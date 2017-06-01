«Голден Стэйт» – «Кливленд» и ещё 7 великих войн в финалах НБА

«Сан-Антонио» – «Майами»

Сражения: 2 (2013-14)

Счёт: 1-1

До того как Стивен Карри поднялся на вершину баскетбольного мира, а Леброн Джеймс не вернулся в родные края, мы наблюдали за второй по значимости дуэлью современности. Самая звёздная на тот момент команда против коллективной машины Грега Поповича с ещё играющим Данканом и здоровым Паркером. Финальные серии «Спёрс» и «Хит» подарили сразу несколько легендарных моментов, главным из которых, безусловно, стал безумный камбэк представителей Флориды в шестом матче финала-2013. Леброн Джеймс и Рэй Аллен тогда буквально сломали хребет «Сан-Антонио», но реванш уже был не за горами.

До того как Стивен Карри поднялся на вершину баскетбольного мира, а Леброн Джеймс не вернулся в родные края, мы наблюдали за второй по значимости дуэлью современности.

Спустя год подопечные Поповича провели чуть ли не идеальный финал, не оставив практически никаких шансов «большому трио», несмотря на все старания Леброна Джеймса, зацепившего лишь вторую игру. С исторической точки зрения та серия навсегда запомнится восходом новой яркой звезды, которая засияет на обоих концах площадки. Кавай Леонард стал одним из самых молодых MVP финалов, доказав, что уже в 22 года готов «сожрать» в защите любого атакующего гения.

«Чикаго» – «Юта»

Сражения: 2 (1997-98)

Счёт: 2-0

Канонические серии не только для любителей баскетбола, но и всего мирового спорта. Так получилось, что за все годы доминирования «Чикаго» в 90-х на Западе только «Юте» удалось выйти в финал два года подряд. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что в «стране мормонов» тогда обитали лучший разыгрывающий и тяжёлый форвард эпохи. «Майкл Джордан против Карла Мэлоуна» – вывеска, которая заставляла на несколько недель забыть болельщиков других 28 команд о клубных пристрастиях и прильнуть к телевизионным трансляциям.

Несмотря на неравный бой, «Юта» ещё в 1997-м показала, что способна успешно сражаться с одной из лучших команд в истории баскетбола. Чего только стоит четвёртая игра серии, когда Стоктон и Мэлоун организовали рывок 12-2 в концовке матча, не позволив Джордану абсолютно ничего. Но главный эпизод того финала (помимо самой победы) всё равно вывел на пьедестал славы Майкла. Знаменитая «Flu game» (игра с гриппом) заставила ещё раз усомниться в «человечности» атакующего защитника «Чикаго». Неизвестная инфекция заставила Майка играть на предельно низких скоростях, что не помешало ему отправить в кольцо «Юты» 38 очков и внести решающий вклад в победу своей команды.

В следующем году «Юта» подходила к решающей серии уже без аутсайдерских настроений. «Джаз» выиграли все матчи у «Буллз» в «регулярке», взяли первую строчку на Западе и в финале конференции прошлись катком по Шакилу О`Нилу и его «Лейкерс». На этом фоне «Чикаго» выглядел несколько скромнее, особенно после семиматчевой «резни» с «Индианой» Реджи Миллера. Тем не менее «Буллз» удалось сначала забрать вторую игру на выезде, а затем нанести сокрушительный удар в третьем поединке – «Юта» уступила с разницей «-42». «Джаз» вовремя оправились от кошмара, довели дело до шестой игры, которую должны были выигрывать, но и здесь не смогли помешать гению Джордана. Именно в той серии Майк совершил, пожалуй, лучший победный бросок в истории финалов НБА.

«Детройт» – «Лейкерс»

Сражения: 3 (1988-89, 2004)

Счёт: 2-1

Несмотря на богатую историю, оба клуба впервые встретились в решающей серии НБА только на закате 80-х. На покой уходила очередная легендарная команда «Селтикс», и их место плотно заняли «плохие парни» Чака Дейли во главе с маленьким генералом Айзеей Томасом. «Детройт» устраивал хаос на Востоке три года подряд, и дважды за этот период встретился с династией, которая ненамного, но всё-таки пережила своего главного исторического конкурента. Но даже тем «Лейкерс» не удалось унести ноги от «Пистонс» и выиграть оба финала.

На заре XXI века у представителей Лос-Анджелеса представилась отличная возможность взять реванш у одного из самых «беззвёздных» финалистов в истории НБА, когда в их составе помимо традиционных гигантов Коби Брайанта и Шакила О`Нила находились Карл Мэлоун и Гэри Пэйтон. В итоге по-настоящему легендарному составу пришлось в очередной раз подтвердить прописную истину о том, что внутрикомандная химия – главный залог успеха, и без неё класс отходит на второй план.

«Голден Стэйт» – «Кливленд»

Сражения: 3 (2015-17)

Счёт: ?

Противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт» уникально не только тем, что это первая пара финалистов в истории, которая будет выяснять отношения третий год подряд. Это ещё и команды-неофиты с точки зрения итогового успеха: последнее чемпионство представителей «Бэй-Эриа» датировалось 1975-м, а «Кливленд» и вовсе никогда не привозил домой кубок Ларри О`Брайана до недавних событий.

Предстоящий финал даст фору любой другой решающей серии и в плане PR-раскрутки.

Предстоящий финал даст фору любой другой решающей серии и в плане PR-раскрутки. Отношения Стивена Карри и Леброна Джеймса, история с первым чемпионством «Уорриорз», когда у «Кливленда» отсутствовали в составе Кевин Лав и Кайри Ирвинг, и возвращением «Кавальерс» со счёта 1-3 в прошлом году — всё это выводит предстоящую схватку на глобальный уровень – мы вполне вправе ожидать рекордных цифр не только на площадке, но и в Сети.

«Бостон» – «Сент-Луис»

Сражения: 4 (1957-58, 1960-61)

Счёт: 3-1

Пожалуй, самое загадочное и забытое противостояние в нашем списке. Большинство читателей наверняка даже не вспомнит, какой именно клуб обитал тогда в Сент-Луисе, и уж тем более что побеждал он на Западе, а не на Востоке. Речь, разумеется, идёт о «Хоукс», которые все свои главные достижение оформили в Сент-Луисе, а не в Атланте. Это сейчас тот период нам кажется отголоском древних времён, но тогда актуальность соперничества «Бостона» с «Сент-Луисом» была куда выше, чем с теми же «Лейкерс».

Легендарные зарубы связаны не только с именами великих игроков «Селтикс», но и с некоторыми членами Зала славы в составе «Хоукс». В первую очередь это относится к двукратному MVP лиги Бобу Петиту, являвшемуся безоговорочным лидером «Сент-Луиса». Но не стоит забывать и о ещё двух «обитателях Нэйсмита» Клифе Хэгене и Эде Макоули. Их присутствие в составе чемпионского состава-1958 непосредственно обусловлено обменом с участием Билла Расселла, которому суждено было творить историю в «Бостоне». Несмотря на явное преимущество в классе «Селтикс», «Сент-Луис» всё-таки вырвал одну победу и был очень близок к успеху в 1957 и 1960 годах.

«Лейкерс» – «Нью-Йорк»

Сражения: 5 (1952-53, 1970, 1972-73)

Счёт: 3-2

Ещё одно противостояние «старой школы», правда, уже с более явным налётом современности. Высокие отношения команд двух крупнейших мегаполисов США начались во времена, когда НБА только-только становилась на ноги. Более того, к первым двум финалам Лос-Анджелес вообще не имел никакого отношения: «Лейкерс» благополучно раскрутили свой бренд ещё в Миннеаполисе, оформив переезд лишь в 1960 году. Тогда Джордж Майкан был единственной настоящей суперзвездой лиги, и, несмотря на то что у «Никс» было побольше качественных исполнителей, благодаря Джорджу «Лейкерс» дважды отпраздновали успех.

Следующая глава знаковой дуэли относится уже к 70-м. Первая же встреча команд стала по-настоящему легендарной. «Лейкерс» под предводительством троицы Чемберллейн — Уэст — Бэйлор мчались к своему первому чемпионству, но в финале наткнулись на одну из лучших версий «Никс» с Уиллисом Ридом и Уолтом Фрэйзером. В итоге клуб из «Большого яблока» отпраздновал победу фактически без своего лидера. Травмированный Рид с нечеловеческими усилиями отковылял первую половину решающего седьмого матча, которую «Нью-Йорк» выиграл с разницей «+24». Фрэйзер своего партнёра по команде не подвёл.

Два года спустя «Лейкерс» взяли реванш уже без Элджина Бэйлора, причём сделали это в весьма убедительной манере, победив в четырёх матчах подряд после дебютного домашнего поражения. Впрочем, последнее слово всё-таки осталось за «Никербокерс». Месть «Нью-Йорка» соответствовала привычному сценарию: 4 из 5 последних матчей остались за чемпионом. В итоге именно эта серия стала последней в карьере Уилта Чемберлейна.

«Лейкерс» – «Филадельфия»

Сражения: 6 (1950, 1954, 1980, 1982-83, 2001)

Счёт: 5-1

По объёму и насыщенности эта дуэль уступает войне «Лейкерс» с «Селтикс», но по временным рамкам абсолютно ей идентична: между первым и последним финалом прошло чуть больше полувека. Что самое интересное, два первых финала прошли в городах, к которым сейчас данные франчайзы не имеют никакого отношения. Более того, тогда «Филадельфия Сиксерс» носила абсолютно другое название – «Сиракьюз Нэйшнлз». Главным же индивидуальным противостоянием стала встреча Джорджа Майкана и Дольфа Шейеса, и, как и в случае с «Никс», Джордж вышел из него победителем.

В каждом игровом виде спорта есть соперничество, которое выходит далеко за его рамки. «Бостон» – «Лейкерс» – как раз тот случай.

До реинкарнации «Бостона» в середине 80-х главным раздражителем «Лейкерс» как раз являлась «Филадельфия». Именно в серии с «Сиксерс» свой первый MVP финала получил Мэджик Джонсон, спустя два года «Лейкерс» повторят свой успех (4-2), после чего будут отправлены в нокаут уже в следующем финале. «Сиксерс» просто нашли своего Моисея. Им оказался Моузес Мэлоун, сменивший тёплый «Хьюстон» на «Филадельфию» и с первой же попытки переигравший Карима Абдула-Джаббара.

А вот последняя встреча в финале этих великих команд закончилась пшиком – настолько на тот момент были неравны их возможности. После тяжёлого сезона Аллен Айверсон выжимал из себя последние соки, но этого было слишком мало, чтобы остановить Шакила О`Нила и Коби Брайанта на пике.

«Бостон» – «Лейкерс»

Сражения: 12 (1959, 1962-63, 1965-66, 1968-69, 1984-85, 1987, 2008, 2010)

Счёт: 9-3

«Барселона» – «Реал Мадрид», «Нью-Йорк Янкиз» – «Бостон Ред Сокс», «Монреаль Канадианс» – «Торонто Мэйпл Ливс», «Вашингтон Редскинс» – «Даллас Ковбойз». В каждом игровом виде спорта есть соперничество, которое выходит далеко за его рамки. «Бостон» – «Лейкерс» – как раз тот случай. Было бы абсолютным преступлением попытаться рассказать о лучшей баскетбольной конфронтации в паре абзацев, поэтому просто напомним победителей в каждой эпохе.

50-е и 60-е полностью остались за «Селтикс»: в период наивысшего расцвета клуб из Массачусетса пропустил лишь один в финал и потерпел единственное поражение от «Сент-Луиса». В 80-х «заклятые друзья» могли встречаться практически так же часто, но несоизмеримый уровень конкуренции в самой лиге позволил сделать это лишь трижды. После восьми стартовых поражений «Лейкерс» взяли некое подобие реванша, одолев «Бостон» в 1985 и 1987.

Наконец, последние сражения самой эпической баскетбольной войны прошли уже в XXI веке. Коби Брайант, Пау Газоль, Эндрю Байнэм и Ламар Одом уступили в 2008-м, но уже спустя два года, прихватив Рона Артеста, вернули долг Полу Пирсу, Кевину Гарнетту, Рэю Аллену и Рэджону Рондо.