Кириленко: мы полностью погасили долги федерации

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о самых актуальных и свежих темах в российском баскетболе. Кто сильнее в серии «Химки» — «Зенит», нужно ли уезжать Шведу и Теодосичу в НБА, сколько долгов у федерации баскетбола и как дела у национальной сборной – в интервью «Чемпионату».

«Лэнгфорд, Карасёв, Швед, Теодосич и де Коло явно выделяются в чемпионате России»

– Начнём с самого актуального – серии «Химки» – «Зенит». «Химки» взяли игру дома. Кто пройдёт дальше?

– Это очень хорошая серия. Два равных соперника. У «Химок» в последнее время позитивный настрой. Они во второй игре должны были выигрывать, но в концовке всё потеряли. Эта победа поставила знак солидного равенства. Она придаст им уверенности на следующую игру.

– Чего ждёте от этого противостояния?

– Я надеюсь увидеть пятую игру, чтобы эта серия стала украшением чемпионата.

– Кого бы вы хотели видеть в Евролиге?

– Для меня и «Зенит», и «Химки» – убедительные кандидатуры. Оба клуба заслуживают играть на европейской арене. Мне всё равно, кто из этих команд выиграет. Они равные по положению, по статусу, по игровым качествам. В них собраны хорошие игроки. «Зенит» и «Химки» являются украшением чемпионата и приятным зрелищем для болельщиков.

– Если «Химки» не выйдут в Евролигу, стоит ли Алексею Шведу сменить клуб?

– Это абсолютно его решение. Мне бы хотелось, чтобы Швед играл здесь, перед своими болельщиками. Его игра заслуживает уважения, всегда интересно и увлекательно смотреть за тем, как он двигается на площадке.

– Он сейчас реально самый сильный игрок?

– Приз же он получил. На мой взгляд, на сегодняшний день есть пять человек, которые явно выделяются в чемпионате России.

– Назовите.

– Кит Лэнгфорд (УНИКС), Сергей Карасёв («Зенит»), Алексей Швед («Химки») и Нандо де Коло с Милошем Теодосичем из ЦСКА. Есть ещё Ник Миннерат из «Автодора», но из-за того, что команда провалилась в этом сезоне, к нему нет пристального внимания.

– На уровне Европы эти игроки на каком месте?

– Первые пять, которых я назвал, не только сильнейшие в России, но и в Европе. В каждой команде есть такой лидер или два лидера, на которых приятно и интересно смотреть. Люди могут ходить не на команды, а на отдельных игроков.

«Можно сказать, что Фил Джексон приедет сюда. Все будут это обсуждать?»

– Перейдём к первому финалисту. Как вы относитесь к слухам о том, что ЦСКА может возглавить Дэвид Блатт?

– Не люблю я комментировать слухи. Слух прошёл, ну и что? Можно сказать, что Фил Джексон приедет сюда. Все будут это обсуждать?

– А вам бы хотелось, чтобы Блатт вернулся в Россию?

– Я очень люблю и уважаю Дэвида. Работал с ним. Ценю его чуть больше даже, чем тренера. За то время, что он был в сборной, стал членом семьи. Конечно, мне хотелось бы видеть его где-то неподалёку, но это как и в случае Лёши Шведа.

– Поддержите его?

– Это его жизнь, его решение, тренерская карьера. Что он выберет, то и поддержим. Если нужна будет какая-то консультация, то Дэвид никогда не откажет, поможет советом.

– Милоша Теодосича сватают в НБА. Как вы считаете, сможет ли он заиграть там? Какие у него шансы?

– Почему нет? Но тут уже Милошу принимать решение. Захочет ли он всё поменять: поехать и начать карьеру практически с чистого листа. Здесь у него есть имя и статус. Захочет ли он променять этот комфорт, удобное лидерство, своё имя, зарекомендованное здесь? Всё будет от него зависеть.

– Как обстоят дела с долгами федерации?

– У нас приятные новости. Мы полностью погасили наши долги. Начинаем готовиться к новому этапу для федерации. Все проблемы, которые были, мы оставили в прошлом. Даже не хотим вспоминать об этом.

Все проблемы, которые были, мы оставили в прошлом. Даже не хотим вспоминать об этом.

– Как идёт подготовка сборных к Евробаскету?

– Сейчас очень важный момент для сборных. 16 июня стартует женская. Мы анонсировали, что у нас появился спонсор – уральская горнодобывающая компания УГМК-холдинг. Спасибо им огромное, они уже показали, что у них есть одна из сильнейших команд в мире на клубном уровне. Сейчас они стали партнёром национальной сборной. Очень отрадно, что женский баскетбол у нас в надёжных руках.

– А как дела у мужчин?

– Что касается мужской сборной, мы начинаем чемпионат Европы 1 сентября в Турции матчем с турками. Все усилия летом будут брошены на подготовку нашей сборной к чемпионату Европы.