преимущество в матче, а 41 пропущенное очко за три четверти стали чуть ли не лучшим результатом «армейцев» в сезоне – 41:62.

Несмотря на то что у хозяев всё-таки полетел трёхочковый, о полноценном возрождении интриги речи не шло. «Армейцы» немного расслабились в защите, но в нападении по-прежнему действовали весьма эффективно благодаря присутствию на паркете Теодосича. Именно сербский маэстро потушил все децибелы «Баскет-холла», когда «Локомотив» всё-таки сумел подобраться на дистанцию 10 очков, выиграв предыдущий отрезок со счётом 16:6. Хозяева упирались до конца, но всё это было лишь дополнительным плацебо для трибун. ЦСКА вновь добирается до финала национального первенства за минимальное количество матчей, хотя «Локо» сделал всё возможное, чтобы самолёт «Краснодар – Москва — финал» задержал свой вылет – 66:74.