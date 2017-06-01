Мозгов: часто по ТВ вместо баскетбола идёт второсортный футбол. Как так?

Во второй части эксклюзивного интервью «Чемпионату» Тимофей Мозгов рассказал об отношениях внутри «Лейкерс», причинах ухода Дэвида Блатта из «Кливленда», вспомнил о реакции на новость о переводе на скамейку запасных и признался, с кем из тренеров в НБА пришлось сложнее всего. Ну и, конечно, не обошёл вниманием проблему популярности баскетбола в России.

«До сих пор не могу понять, кто принимал решение о моём переводе на скамейку»

– Что выделяет Уолтона на фоне других тренеров НБА, под руководством которых вы играли?

– Открытость, непринуждённость в общении.

– С кем из тренеров вам было сложнее всего общаться?

– С Тайроном Лю. Мы так и не нашли общий язык. Вроде и не ругались, но с ним почему-то было сложнее всего.

Мы так и не нашли общий язык с Тайроном Лю. Вроде и не ругались, но с ним почему-то было сложнее всего.

– Как вы восприняли новость о переводе на скамейку запасных?

– Об этом мне сообщил тренер перед игрой. Для меня это стало большим сюрпризом. Честно говоря, она для всех стала сюрпризом, даже для Уолтона. Я так и не понял, что мотивировало руководство принять такое решение.

– То есть решение принимал не главный тренер?

– До сих пор не могу этого понять. Да я и не пытался выяснить подробности. Не хотят ставить в состав – значит не хотят.

– После этого вы всё же появились на площадке несколько раз. Всё происходило спонтанно?

– После нашего разговора сказал Уолтону: «Понимаю, что сейчас такая ситуация, но если что, я буду готов». И, как мне кажется, когда он делал на меня ставку, я его не подвёл.

– Каково это – сменить чемпионскую команду на аутсайдера, который борется за высокий выбор на драфте?

– На самом деле было тяжело уходить из чемпионской команды, в клуб, который не претендует не то что на титул, а даже на плей-офф. Конечно, было тяжело. В первую очередь это касается игроков и их отношения к делу. Перед ними стоят совершенно другие задачи.

«Я хорошо общаюсь со всеми игроками «Лейкерс», но друзей среди них нет»

– Как команда принимает решение о «сливе» сезона? Об этом говорит тренер в раздевалке?

– Конечно, об этом никто не говорит. Я не знаю, «сливали» мы или нет. Никто до сих пор не понимает, что произошло. В середине сезона у нас возникли проблемы с составом. Чуть ли не полкоманды травмировалось. Даже если бы клуб решил целенаправленно «сливать», никто бы не стал говорить: «Всё, парни, а теперь – проигрываем». Ну это полный бред!

– Но всё же атмосфера в команде изменилась?

– Сезон в НБА длинный. В конце концов, всё доходит до того, что мы просто проводим встречу и едем на следующую, не зацикливаясь на результате. Если тебе удаётся найти новые эмоции на каждый новый матч, то ты побеждаешь. Но в целом эта монотонность сезона, конечно, давит.

– С кем в команде у вас наилучшие отношения?

– Хорошо общался с Марсело Уэртасом, пока он не уехал. Ещё у меня были хорошие отношения с парнем, который работал ассистентом тренера по физической подготовке. Но его уже уволили.

– А что насчёт других игроков?

– Я хорошо лажу со всеми, просто не могу сказать, что с кем-то тесно общаюсь.

– Зачем вы выкладывали в «Инстаграм» фото со штанами Джордана Кларксона?

– Он просто постоянно какие-то штаны надевает непонятные. Меня это повеселило. У меня на самом деле есть пара фото его штанов, которые ещё никто не видел. Джордану это нравится. Он сам заходил в раздевалку и позировал.

– Общаетесь с Дэвидом Блаттом? Какие у вас отношения?

– Я хорошо ладил с ним. Но после его ухода из «Кливленда» мы не общались. Не могу сказать, что у нас дружеские отношения. Смс друг другу не шлём.

– Почему у Блатта не получилось в НБА?

– Мне кажется, ему не совсем хватило опыта, чтобы руководить командой, в которой так много разных характеров. Он, конечно, справлялся, но ему было дико тяжело. Блатт старается всё делать легко и непринуждённо, а в «Кливленде» он столкнулся с тем, что каких-то вещей приходилось добиваться через силу. Мне кажется, он с этим так и не примирился, потому и уехал.

– То есть его место скорее в Европе?

– Нет, думаю он мог бы работать в НБА. Он за один сезон добился большего, чем некоторые тренеры за 10 лет.

За один сезон в НБА Блатт добился большего, чем некоторые тренеры за 10 лет.

– Сейчас активизировались слухи, что Блатт может возглавить ЦСКА. Что вы думаете по этому поводу?

– На это было бы интересно посмотреть. Или если бы он «Химки» возглавил.

«Баскетбола в жизни мне и так хватает»

– До начала серии «Химки» – «Зенит» вы прогнозировали победу подмосковному клубу. Поменялось ли ваше мнение?

– Нет, «Химки» победят — 3-2.

– Удаётся ли вам следить за европейским баскетболом во время сезона?

– Нет. Да мне и не особо интересно. У меня хватает в жизни баскетбола. Стараюсь отвлекаться другими вещами – кино, компьютерными играми, книгами.

– Какие компьютерные игры вам нравятся?

– Играю в World of Tanks. В Москве на днях проходил чемпионат мира, я его посетил.

– Почему вам нужно отвлекаться от баскетбола?

– Чтобы было желание играть дальше. Мне хватает тренировок и того, что я вижу. Баскетбол всегда вокруг меня. Мне не нужно его ещё больше. У меня и так он практически в избытке. Есть люди, например, которые смотрят матчи день и ночь напролёт. Но это не про меня.

У меня хватает в жизни баскетбола. Стараюсь отвлекаться другими вещами – кино, компьютерными играми, книгами.

– Но ведь за финалом НБА следить будете?

– Конечно. Это совсем другая история. Финал – это финал.

– На кого ставите?

– Буду болеть за «Кливленд». В прошлом году, когда «Голден Стэйт» вёл в серии 3-1, в нас никто не верил. Думаю, что-то подобное повторится и в этом финале. Мой прогноз – победа «Кавальерс» 4-3.

– Дюрант «Голден Стэйт» не поможет?

– Чтобы он не помог, ему нужно сидеть на скамейке. Конечно, он поможет. Вопрос — насколько? Трудно сказать. Я верю в победу «Кливленда».

– Правда, что во время финала-2016 Тайрон Лю собрал у всех игроков команды деньги и спрятал их в гостевой раздевалке на «Оракл-арене»?

– Так и было. Это были наши общие деньги. Набралось порядка тысячи долларов.

– Вам понравился такой мотивационный ход? Лю говорил какую-то речь при этом?

– Там перед каждой игрой произносится речь. Ну, знаете, такая, как в американских фильмах. Вообще, финал получился похожим на кино, когда главный герой проигрывает, а потом возвращается и побеждает. Было очень интересно наблюдать за публикой. «Кливленд» из команды, которую любили только в Огайо, за три дня превратился в самый популярный клуб в США. Мнение людей меняется по щелчку пальцев. После ухода в «Майами» Леброна считали последним уродом, а теперь он превратился в героя. Это показывает, какие люди на самом деле.

«Возможно, европейскому баскетболу недостаёт качества»

– Расскажите о болельщиках в США. На матчах больше преданных фанатов или глорихантеров?

– Болельщики в зале – это те ребята, которые действительно поддерживают клуб. Они приходят поболеть, выпить пива, покричать, развеяться.

– Недавно главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выражал недоволен тем, что в многомиллионной Москве на решающие матчи команды не приходит и 10 тысяч человек. Что думаете по этому поводу?

– Сложно сказать. Возможно, европейскому баскетболу недостаёт качества. При этом не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол, но на него ведь ходят. Может, дело в том, что футбол людям ближе. Не знаю, почему с баскетболом такая беда. Даже хоккей нас опережает. Но я вижу, что положительная динамика есть определённо.

– К слову о качестве баскетбола. Смотрели Матч звёзд Лиги ВТБ?

– Не полностью. Картинка была хорошая. Смотреть было приятно. У нас просто люди сами не знают, чего хотят. Помню, мы играли матч за третье место на чемпионате Европы. Но вместо нашей игры по телевизору показывали матч какого-то восьмого дивизиона чемпионата России, второсортный футбол. На поле без травы, грубо говоря. Ну что это такое? Это просто некрасиво по отношению к баскетболу. И так, к сожалению, происходит довольно часто.

– Недавно была схожая ситуация. Вместо второй игры серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань» показывали стыковой матч за право участия в Премьер-Лиге.

– Я этого не понимаю. Как могут дети полюбить наш вид спорта, если вместо хорошего баскетбола им показывают футбол? Неважно, кто там играет. У нас всегда футбол на первом месте. Спортивные новости – сплошь про футбол. Газету открыл, а там одни футбольные новости. Поймите, я не против футбола. Но мы ведь тоже спортсмены и заслуживаем внимания.

– Возможно, стоит создать отдельный баскетбольный канал, пусть даже платный?

– Наши люди ни за что не хотят платить. В том-то и проблема, что они не будут платить. Не пройдёт такая тема. Нужны будут государственные субсидии, а по-другому, наверное, и не выйдет. Мне поэтому киберспорт и нравится. Взять хоть чемпионат мира по World of Tanks. На него ни капли бюджетных денег не было выделено, а организация была такая, как на чемпионате мира по футболу. Всё по высшему разряду. И люди не просят ни у кого денег. Просто хотят, чтобы палки в колёса им не вставляли. Им больше ничего и не надо. Думаю, ещё лет через 10 они покажут, что к чему.

– Считаете ли вы киберспорт спортивной дисциплиной?

– Знаю, что на этот счёт идёт общественная дискуссия. Нужно понимать, что это и называется киберспорт, а не просто спорт. Это совсем другая дисциплина. Шахматы у нас ведь тоже спортом считаются. Но разве там люди бегают? Нет. Получается, не обязательны физические нагрузки. Бильярд – это тоже спорт. А киберспортсмены тренируются больше многих атлетов. Поэтому не вижу в киберспорте ничего плохого.